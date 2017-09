El camino de un diablo rojo a los premios Oscar

Era sábado por la tarde, pero igual el patio interno de la Escuela Pablo Pizzurno de Melincué estaba a tope. Esta vez lo que reinaba no era el ruido típico de un recreo, sino todo lo contrario. En absoluto silencio, decenas de alumnos y vecinos del pueblo escuchaban atentos la charla que Eduardo Sacheri brindó el pasado 26 de agosto en la escuelita de la comuna, en el marco del festejo por el centenario de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, que funciona en un salón de ese edificio escolar.

No era la primera vez que la escuela disfrutaba de la charla de un escritor. Varios autores de la región ya habían participado de iniciativas similares. Pero esta vez era distinto, porque implicaba traer a una figura de la literatura reconocida, entre otras cosas, por ser el autor del libro en el que se basó la ganadora del Oscar El secreto de sus ojos. Los preparativos comenzaron a principios de este año, cuando la bibliotecaria Silvina Gatti contactó al escritor, gracias a la ayuda de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la colaboración económica del senador provincial Lisandro Enrico.

Durante la charla, el escritor habló del proceso de escritura de sus libros, de la paciencia y serenidad que hay que tener a la hora de sentarse frente al papel y de "la catarsis" que significa construir historias y personajes.

"Escribo para responder preguntas que nacen de mi vida cotidiana. Por eso al construir las historias muchas van a transcurrir en la provincia de Buenos Aires o en pueblos cercanos. Es raro que un libro mío se sitúe en la gran ciudad", reveló Sacheri.

Sacheri reveló que el autor que más lo marcó en su adolescencia fue Cortázar, sobre todo por los cuentos de Bestiario. Y entre ellos, recomendó leer Carta a una señorita en París: "En ese cuento el narrador vomita conejitos. Yo lo digo así y me miran mal. Pero leés eso y te lo creés".

La amistad con Campanella

Un párrafo aparte mereció también su fortuita relación con Juan José Campanella, quien un día vio el título de un libro de Sacheri (Te conozco Mendizábal) que le llamó la atención. Lo leyó y se hizo fan. Sin conocerlo personalmente, Campanella empezó a leer todos los textos que Sacheri iba publicando, mientras comenzaba a fantasear con la idea de llevar alguno de esos cuentos a la pantalla grande. Hasta que llegó la publicación de la primera novela de Sacheri y Campanella quedó impactado. "Vamos por acá, esta va a ser la película", le dijo Campanella. El libro era La pregunta de sus ojos y de inmediato comenzaron a trabajar juntos en el guión del film que protagonizaron Ricardo Darín, Guillermo Francella y Soledad Villamil. En 2010, la película ganó el Oscar a la mejor cinta extranjera y se cumplía así también la profecía de uno de sus amigos, Sergio Velasco, que estando en una playa junto a su esposa leyó el borrador de esa primera novela de Sacheri y vaticinó: "Esto va a ser una película y va a ganar un Oscar".

De ese texto contó anécdotas sobre el origen de la novela ("lo primero que se me ocurrió fue el final, la escena de la jaula", reveló) o por qué el asesino es hincha de Racing. Explicó que cómo el asesino se había criado en Chivilcoy en los años 60, lo lógico era que sea hincha de uno de los cinco grandes: Boca, River, San Lorenzo, Racing e Independiente, porque lo que le iba a llegar por radio o por El Gráfico iban a ser, sobre todo, noticias de estos clubes. Pero como había que nombrar a jugadores del club de sus amores pero casi desconocidos, quedaban descartados Boca y River ("donde hasta los desconocidos son conocidos"). San Lorenzo fue descartado porque no había una cancha para imitar el Viejo Gasómetro: "Quedaba entonces Racing e Independiente. Y la verdad, siendo hincha de Independiente, hacer al asesino golpeador y violador hincha de mi club no quería", contó Sacheri, desatando las risas y el aplauso cómplice de los presentes en la escuela de Melincué. A la hora de la conferencia, los diablos rojos de Avellaneda derrotaron a Huracán por 3 a 1.

Año Sacheri

La charla que dio el escritor estuvo coordinada por la docente Marcela Moltó, profesora de lengua y literatura de la escuela. Cuando le confirmaron de la visita, en la escuela lanzaron el "Año Eduardo Sacheri", donde la docente Juliana Cagrandi leyó en clases cuentos de Sacheri, y Moltó sus novelas a los chicos de 4º y 5º. El sábado de la charla fueron varios alumnos y el lunes se mostraron contentos con la visita. "Ellos _contó la docente_ me dijeron que cuando leen un libro el autor es alguien intocable, y ese día lo tenían ahí. Además Melincué es un pueblo chico y muchos no tienen la posibilidad económica de salir del pueblo. Entonces, traer el escritor a la comunidad que lo lee es muy loable".

La profesora destacó además la cercanía que tienen los textos de Sacheri para los alumnos: "Su último libro, La noche de la Usina, pasa en un pueblo que no existe llamado O'Connor, pero está mencionado General Villegas, que está cerca. Y habla de Venado Tuerto, de la ruta 33. Habla de lugares que son conocidos para los chicos. Tiene partes de mucho humor y cuando empieza a contar la idiosincracia del pueblo es parecido a Melincué". En clases también leyó con sus alumnos Ser feliz era esto, de Sacheri; Tuya y Una suerte pequeña, de Claudia Piñeiro; El equipo de los sueños de Sergio Olguín; y Pendejos, de Reynaldo Sietecase.

La profesora de lengua y literatura se admite "defensora acérrima" de la literatura argentina y contemporánea. "Me encantan los clásicos, pero a esta nueva generación de escritores hay que explotarlos en la secundaria, porque lo que cuentan nos acerca, los chicos se referencian con esas historias y eso les encanta".

Moltó coincide con Sacheri en la importancia de leer en voz alta en las aulas, como una forma de transmitir el gusto por la lectura a los alumnos, llegando incluso dramatizar ese ejercicio de lectura. "A lo mejor en tres clases leemos el libro. Y lo que más me interesa es el enriquecimiento posterior de los chicos, lo que ellos te devuelven de lo que leyeron".