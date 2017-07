La batalla campal del 1º de Mayo

No sé cómo fue, pero al director se le ocurrió que cada acto escolar sería organizado por un curso distinto. La cosa es que en el sorteo a los de 5to "C" nos tocó el del 1º de Mayo, Día del Trabajador. La diagramación la hicimos con la de Arquitectura. Me acuerdo que la mina había sido militante periférica en los 70, o algo así, pero se ve que mucho no le gustaba ese pasado, porque una vez Tato levantó la mano en medio de una lección y le batió: "Profe, profe, Nacho me dijo que usted era montonera" y la mina fue a sacudirlo a Nacho, que roncaba en su pupitre, para preguntarle por qué andaba diciendo eso.

Cuestión: el acto iba a empezar con unos textos sobre la importancia del trabajo, seguiría con una escena representando una protesta sindical y cerraría con una coreografía de danza que armaron las pibas sobre una canción de Mercedes Sosa. Nada raro. Pero teníamos otros planes. Primero, leímos otro texto. Originalmente iba a ser una cosa así tranqui, progre, pero con un par lo cambiamos por una proclama anarcoperonista, escrita de nuestro puño y letra, que llamaba a la revolución. Ya ahí la de Arquitectura medio se preocupó. Miraba a ver cuál era la reacción del director, pero me parece que éste mucho no entendía.

Y lo realmente lindo vino después. Habíamos convocado a varios wachos de los cursos más chicos para que hicieran de obreros. Entraron desde el fondo del salón, agitando. Era la época de la crisis del campo. "Ay che gorila, qué diferencia que hay, yo lucho por esta Patria y vos por tu capital", entonaban los pibitos, adoctrinados previamente por Coni. El mismo Coni estaba sobre el escenario, junto a los más grandes del curso. Algunos hacían de rompehuelgas y otros de policías. Cuando los obreros llegaron al escenario, arrancó la batalla campal. Los dos grupos tenían palos de escoba y se empezaron a dar duro. Se pegaban posta. Hasta que a un grito los rompehuelgas se pasaron al bando de los obreros y empezaron a darle a los policías. Al Lechuga le partieron un palazo en la espalda cuando se quiso ir por atrás de un telón al grito de: "Muerte a la puta oligarquía". La de Arquitectura estaba que se moría. El director seguía con cara de boludo mirando todo. Los preceptores no sabían qué hacer. Los demás pibes sentados en las butacas empezaron a aplaudir. Entonces Harri, a cargo de la música, puso la Marcha Peronista y nos metimos todos al escenario a cantarla. Terminamos con diez amonestaciones cada uno. Ese fue el último acto del que nos dejaron participar.



Marcos MizziFilólogo