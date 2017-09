La historia de la foto: Una cita con el Negro Fontanarrosa

"No hay nada que me ponga tan contento o tan mal como el fútbol. Ni el nacimiento de mi hijo, que es lo más importante para mí, me movilizó tanto como gritar un gol de Central". Quien hacía semejante revelación al grupo de chicas y chicos que promediaba los 10 años era el escritor y humorista Roberto Fontanarrosa. Fue a fines de 2002, cuando el 5º grado de la Escuela Nº 1.229 se organizó para darse una cita con él y entrevistarlo. Y lo consiguió.

Entre las maestras que los acompañó estaba Silvia Mónica Cabral —también Mónica Faciolo, Sonia Giunta y Graciela Bagaloni— que en ese momento enseñaba lengua y hoy es la directora de esta primaria. Relata que previamente a la charla inolvidable con el escritor rosarino, habían estado trabajando en el aula sobre historietas y personajes regionales. Como una pregunta lleva a la otra, en ese intercambio llegaron a personajes locales famosos y a sus autores, como Inodoro Pereyra y Fontanarrosa. "La idea de hacerle una entrevista surgió de ellos. Empezaron a preguntar cómo encontrarlo, dónde vivía. Les propuse tomar la guía telefónica —no eran tiempos de redes sociales— y llamar a todos los que tuvieran ese apellido. Al otro día, llega un grupo gritando «Seño, seño, lo conseguimos!»", recuerda Silvia lo felices que estaban sus alumnos. Ellos organizaron la entrevista en la planta alta de un bar de Córdoba y Corrientes, que ya no está.

"Para mí fue una satisfacción que los chicos mismos prepararan todo, lo hicieran solos. Durante la charla Fontanarrosa les preguntó quiénes eran los que lo habían encontrado y los felicitó por la iniciativa. También a nosotras, las maestras, por haberlos dejado hacer", se emociona relatando aquella actividad.

¿Cómo se crea un personaje? ¿Las historietas las imagina o las saca de la realidad? ¿Tiene algún sentimiento en particular hacia Inodoro Pereyra? se lee en la crónica publicada en La Capital en noviembre de 2002, y registrada en la foto tomada por el reportero de este medio Angel Amaya.

Pero también hubo otras, como la que recuerda la directora de la Primaria 1.229: "Una de las preguntas que le hicieron era si le gustaba ir a la escuela, a lo que Fontanarrosa respondió que lo que no le gustaba era levantarse temprano. Y que lo ideal para él era que las clases empezaran a las 9 de la mañana. Todos los chicos estuvieron de acuerdo". Al final de aquella entrevista, el querido Negro les regaló unas caricaturas dedicadas a la escuela y al 5º grado.