Para evitar estigmas y hablar de niñez y adolescencia desde sus derechos

Periodistas convocados por Unicef Argentina coincidieron que en general las niñas, niños y adolescentes son noticia cuando aparecen vinculados a episodios violentos. Y que no siempre se tiene en cuenta la perspectiva de sus derechos. Esta semana el organismo presentó una serie de guías para abodar temas complejos como suicidio, protección de datos y abuso sexual.

Las siete guías de Unicef fueron hechas por periodistas y para periodistas. Su acceso es libre y gratuito y las autoras son comunicadoras de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) y la Red de Periodistas Científicos de Argentina (RdPCA), de Chequeado.com y del Colectivo #NiUnaMenos.

"Cuando se habla de niñez en los medios masivos se habla de delincuentes, robos, amenazas, de una discusión muy bizarra como la baja en la edad de imputabilidad que resurge frente a algún caso particular. Pero sobre derechos de la niñez prácticamente no se habla y no hay demasiada conciencia de cuál es la legislación que acompaña a estos derechos", advirtió la periodista y psicóloga Liliana Hendel, quien es la autora del material sobre "Perspectiva de género". Si bien diferenció la cobertura que se hace desde los medios masivos a la de los alternativos —"hoy podemos hablar de una multiplicidad de maneras de comunicar y difundir", señaló— sostuvo que "en general el periodismo que no está especializado en un enfoque de derechos no incluye este concepto como un dato importante, por eso lamentablemente se habla de niños y adolescentes solo cuando hay un accidente, estrago, delito". Observó además que se sigue hablando de "menores" —y no de niños o niñas— cuando se habla de chicos pobres, deslizando en este tipo de tratamiento "cierto tono de discriminación de clase".

Perfiles

Cielo Salviolo —ex directora del Canal Pakapaka y actualmente a cargo de Latinlab— describió que hoy al leer un diario, escuchar la radio o ver un noticiero en general la violencia es el principal tema, ya sea porque los chicos sean agentes o víctimas de hechos violentos vinculados con la explotación sexual, el maltrato o la comisión de delitos, entre otros casos. Pero más allá de los temas, para Salviolo la clave está en discutir cómo se los trata, una tarea que va desde las fuentes de información, la perspectiva de derechos, la cita de legislaciones y la contextualización de los hechos. "Muchas veces —dijo— la cobertura es la del hecho aislado y no se tiene en cuenta el contexto, las causas que son complejas por hechos sociales, económicos o falta de políticas públicas".

Autora de la guía sobre "Protección de datos", Salviolo alertó sobre la práctica periodística de armar breves perfiles de víctimas adolescentes en base a los datos y fotos que los mismos chicos publican en sus redes sociales: "Que uno comparta algo en una red no presume que pueda ser publicado en un medio de comunicación, menos cuando involucra a niños, niñas y adolescentes, porque muchos de ellos comparten información en las redes si tener la dimensión de lo que eso implica".

Sobre la necesaria contextualización de los hechos que involucran a chicos y adolescentes, Olivia Sohr —de Chequeado.com y autora de la guía sobre "Uso de estadísticas"— afirmó que la utilización de datos permite mostrar un cuadro general de determinados temas y crear "más conciencia de las condiciones en la que están muchos chicos".

Valeria Román estuvo a cargo de las guías sobre "Suicidio" y "Salud adolescente". Consideró que, en general, en las coberturas se carga la culpa de los hechos en los chicos, mostrándolos desde una perspectiva negativa y comportándose fuera de toda norma, aislados de su contexto, desligando así tanto al Estado como a los adultos.

"Suicidio" es el nombre de la guía escrita por Valeria Román y Celina Abud. Pese a que la norma de muchos medios es no comunicarlos para evitar un efecto contagio, Abud dijo que "se tienen que comunicar, pero hacerlo de forma responsable. Por ejemplo, cuando dicen que alguien se suicidó por X motivo es un error, porque el suicidio nunca es una respuesta de algo. O la carta que deja quien se quita la vida tampoco se tiene que publicar".

Liliana Hendel alertó además sobre el fino límite entre la morbosidad y la información en cuestiones complejas como los abusos sexuales: "Tengo la sensación que el límite es lo que me produce. Si la noticia me impacta y me queda la necesidad de seguir mirando ese cuerpo destruido o esa mujer asesinada dentro de un contenedor eso apela al morbo. Si por el contrario la sensación es de empatía con la víctima y abre la puerta de mi reflexión es informar bien. Pero el límite es finito porque en general quienes deciden qué noticias se publican y cuáles no lo hacen con un criterio de rating, marketinero y de venta. Y eso es lo opuesto a la reflexión y atentatorio a la perspectiva de derechos".





Guías de consulta para periodistas

Las siete guías de Unicef Argentina se presentaron el lunes 26 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, con la presencia de la mayoría de las autoras de los materiales. A continuación, algunos de los ejes de los manuales:

* Perspectiva de género: Si el tema de la nota está vinculado con explotación a niñas, niños y adolescentes es correcto hablar de explotación sexual infantil o explotación laboral infantil. Decir "niñas prostituidas" permite advertir que describimos una situación que no tiene porqué ser así para siempre. Guía Perspectiva de género.

* Abuso sexual: Con la reforma del Código Penal desapareció la vieja figura del estupro. Ahora, el artículo 120 define el delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la persona, aún cuando se produzca con consentimiento. Esto se puede dar en los casos en que sea contra una persona menor de 16 y mayor de 13. Guía Abuso sexual.

* Uso de estadísticas: Cuando aparece algún hecho delictivo que involucra a alguien menor de 18 años, los medios tienden a generalizar y plantean la idea de que hay una gran cantidad de delitos producidos por "menores delincuentes". Las estadísticas muestran que el porcentaje es muy reducido. Guía Uso de estadísticas.

* Protección de datos: En el artículo 53, el Código Civil dispone la necesidad de consentimiento de las personas para captar o reproducir su imagen o su voz, salvo excepciones vinculadas al interés público. Guía Protección de datos.

* Suicidio: Según la OMS, las expresiones como "epidemia de suicidios" y "el lugar con la mayor tasa de suicidios en el mundo" deberían evitarse. Guía Suicidio.

* Violencia: En el caso de los noviazgos adolescentes es preciso evitar la construcción de la noticia sobre la base de la igualdad absoluta entre víctima y victimario, o sobre la lógica de causa y efecto ("le pegó porque", "ella provocó que"). Guía Violencia.

* Salud adolescente: Los adolescentes tienen derecho a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, a tener acceso oportuno a la atención médica, a la confidencialidad, y a la intimidad, y a ser protegidos frente a un potencial daño. Guía Salud adolescente.