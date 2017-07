Razones del agitazo por la ESI

El próximo 26 de agosto desarrollará la segunda edición del Agitazo por la Educación Sexual Integral (ESI). Se trata de una actividad participativa que tiene por objetivo llamar la atención de la sociedad civil acerca de la necesidad de implementar en forma sistemática la ley 26.150 de ESI. El Agitazo es impulsado por el Frente por la ESI Rosario y está organizado conjuntamente con gremios docentes, centros de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, organizaciones de mujeres y LGTBI, partidos políticos e instituciones académicas. Comprende una serie de intervenciones artísticas, deportivas, culturales, educativas e informativas que se desarrollarán en el espacio público (Moreno y el Río). En esta oportunidad, se pondrán en consideración cuatro ejes para debatir con la comunidad: "Sin ESI no hay Ni Una Menos", real implementación de la ley 26.150, urgente sanción de la ley de educación sexual provincial y educación laica.

La ley de Educación Sexual Integral tiene carácter nacional y establece el derecho del estudiantado a recibir educación sexual en todos los niveles del sistema educativo, desde el inicial al superior. La perspectiva integral del concepto de sexualidad, persigue, entre otros fines, revertir los patrones de dominación patriarcal que están en la base de la vulneración de derechos que nos asola de manera cotidiana, en especial a las mujeres. Nos referimos a la violencia de género, el abuso sexual, la discriminación y la trata de personas, entre otras. También propicia aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo de todas las formas de discriminación.

El programa de Educación Sexual Integral que debe implementarse en las instituciones educativas demanda capacitación docente, investigaciones, publicaciones, difusión y debate. Por ello frente al desfinanciamiento de los programas educativos por parte del gobierno nacional, reclamaremos también que sea sancionada de manera urgente una ley a nivel provincial, que ponga a resguardo la educación sexual y otorgue presupuesto específico a estos programas. Existe actualmente un proyecto de ESI provincial, presentado por el diputado socialista Julio Garibaldi, que estaba a punto de convertirse en ley. De manera imprevista fue obstaculizado por la intervención de sectores y corporaciones conservadores que se oponen a su aprobación. La injerencia de los mismos en asuntos que conciernen a los derechos nos lleva a reafirmar la vigencia del carácter laico de la educación e impulsar su tratamiento de manera urgente, antes que pierda estado parlamentario. La ley de Educación Sexual Integral se encuentra amparada en el marco de los derechos humanos y el cumplimiento de los preceptos constitucionales, es por ello inadmisible la intromisión de intereses sectoriales en asuntos de pública trascendencia.

Existe actualmente un consenso general acerca de la necesidad de universalizar la educación sexual integral en el sistema educativo, esta urgencia se resume en el lema "Sin ESI no hay Ni Una Menos". Para ello resulta imprescindible multiplicar la capacitación docente. De esta manera se hará realidad un nuevo enfoque en los contenidos que se enseñan en todas las disciplinas que componen los diseños curriculares en los distintos niveles de la enseñanza. Asimismo es perentorio que las escuelas, tal como lo señalan los lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral acordados por todas las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación, implementen la ESI en sus proyectos institucionales. Nos referimos a la habilitación de espacios específicos donde la población escolar, en especial adolescente, pueda plantear sus inquietudes y necesidades frente a los riesgos que atraviesan, como por ejemplo embarazos no deseados, noviazgos violentos, situaciones de abuso o explotación, entre otros. El diseño curricular de la provincia de Santa Fe indica que estos espacios de información y debate pueden generarse en las denominadas "Ruedas de convivencia", cuestión que demanda capacitación específica para los y las docentes a cargo de las mismas. La comprensión integral de la sexualidad y el rol docente en la enseñanza y aprendizaje de dichos enfoques, demanda necesariamente una formación inicial en los profesorados que esté a cargo de especialistas que incorporen la perspectiva de género.

Hasta aquí hemos sintetizado las razones del Agitazo por la ESI, pero resta señalar que el objetivo más importante es generar una demanda social acerca de la necesidad de implementar la ley de Educación Sexual Integral. Por ello esta actividad se desplegará en el espacio público, con la intención de llegar a la comunidad rosarina y generar conciencia del reclamo de derechos sancionados por ley, de los cuales el Estado es garante y responsable indelegable. Nos referimos a "asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo", "garantizar en el ámbito educativo el respeto de los/as niños/as y adolescentes" , "brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable" y finalmente "promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación". Con la finalidad de luchar por el cumplimiento de estos derechos es que convocamos a participar, informarse y debatir sobre la educación sexual integral.

Elvira Scalona

Docente UNR (*)(*) Integra el Frente por la ESI Rosario.