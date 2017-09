Querer a los alumnos como a los hijos

Una anécdota, qué difícil! Treinta y tres años de trabajo, podríamos decir que una es un cúmulo de anécdotas. Como alumna o como docente era la consigna, y entonces repasé en mi cabeza mis doce años transitados en la misma institución, pero mi mente volvió a esta escuela, a la que me eligió y a la que volvería a elegir, el Hogar Maternal Nº 2, con todos sus defectos y virtudes pero con quienes hacen la esencia: las niñas y los niños, a los que una ve crecer y volar en el sentido más significativo de la palabra.

Inmediatamente un hecho vino a mi memoria sin pensarlo, y por eso dije: "Esto es lo que voy a contar". Una mañana (en mis comienzos allí), quién ocupaba la dirección por esos días me dijo: "Uno quiere a los alumnos como a los hijos", y fue una frase que me acompañó a lo largo de la carrera docente. Entonces la recordé. Durante un recreo, una compañera me avisó que una ex alumna preguntaba por mí, cuando la vi, ya grande, una adulta joven, la abracé y nos abrazamos, no había vuelto a verla desde su séptimo grado. Acababa de reinsertarse socialmente luego de un traspié en su camino y había venido a buscarme para contarme, y en ese momento aprendí de ella. Aprendí que creer en el otro nos transforma, que aquellas acciones donde ponemos todo nuestro amor se convierten en un vínculo tan fuerte que ni el encierro ni el tiempo pueden con él.

Hoy, a la distancia, sigo agradeciendo profundamente que me haya elegido en aquel momento.

Siempre me pregunté el por qué de ese encuentro. Hoy está atesorado. Creo que la pedagogía enseña, pero la visibilidad construye y educa. Ojalá lea estas líneas para que sepa que no la olvidé, para que sepa que en la escuela aprendimos juntas en este dar y recibir, para que sepa que en ella están todas y todos mis alumnas y alumnos, para que sepa que una los quiere como a los hijos.

Ana Funes

DocenteEspecial para Educación