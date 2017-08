La educación secundaria como derecho en la revista del plan Fénix

"Ser digno de ser. La escuela secundaria como derecho" es el tema principal que toma el número 62 de Voces en el Fénix, la revista del Plan Fénix. La publicación se puede leer en línea y descargar en forma gratuita y completa del sitio www.vocesenelfenix.com

"...Aunque parezca contradictorio, la escuela sigue siendo hoy reconocida como institución confiable y generadora de posibilidades. La escuela no da garantías de un progreso seguro, de una inserción social y laboral cierta; sin embargo, sin ella no existe ni siquiera la posibilidad de competir en una sociedad cada vez más sujeta a los dictados de los mercados. La crisis por la que atraviesa, cuya expresión más notoria es el retraso, la reiterada repitencia y el abandono de una enorme franja de jóvenes de la escolaridad media, da cuenta del sostenimiento de la desigualdad, de la segmentación y del carácter elitista que la caracterizó en sus comienzos. En momentos en que el capitalismo neoliberal desplaza la lógica de organizar a una población en un territorio para formar ciudadanos a partir de la ley, y se instala la del consumo como patrón de constitución de la subjetividad —somos en tanto poseemos—, la escuela se encuentra despojada del sentido que la originó. La ley nacional de educación 26.206, al fijar la obligatoriedad de los estudios secundarios, consolida el concepto de que la educación no es una mercancía sino un derecho, creando las condiciones para que cumpla con su misión integradora (...)", escribe en el editorial, el director de la revista, Abraham Gak.

La publicación, de más 130 páginas, contiene notas de fondo sobre la educación secundaria: los procesos de escolarización, la obligatoriedad, los desafíos curriculares, la irrupción de un sujeto inesperado en las instituciones, la crisis de paradigmas, las experiencias de las escuelas secundarias universitarias; la democracia, participación y convivencia estudiantil; la formación de directivos, género y escuela secundaria y la enseñanza privada, entre otros temas. Escriben Marcelo Krichesky, Luz Albergucci, Graciela Favilli, Manuel Jerónimo Becerra, Gabriel Brener, Marcela Martínez, Damián Huergo, Gustavo Galli, Alfredo Carballeda, Claudia Bracchi, Gisela Andrade, Débora Schneider, Claudia Cesaroni, Diego Antico, Sandra Elizabeth Jaurena, Lizzie Wanger, Luis Cabeda, Roxana Levinsky, Graciela Morgade, Miguel Andrés Brenner, Sergio Balardini, Alejandro Vagnenkos y Néstor Abramovich.