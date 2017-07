La pregunta recurrente rezaba: "¿Qué cuernos será la patria? Será tu pieza, tu calle / será que nadie te calle y respete tu opinión / será un inmenso camión / una plaza llena de pibes / que cualquiera te convide / un alfajor, un caramelo / tendrá la cara de tu abuelo / de un prócer, será un barrilete / tendrá forma de juguete / de salud, comida y educación / ¿la patria, será una canción para cantarla solito? / vení, quédate un ratito / y prestá mucha atención... ¿Qué cuernos será la patria?"

Además de un texto alusivo muy abierto y extensísimo, escrito entre varios docentes, los pibes salían a preguntar a la gente en la calle. Respondían docentes, alumnos, vendedores ambulantes, taxistas, jubilados, turistas argentinos en Rosario, kiosqueros de diarios, jóvenes distraídos... Cada cual opinaba en cámara y todas las respuestas eran válidas, puesto que no existía la pretensión que alguien acertara; por el contrario, que sumara más confusión aún y extendiera el caudal de posibilidades. "...a partir de ahora verás / imágenes seductoras / que están a toda hora / en tu vida cotidiana / con una duda que emana / como pregunta inocente / que será para la gente / la patria chica o grande / ojalá vos no te espantes / si no tenés la respuesta / por si nadie te contesta / aquí, una aproximación / como vive una Nación / con naturaleza y ciencia / su día de independencia..."

Mientras se grababa en la calle y peatonales, uno de los chicos que oficiaba de periodista ve a otro de unos 10 años sentado en la plaza Montenegro, jugando con las palomas. Sin conocer de qué se trataba, el pibito observaba cómo se acercaba a él este reportero de similar edad, con un camarógrafo y claras intenciones de hacerle una pregunta. El chiquito sigue mirando hasta que llega el reportero: "Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿qué es la patria para vos?". El pibe se sorprende, piensa y remata urgente: "No sé ¿Qué me preguntás a mí si yo no voy más a la escuela?"

Nunca sabrá lo que significó para nosotros esa respuesta: sorpresiva, única, definitiva. No recuerdo su nombre ni escuela que lo tuvo como alumno regular. Pero lo destacable de su respuesta es la habilitación que supone el concurrir a la escuela para conocer y opinar sobre la patria. Es la anécdota de un alumno que extraña a su escuela; que no sabe cuánto la extraña pero comprende como pocos el valor de ya no estar. No pudo definir qué era la patria... idéntica suerte corrieron quienes sí concurrían a una y sin embargo sus respuestas no despejaron dudas; como tampoco quien escribe éstas líneas y quizá, quien las lee.

No logramos aún convalidar con certeza qué es la patria aunque sí comprendimos qué es una escuela y fundamentalmente, un alumno sin ella. Ese espacio donde él cree que podría anidar su patria y quien redacta ésta anécdota, también.