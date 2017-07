"Sé que cuando llego a mi casa tengo que pensar en limpiar y cocinar"

Para muchas chicas del barrio el tiempo que le dedican a la escuela depende del hueco que les quede después de realizar las tareas del hogar. Hay jóvenes que viven con sus maridos y también están las que conviven con su pareja y el grupo familiar ampliado.

En la mayoría de los casos además de estudiar se encargan de todas las actividades domésticas. "Yo estoy en la escuela pero sé que cuando llego a mi casa tengo que pensar en limpiar, en cocinar, en lavarle la ropa a mis hermanos, a mi marido. Realmente el día no me alcanza. Para las cosas de la escuela no tengo tiempo", cuenta una estudiante.

Sin embargo, está convencida de que el colegio sirve y no piensa dejarlo. "Mis hermanos no estudian, el más chico nunca empezó la secundaria y el otro abandonó en primero. Fue cuando se separaron mis padres. Mi mamá los obligaba, le ponía los puntos pero mi papá no lo hace. Yo les dije que la escuela les va a servir para su bien, para tener un título, para buscar trabajo pero ellos dicen que no, que no quieren y se enojan si les hablo del tema".