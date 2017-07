Programa de capacitación laboral para jóvenes

En septiembre comienza otra edición de un programa de capacitación laboral destinado a jóvenes que tienen entre 16 y 35 años. Es gratuito y prepara en nociones básicas de informática y programación. Se llama Programa de Oportunidades Económicas a través de la Tecnología en las Américas (Poeta) y lo promueve la ONG por la inclusión Cilsa.

Los contenidos de la capacitación abarcan formación en operador de PC, con informática básica (microsoft office, windows, internet) y también introducción a la programación. Se organiza en talleres semipresenciales de preparación para el mundo del trabajo, sobre orientación ocupacional y orientación vocacional. Los asistentes aprenden a preparar un perfil ocupacional, un currículum vitae y a entrenarse para entrevistas laborales. Son cursos cortos, de tres meses, se asiste dos veces por semana, en horarios optativos: lunes y miércoles de 9.30 a 12 o bien de 14 a 16.30; también se puede elegir por los martes y jueves de 9.30 a 12 o de 14 a 16.30.

El programa está orientado a jóvenes que tienen entre 16 y 35 años con o sin discapacidad, y/o en situación de vulnerabilidad social. El requisito es estar alfabetizados. La capacitación es gratuita y se entregan certificados. Para más información e inscripción, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 al 4374444. En Rosario, la sede de Poeta está en Francia 241, correo: poeta.rosario@cilsa.org Además en el perfil de Facebook del Programa de Cilsa se puede descargar y completar el formulario de inscripción (Facebook: Cilsa Centro Poeta Rosario).

El año pasado los cursos de Cilsa orientados a este programa oportunidades capacitaron a más de 660 personas en los cinco centros de capacitación que la ONG tiene en el país.

Entre quienes pasaron por esta capacitación están los testimonios de algunos egresados que valoran el proyecto y dan pistas de cómo se trabaja en esta propuesta de formación. "Supe de Poeta mediante un amigo. Decidí anotarme a principios de año porque dejé la carrera que cursaba y siempre me interesó la informática. Durante los meses de junio y septiembre armamos un grupo con chicos de distintos cursos donde decidimos armar un proyecto de tecnología con un fin social. Eso surgió de la visita a la empresa Globant. Empezamos a juntarnos todos los días en el aula y se nos ocurrió armar un reporte diario para que los participantes actuales y futuros pudieran registrar su trayecto de aprendizaje. Mis planes son seguir desarrollándome en el área software. Mi mayor objetivo es trabajar para una empresa de informática como programador", contó un estudiante rosarino de 19 años al sitio oficial de Cilsa.org.ar

Más testimonios

Otra joven santafesina, de 27 años, repasó: "Conocí Poeta a través de un amigo de mi hermano, quien me contó sobre los cursos gratuitos en informática. Comencé realizando el curso básico en febrero y continué con el avanzado. Al principio me costó participar y relacionarme. Fue en la instancia avanzada donde creé lazos muy fuertes e hice amigos. La experiencia fue muy buena, me brindó herramientas para poder dar los primeros pasos en el mundo laboral. Por el programa conseguí una práctica laboral remunerada en la Universidad Nacional del Litoral, en el puesto de servicios generales. Estoy muy contenta, me gustaría quedar contratada".

Desde 2007, que empezó a funcionar Poeta, ya egresaron 3.600 jóvenes. Cilsa también cuenta con otras líneas de acción educativa como las becas de educación superior y los cursos e-oportunidades de formación a distancia.

Promover la inclusión

Cilsa (Centro de Inclusión Libre y Solidario de Argentina) es una ONG de bien público, cuyo propósito principal "es promover la inclusión plena de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad, como niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y personas con discapacidad". El programa Poeta tiene como objetivo "mejorar las condiciones de empleabilidad a través de procesos de aprendizaje y las nuevas tecnologías".