Los ámbitos públicos como un espacio para crear videojuegos

Diseñar un personaje y planear una estrategia para que el juego sea entretenido, es lo que más entusiasma a niños y niñas de distintas edades a participar de talleres que enseñan a crear videojuegos. Esta actividad, que es gratuita y no requiere de conocimientos previos, ganó un espacio en varias escuelas de la ciudad y también en ámbitos públicos como Plataforma Lavardén. "Los videojuegos forman parte de la vida cotidiana, son un medio de entretenimiento, comunicación, diversión y aprendizaje, y también cumplen funciones de socialización en un escenario de intercambio de experiencias, creación de comunidades y encuentro de juegos en línea con amigos", señala el profesor Gregorio D'Angelo acerca de esta propuesta.

En el videojuego se desarrolla la lógica y la matemática, y al pensar una historia, un personaje y un mundo, también la creatividad y el arte. El taller enseña las nociones básicas implicadas en el desarrollo de un videojuego, y propone llevarlas a la práctica mediante determinadas plataformas. Esta experiencia, que llega a las escuelas bajo el formato de taller optativo, también está prevista para la segunda mitad del año en el Distrito Noroeste. "La idea es llegar a muchos más lugares porque los cupos son limitados y siempre hay muchos chicos que se quedan con ganas". El profesor especifica que el taller de Plataforma Lavardén dispone de quince computadoras y que los chicos también pueden llevar la suya.

"Una de las cosas más interesantes que tiene esta propuesta es que al conocer y aprender cómo se hacen, reconocen que todos los videojuegos son decisiones que tomaron personas: cómo iba a ser el personaje, quién el bueno o el malo, cuál sería el objetivo. También comprenden que no todos consisten en matar gente y que los buenos no son sólo los soldados o marines. Quizás no hagan videojuegos en su vida adulta pero tendrán las herramientas para analizar y tener una visión más crítica acerca de aquello que consumen".

Diseño y programación

En el diseño de un juego, la programación define las reglas del juego, controla las interacciones y recibe las órdenes del jugador, también aparece el arte por sus gráficos, fondos, personajes, animaciones, interfaz (menús, puntajes, botones), más adelante el sonido y la música, elementos fundamentales para lograr la inmersión y completar un juego.

Construct es la plataforma elegida para desarrollar estos videojuegos y aplicaciones en 2D. "Tiene la gran ventaja de no requerir conocimientos en programación, ya que las interacciones pueden ser diseñadas utilizando bloques de comandos y seleccionando objetos, con el método «arrastrar y soltar» (drag and drop). Creamos objetos, a los cuales les podemos asignar propiedades y comportamientos, como ser bloques sólidos, personajes móviles o enemigos controlados por el juego. Lo interesante de esta programación es que no se hace escribiendo códigos sino seleccionando los objetos, una serie de condiciones, y las relaciones entre objetos. Se crea un pensamiento lógico sin estar atado a un lenguaje de programación que gramaticalmente es mucho más estricto donde si te olvidas un punto y coma ya no funciona nada".

El programador aclara que son videojuegos de escala chica, "a veces los chicos vienen con ideas de hacer un GTA, pero luego se dan cuenta del trabajo que implica hacer un juego comercial como el Fifa en el trabajaron 500 personas durante dos años y tienen un presupuesto similar al de una película de Hollywood".

Que sea entretenido

Enfocados en crear un juego con un objetivo y un personaje opositor o terreno hostil que lo dificulte, los chicos apuestan a su imaginación y quieren que el juego sea entretenido. Cada uno diseña su juego pero siempre trabajan el mismo género. Matías, Bruno y Karen, presentes en la última clase del taller que se realizó en Plataforma Lavardén, cursaron primero el nivel inicial y aprendieron a crear un juego de plataformas, con un personaje y un formato similar al Mario Bros; y en esta etapa más avanzada diseñaron un juego con vista desde arriba como el Pacman, incorporaron la animación con personajes y el paso de una pantalla a otra cada vez que se cumple un determinado objetivo.

Matías tiene 11 años y cuenta que el Clash Royale es uno de los juegos que más le gusta en el celular, y que en el taller prefiere aprender con su computadora. Mientras ultima detalles de la programación, explica en qué consiste el juego que ideó: "No te tienen que agarrar los malos para que no te mueras, y hay que juntar las monedas para pasar de nivel". En cambio para Bruno de 14 años, el protagonista de su juego tiene que llegar hasta un castillo, derrotar al jefe y conseguir un tesoro, "pero antes tiene que ir por diferentes pueblos y ciudades para ayudar otros que lo necesiten", señala el adolescente que recién está creando el primer nivel de su juego. Le gusta el diseño gráfico y la animación, elige los juegos de carreras o disparos. "Tenía ganas de hacer un juego antiguo similar al Pokemon", responde respecto de su interés por este espacio.

En el taller también está Karen, de 10 años. Cuenta que en su casa acostumbra a jugar principalmente aquellos videojuegos en los que se deben juntar cosas como el Mario Bros. Su juego ya está casi terminado, le falta hacer el portal y se llamará el Longuito Saltarín. "Lo que más me gusta de diseñar un juego es crear el personaje", dice.

El profesor observa que los chicos generalmente se interesan más por los juegos multijugador con amigos, de deportes o bélicos, aunque no siempre las familias saben a qué juegan sus hijos e hijas. "Así como en las películas, en los juegos también hay restricciones de edad. El contexto, la cantidad y diversidad de juegos es sorprendente y difiere mucho de la generación de los padres: antes jugábamos solos frente a una computadora, hoy lo hacen con diez amigos y de distintas partes del mundo", remarca Gregorio D'Angelo, y cuenta que en la ciudad funciona Rosario Game Devs, una asociación que nuclea a quienes hacen videojuegos.

Plataforma educativa

"Al jugar se despiertan procesos de aprendizajes, con una serie de reglas, que hay deducir y determinar cuál será la mejor estrategia para ganarlo. ¿Por qué pueden aprender tantas cosas en un juego, y se aburren o no se interesan en la escuela? Quizás es porque están estructurados de otra manera donde el error y la recompensa se miden diferentes. Cuando alguien se equivoca en lugar de ser una oportunidad para aprender y la próxima vez hacerlo bien como en el juego, resulta a veces un estigma o un castigo", afirma el profesor que dicta talleres también en la Escuela Richieri, el Colegio Rosario y la ONG La Casita Esmeralda.

D'Angelo se vinculó por primera vez hace tres años con este tipo de talleres para niños y niñas, aunque hace mucho más tiempo que trabaja en la creación de videojuegos y animación 3D con adultos y estudiantes universitarios, una inquietud que tuvo primero en la Escuela Sarmiento, el establecimiento donde asisten sus hijos. Este taller más tarde se replicó en Plataforma Lavardén, iniciativa que surgió de los Laboratorios de Innovación Ciudadana de Santa Fe (Santalab).

Para más información sobre nuevos talleres y espacios de aprendizaje, los interesados podrán contactarse con el profesor a través de su Facebook Gregorio D' Angelo.