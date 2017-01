Edificios patrimoniales

Con mucha tristeza e impotencia asistimos a la decisión del Concejo de demoler el petit hotel patrimonial fechado en 1910, de Corrientes 728, catalogado como tal y en buen estado, y solicitada su descatalogación a pedido de sus propietarios, la Bolsa de Comercio de Rosario. Sobre el borramiento del edificio de tres plantas, ecléctico academicista, y uno lindero, sin valor patrimonial, se levantará una torre de nueve pisos en pleno casco histórico, ese mismo casco histórico que se pretende restaurar y embellecer. Lamentablemente, el Colegio de Arquitectos no intervino, y la comisión asesora del Concejo no cuidó el edificio con el argumento de que estaba catalogado por profesionales de la Facultad de Arquitectura de la UNR que habrán tenido su juicio. Y la Municipalidad no proveyó los nombres de los autores de los edificios, y eso colabora con el vaciado del patrimonio, al hacer anónimas las obras y dificultar su conocimiento. Destaco a los concejales que no aprobaron la demolición y saben de su ciudad y de su historia, Lorena Giménez, Norma López, Carola Nin, Osvaldo Miatello y los tres concejales de Ciudad Futura. Para otros, fue simplemente unos ladrillos a demoler o unos ladrillos más en la pared. Ya que se aprobó su demolición, inevitable, al menos que se conozca de qué se privará a la ciudad y a las generaciones futuras. El petit hotel en cuestión fue proyectado por el arquitecto inglés Eustace Lauriston Conder (1865-1935), llegado a Rosario para ejecutar obras del Ferrocarril Central Argentino, y posteriormente radicado en la ciudad de Buenos Aires. Quizás nada signifique para muchos estos antecedentes, de autor y de obra, pero ahora, al menos, seremos conscientes del edificio que vamos a perder, sin contar que no hubo en ningún momento voluntad de sus dueños o sugerencia desde oficinas municipales o del Concejo de restaurarlo, ponerlo en valor y quizás cargar los nueve pisos sobre el otro edificio no patrimonial. No hubo ninguna oportunidad, ni esperanza, ni espíritu creativo de conservar y refuncionalizar. Ahora bien, esta voluntad de no respetar nuestra historia y nuestros pasos y mojones de la ciudad, responde a un borramiento de la historia de la misma, sin contar que la decisión de comenzar a descatalogar es un paso peligroso. ¿Cuántos pedidos más seguirán ahora? Se opina que Rosario tiene más de 2.000 edificios protegidos y catalogados, más que la ciudad de Nueva York

Ana María Ferrini

Que tengan todos

un feliz año nuevo

Hace unas horas, los seres humanos, en un brindis real, pusimos en juego los cinco sentidos con que la vida nos premió. El olfato, movilizador de la esperanza, el gusto transmitiéndonos coraje, la vista, fija en los que amamos y consideramos solidarios, el tacto, donde la piel se regodea contagiándonos emoción y fe, y el oído, en un choque de copas alentador que pide a gritos que así sea. Y con sidra, champán, gaseosa, o agua, elevaremos la copa que la vida nos permite, en un mancomunado deseo de transitar un año mejor. Porque el ser humano no detiene su ambición. Sueña, planifica, lucha por un mundo equitativo. Un mundo donde la paz despeje el sendero hacia la educación, la salud, la vida digna; el trabajo, le demuestre al hombre la importancia de su existencia, su norte, su esencia; el amor, oriente sus pasos, el respeto sea su norma y la solidaridad la aliada que lo engrandece. Arriba las copas hermanos argentinos y del mundo. ¡Salud!

Edith Michelotti

Discriminan a mi hija en una escuela especial

Mi hija concurre a la Escuela Etnade, ella tiene 25 años y la discriminan con respecto a su edad, debido a que compañeros de ella egresaron con 32, 30, 29 y 28 años, respectivamente. ¿Por qué ella no puede tener los mismos derechos? Hay un artículo en la normativa especial en donde habla de la flexibilización justamente de la "edad". Ya hablé con directivos, supervisora, jefe de supervisión, y nada. Me faltaría que la ministra me brinde una entrevista, que ya la pedí y todavía no fui citada. ¿Por qué no se respeta la reglamentación para todos por igual? ¿Por qué hay chicos con privilegios y otros como mi hija no? Esto que está pasando con ella se llama discriminación, y más aún cuando estamos hablando de que se trata de la misma escuela. Ella adora a su escuela, compañeros y docentes, disfruta concurriendo allí. Tiene asistencia perfecta y realiza ya desde hace varios años jornada completa. Ojalá que esta nota llegue a gente con jerarquía dentro de la educación y se retracten de su exclusión, debido a que llegué a pensar que sólo están para hacer alarde de sus cargos, que nadie los controla y sólo cobran sus sueldos y nada más. Porque para ellos son problemas menores y para mí es lo más importante por que se trata de mi hija y su salud emocional es la que está en juego.

María Eugenia Cuenca

DNI 18.024.738





N. de la R. La Escuela Especial Particular Incorporada 1.241 Etnade está ubicada en Pasco 3737, barrio Bella Vista.

El delicado

equilibrio mundial

Vivimos en un planeta que siempre conservó su naturaleza y dimensiones originales. Contuvo por siempre aguas, bosques, tierras, animales prehistóricos, hasta que apareció el ser humano. Ahora alberga a casi siete mil doscientos millones de personas con sus diferencias, necesidades, aspiraciones, costumbres, virtudes y vicios. Este es un equilibrio delicado porque ignoramos si el planeta podrá soportar siempre la incesante repoblación humana. Las eternas reservas que nos facilitan el diario vivir: aire para respirar, aguas puras, tierras fértiles, calor, energías renovables, gases útiles más sus millares de combinaciones podrían agotarse. Además, resulta imposible prever o anticipar los movimientos entre gigantescas placas terrestres con su secuela de terremotos, inundaciones, sequías, modificaciones atmosféricas y ambientales. No intento describir un futuro tétrico. Digo que las competencias de todo tipo, la insistencia en mantener abismales diferencias socioeconómicas, creer en una solución de fanatismo religioso o divino, la imposición sobre otras naciones por violencia tiene un final perjudicial para todos. Retrasa el mejoramiento de la raza humana. Si un producto es exitoso paraliza a sus competidores que aún no lo lograron, si hay naciones que poseen armamento nuclear puede significar millones de víctimas, las actuales formas de vida permiten el consumo de sustancias que alteran mente y cuerpos jóvenes. Provoca fatiga mental pensar en soluciones patrióticas, compartidas, dignas, justas o realizables porque los antiguos valores morales se hundieron en el fango de la corrupción. Rogamos a los dirigentes mundiales que faciliten al planeta seguir girando en paz las 24 horas de cada día, dar la bienvenida a los rayos solares y saludar a nuestro satélite nocturno de incomparable belleza.

Rubén Mario Baremberg

DNI 6.012.531

Mejoras para la

Rambla Catalunya

Rosario es una ciudad grande, con aproximadamente un millón de habitantes. Los rosarinos tenemos a nuestra libre disposición aproximadamente quinientos metros de playa de la cual nos vanagloriamos: la Rambla Catalunya. El resto, La Florida, es pública de gestión privada, o es privada, o está concesionada, o lo que sea. El resultado es el mismo para los rosarinos: debemos pagar para acceder a ella. Lo mismo sucede con las playitas entrerrianas de la isla: son gratuitas, pero hay que pagar las lanchas-ómnibus de La Fluvial o de Costa Alta, o los "taxis fluviales" que salen de todos lados sin controles aparentes. Por otra parte, la libre circulación del aire está restringida por los altísimos muros constituidos por los nuevos complejos narco-agro-habitacionales surgidos como hongos pese a nuestros ministros de Seguridad, a las retenciones, a las sequías y a las inundaciones (el agua a veces falta y a veces sobra) y a nuestra Cámara Inmobiliaria (o quizás debería decir secretarios del sindicato de propietarios). Además, el libre acceso matutino a la Catalunya es casi imposible. Los domingos a la mañana cuando las vías diseñadas para automóviles son oficialmente dedicadas a los peatones, ciclistas y patinadores; cuando no está cortada para dar lugar a alguno de los innumerables maratones promovidos por este gobierno de la ciudad. Vuelvo a las pocas cuadras de río disponibles libremente. Hace años soy habitué de la Rambla, y está empeorando progresivamente. Las arenas están sucias, el fondo del río está lleno de escombros y limos orgánicos de dudosa procedencia, lentejones de fuel-oil provenientes de la limpieza de alguna sentina, viejas construcciones de hormigón que no se sabe qué son o fueron pero que no deberían estar ahí, algún barcito que invade el poco espacio que hay y perros felices que ocupan su lugar en la arena. Está bien: en La Florida ahora hay un drone que controla la seguridad de navegantes y nadadores. Los que no podemos ir a La Florida, cruzar a la isla o ver el paisaje desde el décimo piso de los lujosos palomares que crecieron al norte de Oroño, los que sufrimos el calor sobre la arena sin poder meternos al agua y sin usar el aire acondicionado en nuestros hogares porque son una trampa que destruiría lo que queda del país, ¿podríamos pedir a la intendenta, o a quien sea responsable de la Rambla Catalunya, que repongan las duchas que antes había y que nos daban un respiro? Además de reponerlas, ¿pondrían unas cuantas más, cuestión de que no nos veamos obligados a hacer largas colas para refrescarnos? Una cada veinte metros, ¿es mucho pedir? Que mantengan limpias las arenas y el fondo del río, en el breve espacio entre la orilla y los andariveles, ¿es mucho pedir? Que arreglen las pérdidas de agua que encharcan permanentemente los cordones de las veredas, ¿es mucho pedir? Que apoyemos esta gestión, que ha favorecido la desconexión entre el río y los que queremos disfrutarlo, y que no deja demostrar una codicia recaudatoria salvaje, ¿no es demasiado pedir?

Mario L. Silber

DNI 10.315.694