Para sumar a los docentes en la búsqueda de los nietos que faltan

Irene Strauss cuenta la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo. El público que la escucha en el Colegio Nacional Nº 1 de Rosario, está compuesto por maestras que quizás más tarde cuenten la misma historia a sus alumnos.

Irene Strauss coordina el área de Educación de Abuelas de Plaza de Mayo. Su misión se asemeja a la de una propaladora porque, a través de la formación docente, intenta llevar la voz de las Abuelas a muchos colegios. Irene es una facilitadora, una persona que entrega herramientas a los maestros para que sepan cómo decir. ¿Cómo se nombra la ausencia de un nieto que vive pero que no sabemos dónde está?¿Cómo se cuenta el robo de 500 bebés durante la última dictadura? ¿Cómo se ayuda a encontrarlos? ¿Cómo se habla de la tristeza, del terror y de la desaparición de personas? "Se cuenta diciendo", señala Irene. Y en ese acto, la palabra se vuelve poderosa y se transforma en materia prima para construir la memoria. Como el ADN, la memoria se transmite de una generación a otra. Por eso frente al grupo de docentes, Irene Strauss cuenta. De eso se trata la "Pueblada por la identidad", una iniciativa que partió de la filial de Abuelas Rosario para reforzar la búsqueda de los casi 400 nietos que aún faltan y que pueden estar en barrios y pueblos de la Argentina profunda. La campaña federal se enmarca en los 40 años de Abuelas. Su principal objetivo es llevar el mensaje de búsqueda a todo el territorio nacional, realizando actividades culturales pero sobretodo, poniendo el acento en la educación y la capacitación docente en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. La propuesta incluye la entrega de material pedagógico a los profesores para que puedan enriquecer en el aula el trabajo sobre la memoria. Una de las oportunidades más cercanas para testear cómo funciona el proyecto será el próximo 22 de octubre, cuando se conmemore el Día Nacional del Derecho a la Identidad, fecha que fue incorporada al calendario escolar en el año 2004.

Una historia de lucha

Frente a los docentes, la capacitadora habla de la lucha de las Abuelas desde la perspectiva de la construcción de derechos. Cuenta de su trabajo colectivo y de las estrategias que usan para que los nietos apropiados que crecieron con una identidad falsa puedan conocer su verdadera historia. Dice que al principio, en plena dictadura, la única forma de reunirse para intercambiar datos era simulando festejos de cumpleaños en las confiterías coquetas de Buenos Aires. Las mujeres se ponían elegantes y se juntaban a tomar el té, como una forma sutil de camuflar su trabajo de detectives. En algunos casos lograron ubicar y recuperar a varios niños pero el paso del tiempo empezó a jugarles una mala pasada: las abuelas que llegaron a conocer a sus nietos advertían con angustia que con el correr de los años el rostro de los chicos se modificaría y como consecuencia, reconocerlos se volvería una tarea difícil. ¿Cómo determinar la filiación? La capacitadora se detiene en los logros que esta lucha impulsó también en el ámbito de la genética y habla del famoso "índice de abuelidad", a partir del cual con material genético de la familia más cercana se puede precisar la probabilidad de parentesco entre un abuelo y su nieto.

Tejedoras incansables de la memoria en estos cuarenta años de lucha, las Abuelas entendieron que tenían que caminar acompañando el crecimiento de sus nietos y transitaron la búsqueda por aquellos lugares en donde suponían que podían encontrarlos. En los '90, organizaron recitales porque pensaban que muchos de los nietos, adolescentes por entonces, podrían estar bailando al ritmo del rock nacional. Las Abuelas llevaron su mensaje ahí y sembraron la pregunta en todos aquellos jóvenes que tuvieran dudas sobre su identidad. Más tarde, sintieron que los chicos dejaban de hacer pogo y entonces organizaron Teatro X la Identidad y luego programas de televisión en medios masivos como "Televisión por la identidad", "99,99% La ciencia de las abuelas", "Acá Estamos. Historias de nietos que recuperaron su identidad" y "Un aire a vos", entre otras producciones audiovisuales y actividades.

Strauss les dice a los maestros que el despliegue de las abuelas tuvo su éxito. Muchos jóvenes comenzaron a acercarse a la entidad con dudas sobre su origen y hasta el momento, 122 nietos lograron recuperar su identidad. Para seguir avanzando, habla de la importancia de llevar el tema a los establecimientos educativos porque pasados cuarenta años, los bebés robados en dictadura ya son hombres y mujeres y muchos de ellos quizás mamás y papás de niños o adolescentes que tal vez puedan escuchar la historia en la escuela y a partir de ahí, abrir la inquietud en las familias.

Resistencias

Irene Strauss opina que es "fundamental" capacitar a los docentes. "Lo que necesita Abuelas no es que dependa ni de mí ni de cualquier compañero que vaya a dar una charla, lo más importante es venir, entregar todo lo que tengo, para que ese otro se anime a seguir entregando. Esa es la tarea de abuelas". Sin embargo cuenta que en las jornadas se encuentra casi siempre con dos grandes grupos de docentes: los que tienen empatía con la memoria y los derechos humanos, quieren trabajarlo y necesitan herramientas y aquellos que se resisten a abordar estos temas. "Lamentable la grieta de la cual se habla en Argentina también está acá. Hay maestros que todavía piensan que en la escuela no se puede hablar de política, como si la educación no fuera un acto político", afirma.

La capacitadora considera que aún falta mucho porque en los institutos de formación docente no hay materias específicas sobre derechos humanos, identidad y memoria y señala que, en la mayoría de los casos, profundizar o no en la materia con los futuros maestros es algo que queda a criterio de cada docente y se resuelve individualmente y de manera arbitraria.