Editan un EP con canciones inéditas de David Bowie

Ayer, 8 de enero, David Bowie hubiese cumplido 70 años. Y mañana, martes 10, se cumple un año de su sorpresiva muerte. Por eso se han programado diversas celebraciones para recordar al Duque Blanco. Entre los acontecimientos se encuentra la edición de un EP titulado "No Plan", que contiene tres canciones inéditas: la homónima "No Plan", "Killing A Little Time" y "When I Met You". Asimismo, el EP contiene "Lazarus", su memorable canción del disco "Blackstar", editado apenas dos días antes de su muerte, y también hay un video del tema "No Plan" dirigido por Tom Hingston.

En el videoclip, de textura gris, con aire entre misterioso y nostálgico, se ve un conjunto de televisores antiguos en una vidriera por los que se proyectan los versos de la canción entre una fina lluvia que va empapando a peatones semi petrificados.

"No Plan" es una de las tres últimas canciones que grabó David Bowie, junto a "Killing A Little Time" y "When I Met You". Las tres formaban parte de la banda de sonido de "Lazarus", el musical off-Broadway sobre el propio Bowie que se interpreta actualmente en el West End londinense. Estos temas fueron coproducidos por Tony Visconti y se grabaron con los mismos músicos que trabajaron en "Blackstar", el vigesimoquinto y último álbum de estudio de Bowie.

"Blackstar" es un disco en donde conviven ambientes oscuros con pasajes de indescriptible belleza, en un plano musical en donde se ponen en juego elementos del drum and bass, el jazz experimental y la música electrónica. El Duque Blanco grabó el disco con músicos de jazz de la escena neoyorquina, y durante la grabación nunca se filtró el dato de que el famoso músico estaba enfermo de cáncer de hígado.

La cadena británica BBC2 emitió el pasado sábado el documental "David Bowie: The Last Five Years", en el que se revelaba que el cantante recibió el diagnóstico de que se moría cuando estaba grabando en octubre de 2015 el video de su último sencillo, "Lazarus", tres meses antes de fallecer.

La muerte de Bowie causó estupor a nivel mundial por el secretismo alrededor de su enfermedad y por la vasta influencia de su obra, que alcanzó a varias generaciones de músicos. Los homenajes a su figura se multiplicaron alrededor del mundo, con tributos a cargo de Elton John, Bruce Springsteen, Lorde, Lady Gaga, Michael Stipe, Debbie Harry, Laurie Anderson y muchos más.

Anoche, varios antiguos miembros de su grupo lo homenajearon con un concierto en Londres organizado por su amigo, el actor Gary Oldman. Mike Garson, Earl Slick, Adrian Belew y otros colaboradores del cantante participaron en el show "Celebrando a David Bowie", que tuvo lugar en la sala O2 del barrio de Brixton, donde el carismático intérprete nació el 8 de enero de 1947. La función, cuya recaudación se destinó a la beneficencia, forma parte de varios eventos organizados en el Reino Unido para conmemorar su legado.

Su viuda, la ex supermodelo Imán, le rendió también un romántico recuerdo la semana pasada en las redes sociales. La modelo compartió una bella imagen en blanco y negro de la pareja abrazados en la orilla de la playa y dándose un beso que ocultan con un sombrero de paja. "#BowieSiempre", escribió la somalí. La pareja contrajo matrimonio en 1992 y ocho años más tarde compartían la bienvenida de su única hija en común, Alejandría Zahra Jones.