Eduardo Sacheri, el profesor de secundaria y escritor de cuentos

"Gran dilema: corregir evaluaciones o seguir con el guión? Menos mal que este fin de semana no hay fecha de fútbol", posteó en Twitter un viernes por la tardecita el profesor de secundario y escritor Eduardo Sacheri. Junto a la pregunta, la foto de una pila de hojas de carpeta y por debajo un guión donde asomaba el apellido Perlassi, protagonista de su última novela La noche de la Usina, ganadora del premio Alfaguara.

"Le saqué una foto porque cuando te enfrentás a esa pila antes de empezar te da una pereza... ¿Tengo todo esto para corregir? No solo por corregirlo, sino porque también tiene el lado ingrato cuando a los pibes les va mal y no podés evitar sentirte frustrado, decepcionado o inseguro de lo que hiciste mal o bien", cuenta Sacheri.

El escritor oriundo de Castelar es un reconocido autor de varios relatos de fútbol compilados en libros como Esperándolo a Tito o El fútbol, de la mano, y tiene a Roberto Fontanarrosa y Osvaldo Soriano como sus escritores preferidos en esta temática. Pero quizás su reconocimiento público empezó a tener otra escala en 2010, cuando la película argentina El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Sacheri es el autor de La pregunta de sus ojos (libro en el que se basó el film) y junto a Campanella escribió además el guión de la película.

Pero sus primeros escritos llegaron al público masivo cuando Alejandro Apo leyó en su programa de radio el cuento Me van a tener que disculpar, sobre la figura de Maradona. El texto tuvo tal llegada que un oyente llamó a la radio y contó que estaba manejando un tractor en Chivilcoy y se conmovió tanto con el relato que tuvo que parar la máquina para terminar de escucharlo. No por casualidad Isidoro Gómez, uno de los protagonistas de El secreto de sus ojos, es oriundo de Chivilcoy.

Por estos días prepara la adaptación de su última novela a la pantalla grande, como ya lo hizo junto a Juan Taraturo con Papeles en el viento y con Juan José Campanella en El secreto de sus ojos. Con Campanella también escribió el guión de la película animada Metegol, basada en Memorias de un wing derecho, del Negro Fontanarrosa.

Pero Sacheri también es docente y aunque los tiempos de escritura son cada vez más intensos, continúa dando clases en una escuela de Ramos Mejía, donde todos los lunes a las 7.30 arranca su jornada semanal frente pibes del penúltimo año de la secundaria.

"Sigo en la docencia pero poquito, me quedé solo con unas horas un día a la semana. El resto del tiempo lo dedico al trabajo de escritor, pero los lunes a la mañana sigo siendo profesor de historia en el secundario", cuenta.

La charla con Sacheri apunta a explorar ese costado del premiado escritor argentino. Correrlo por unos instantes de sus otras pasiones, como Independiente, el fútbol, el cine y, por supuesto, la literatura. Por eso no fue casual que la entrevista sea en un salón de clases ubicado en el primer piso de la Escuela Pablo Pizzurno de Melincué, a donde Sacheri llegó a fines de agosto para dar de una charla invitado por los festejos del centenario de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de la comuna, ubicada a unos 120 kilómetros al sudoeste de Rosario.

Posa para las fotos delante de un pizarrón con una pelota, luego se sienta en el escritorio del docente y abre el juego. Antes tenía más cursos a cargo y daba clases los lunes en un colegio privado y los miércoles en una escuela pública. Pero sus múltiples obligaciones lo llevaron a pedir licencia en la estatal.

—¿Se pueden conjugar bien esas dos facetas de tu vida?

—Sí, ya tengo 49 años, más de 20 como docente y hay un montón de cosas que uno las tiene resueltas o muy transitadas. Y en ese sentido estoy en el mejor de los mundos, porque al ser unas poquitas horas de clase se hace con placer, te sentís estimulado y se te ocurren cosas nuevas. Cuando es así no te sucede lo que me pasaba en otra época, o le pasa a muchos docentes, que para redondear un sueldo «más o menos» uno se llena de horas y la fatiga es mucho mayor.

—Los profesores taxi...

—Sí, eso cuando tenés muchas escuelas. Pero aunque tengas pocas, si tenés mucha carga horaria terminás fundido igual. No es algo que me esté pasando ahora.

—Pero te ha pasado

—Me pasó bastante hasta que la escritura se convirtió en mi fuente principal de ingreso. Pero mientras la docencia fue la principal sí, porque daba clases en la universidad, en el profesorado, en la escuela secundaria, en todos lados.

El gusto por la docencia

Cuando se anotó para cursar el profesorado de historia, Sacheri no tenía en su radar la idea de ser docente en un curso de adolescentes. Se imaginaba como un académico, profesor de la universidad o investigador del Conicet. "Pero la vida me fue llevando para otro lado y tuve que dar clases en el secundario, pensando que no me iba a gustar y resultó que me gustaba mucho. Para mí fue una sorpresa", admite.

Es que entonces tenía muy fresco su paso por el secundario y los recuerdos no eran precisamente los mejores. Cuando era adolescente respetaba y quería a muy pocos profesores, le interesaban pocas materias y temía que a sus alumnos les pasara lo mismo. Pero cuando empezó a dar clases se dio cuenta que la historia no necesariamente tenía que repetirse. "Creo que si uno tiene un recuerdo fuerte de su secundaria también sabe qué es lo que querría evitar como docente", dice.

—Como cuando uno no quiere cometer con sus hijos los mismos errores de su padre...

—Si, es un buen ejemplo. Así como uno al momento de educar a sus hijos intenta tener presente esos recuerdos, cuando da clases creo que está bueno que también lo haga.

Mientras avanza la entrevista en la planta baja de la escuela de Melincué comienza el acto por la biblioteca. En unos instantes se pasa del murmullo al silencio y luego se escuchan unos aplausos. Tímidamente se cuela el sonido de alguien hablando por el micrófono, pero es casi imperceptible. Hasta que suena la melodía inconfundible del himno argentino y Sacheri no puede evitar la sonrisa: "Se nota que estamos en una escuela. Es sábado y hay ruido de escuela igual. Ahora empieza el recreo, quédense tranquilos".

De Patoruzito a Salgari

Sacheri aprendió a leer a los cuatro años, después de que su hermana lo pescara simulando que leía una revista de Patoruzito que tenía entre las manos. Como no sabía leer, se armaba una historia con los dibujos del indiecito patagónico y entonces hacía la mímica de la lectura. Inventiva pura. "Un día mi hermana me vio y me dijo: «Pará que te enseño, antes que sigas haciendo esta estupidez dejá que te enseño». Y así fue como empecé", cuenta.

La casa de los Sacheri era un hogar de lectores. Creció viendo como sus padres odontólogos y sus dos hermanos más grandes siempre se hacían un tiempo para la lectura.

—Además de Patoruzito ¿Cuáles fueron tus lecturas de pibe?

—Te puedo agregar Patoruzú e Isidoro Cañones y te completo la trilogía (risas). Pero los libros que me marcaron en la niñez fueron sobre todo los de la colección Robin Hood, que eran de tapas duras amarillas donde había algunos libros que hoy definiríamos como literatura juvenil, escrita básicamente para adolescentes. Grandes clásicos adaptados. Ahí me encontré con Julio Verne, con (Emilio) Salgari, con (Alejandro) Dumas. Grandes escritores de aventuras del siglo XIX que me partieron la cabeza. Y yo me doy cuenta que si bien después naturalmente seguí leyendo, y en la adolescencia me topé con otras lecturas más contemporáneas y cercanas, argentinas o latinoamericanas que me marcaron mucho, me doy cuenta que tengo un criterio clásico para escribir. Cuento historias más que el devenir mental de un personaje, que sería otra opción y hay muchos autores que prefieren ir por ese lado. Me gusta contar historias porque me gusta leer historias. Me gusta que me cuenten historias, que era lo que hacían Verne, Salgari y compañía.

—Y también están los relatos orales en tu infancia. En el libro "Los dueños del mundo" mencionás a tu abuela Nelly...

—Si, eso yo lo disfruté después, no en esa etapa inicial de mi niñez, sino que cuando yo perdí a mi viejo mi abuela vino a ayudar mucho a mi casa. Ella no era tanto de las historias inventadas para contar, sino que era una muy buena narradora de nuestro pasado familiar. Y creo que el hecho de estudiar historia tiene que ver con eso. Me gusta interrogarme sobre las historias, las ficticias de la literatura y las de la memoria de la gente: la privada o familiar y la colectiva.

—¿A un adolescente o a tus alumnos por dónde les recomendás comenzar con las lecturas?

—En general si son chicos que no son lectores les recomiendo arrancar por literatura argentina contemporánea y con una temática que les guste. Si son pibes futboleros que arranquen leyendo a (Roberto) Fontanarrosa o a (Osvaldo) Soriano. Si les gusta los enigmas policiales, Pablo De Santis ¿Pero por qué digo de Argentina y contemporáneos? Porque la lectura es un acto complejo y uno como lector va evolucionando y enfrentando desafíos crecientes. Entonces, encontrarte con autores que hablan parecido a cómo hablás es una ventaja. Si tocan temáticas y tienen un universo lingüístico y sentimental parecido al tuyo te facilita un poco las cosas. Por eso vuelvo a esto de la colección Robin Hood: yo ahora releo algunos de esos libros y son unas traducciones al español de España horribles. Pero claro, nosotros en los 70 probablemente éramos lectores más persistentes, más dispuestos a esos escollos. Si yo les tiro esos libros por la cabeza a mis alumnos de hoy vamos a fracasar. Yo proponiéndoles la lectura y ellos leyéndolos. Lo cual no implica que después no lo puedan leer. Es como si te dijera: "Mirá no corriste nada, salí y correte 15 kilómetros". Y no, a las tres cuadras estás escupiendo los pulmones. Vamos a correr 15 kilómetros, pero empecemos con 2 kilómetros.

—¿Y a un docente que quiera incentivar la lectura y la escritura en sus alumnos?

—Que les lean, en voz alta y bien. Que les lean. Los pibes leen en voz alta en primero, segundo y tercer grado y después no leen nunca más en voz alta. Entonces la escuela primaria deja de detectar que leen horrible y la escuela secundaria parte de la base que todos leen bien. Entonces vos le das las cosas a los pibes para que las lean suponiendo que son lectores competentes y la mayoría no lo son. Y uno no puede pretender que disfruten una actividad que es tortuosa, compleja y frustrante como es leer si vos leés mal. Si sos un lector más o menos bueno, que vos le leas a los pibes les permite precisamente el mejor de los aprendizajes, que es que digan: "Ah, mirá, bien leído esto es una historia. Bien leído esto tiene música, esto tiene ritmo (y chasquea los dedos), esto conduce a que se disparen cosas en mi cabeza". Bueno, eso es la lectura. Lectura cuando lees bien no cuando leés mal ¿Cuando digo esto estoy diciendo que debería suceder que tengamos pibes en el secundario que leen horrible? No, no debería suceder. Pero bueno, parte del ser docente es arreglar quilombos que te vienen de atrás.