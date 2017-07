Yacyretá, energía y controversia

En Corrientes, el Paraná cambia el rumbo, buscando el sur con gesto contrariado; es que Yacyretá, su fiel amada, de manera increíble su paisaje ha cambiado. Y ha cambiado porque de la isla Yacyretá (país o paraje de la Luna en guaraní), el embalse de la Represa Hidroeléctrica Binacional de igual nombre, dejó sólo un 10 por ciento de su superficie; inundando además toda la isla Talavera que se perdió bajo el lago. Esta represa construida por la Argentina y Paraguay nació bajo el signo de la polémica desde el mismo momento en que se anunció su realización, ya que produciría un gran daño ecológico al hacer desaparecer numerosas especies de un bioma extraordinario. Una vez finalizada la construcción surgieron denuncias por corrupción, dado que el costo final fue muy superior al calculado inicialmente. Hay una organización que administra la Central y es la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Como puede leerse en Wikipedia, algunos funcionarios de la EBY fueron acusados de adquirir a bajo precio terrenos que se inundarían, para luego cobrar las correspondientes indemnizaciones; ello aprovechando información privilegiada. Por eso el ex presidente Carlos Menem calificó a la entidad como "monumento a la corrupción". El emprendimiento, que representa una magnífica obra de ingeniería, está ubicado en el Alto Paraná, entre la ciudad correntina de Ituzaingó y la ciudad paraguaya de Ayolas. El comienzo de los trabajos fue en 1983 y la última turbina (la Nº 20), fue puesta en funcionamiento en 1998. La central originó discusiones por la altura máxima de la cota, y a partir de 2012 aparecieron rumores alarmistas sobre fisuras en la estructura de la represa que provocaron verdadera preocupación. Es que algunos comentarios planteaban un escenario trágico de rotura de la presa, lo que provocaría la desaparición de ciudades costeras en Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Todos esos rumores y vaticinios dramáticos fueron desmentidos por las autoridades responsables, por lo que la tranquilidad volvió a gran parte del Litoral. Otro problema en el marco de la EBY, fue el de una deuda de Yacyretá con la República Argentina, finalmente resuelta con el acta de acuerdo firmada en mayo de este año por el presidente Mauricio Macri y el mandatario paraguayo Horacio Cartes. Para finalizar quiero decir que según el diccionario guaraní-español de los prestigiosos doctores paraguayos Anselmo Jover Peralta y Tomás Osuna, Luna en guaraní se escribe yasi y no yacy. Pero en fin, más allá de la escritura de una palabra y de sus controvertidos capítulos, la central hidroeléctrica del "país o paraje de la Luna", sigue imponente en el Alto Paraná generando un importante aporte de energía eléctrica al Sistema Interconectado Argentino y a la Red Nacional Paraguaya.

Malvinas, ¿soberanía compartida?

Gracias al trabajo minucioso que he iniciado, que bien podría titularse "Malvinas día por día", me he enterado de algo poco difundido. En 1833, y durante ocho meses, convivieron pacíficamente los dos representantes interinos (el de Argentina y el de Gran Bretaña). Tal vez hubo armonía por necesidad pues uno manejaba la caja y el otro la mano de obra pero la verdad es que así ocurrió. O los historiadores destacados lo ignoraban o, si lo sabían, se lo han callado. Aunque no consta es seguro que ambos esperaban ansiosos que llegaran refuerzos de sus respectivos gobiernos, cosa que por varios años nunca ocurrió. Si todo hubiera seguido creciendo así tal vez mucha violencia posterior se habría evitado. Pero no, un señor llamado Rivero montó en colera y, con siete seguidores, decidió romper el curso normal de la historia. La clase trabajadora se reveló y enfrentó a la dirigente que, aparentemente, los maltrataba. Por si alguien sigue pensando que fue una acción patriótica basta un detalle para descartar esa versión. Cualquier revolucionario que quisiese actuar en apoyo a una determinada autoridad habría ajusticiado a la otra. Sin embargo estos bandidos mataron a los dos representantes cortando de plano algo que podría haber sido ejemplar. Lo primero que debemos tener en cuenta en el archipiélago hoy es la realidad y nunca pensar que hay un único culpable. Esa realidad es el resultado final de muchas acciones mas muchas omisiones. Cada pueblo sabrá cuál es la parte que le corresponde.

Sobre el ajuste y la famosa grieta

¿Quién puede negar la existencia del ajuste? Ella es un efecto, no una causa. El ajuste es para corregir los desajustes de décadas de decadencia, coronado con el desbarajuste del gobierno "peronista-kirchnerista", caracterizado por los avances descontrolados de la violencia, delincuencia, narcotráfico, pobreza e indigencia; como así la degradación de las instituciones republicanas; corrupción generalizada; inseguridad jurídica y conductas al margen de los principios morales. La grieta es una enfermedad crónica de los argentinos, enraizada en sus orígenes. Hubo y hay grietas de todo orden: sociales, políticas, económicas, educativas y hasta de nacimiento. Comenzamos con la de monárquicos o patriotas, continuando con unitarios y federales; nacionalistas o cipayos (Perón o Braden); libros sí, alpargatas no; nacionalsocialistas o liberales; ricos y pobres de existencia perenne, etcétera. Los constructores de grietas, especialmente degradando a los pobres para utilizarlos como garantía de su propia supervivencia política y económica, en sus discursos de tiempos actuales, señalan a otros como responsables de ellas. Repudiable.

La obra pública y los costos publicitarios

Con gran estupor escuchaba ayer por una radio local una publicidad donde la Municipalidad de Rosario, la provincia y Aguas Provinciales anunciaban una gran fiesta con recital de un grupo de cumbia para los habitantes de un barrio donde se había culminado una obra de cloacas. O sea, al costo de la obra pública (por lo general muy elevado para los contribuyentes debido en ocasiones por la consabida corrupción en las contrataciones y los larguísimos plazos de pago) hay que sumarle ahora el costo de su publicidad en medios y el costo de una fiesta y recital de cumbia donde seguramente habrá políticos con carteles y panfletos. Los que trabajamos en el sector privado, ¿festejamos y publicitamos nuestras responsabilidades laborales? La demagogia política llega a niveles inusitados en paralelo a momentos donde cada vez se necesita más el rol del Estado en educación, infraestructura y seguridad para poder parar la violencia, la droga en los niños y tantas otras atrocidades que invaden nuestra sociedad. Los políticos viven una disociación cognitiva terrible con la realidad.

Para quien pueda mejorar la situación

Hoy no es un día de luces. Hoy el dolor nos abraza y nos demuestra una vez más que los abuelos somos indefensos, que tenemos miedos, y que estamos muy solos. El doctor que se mató en la Ansés de Mar del Plata estaba pasando por un período de depresión que con toda su capacidad de conocimientos médicos no supo superar, no pudo o no quiso, y qué difícil es, más para los que no tenemos ese conocimiento. En el diagnóstico se colocó que estaba en un "estado crítico", y con la experiencia que aprendí con los abuelos que me rodearon en la ONG que presidía me dije que ese diagnóstico no era el correcto porque vieron sólo un cuerpo que no hablaba y no contó sus miserias, alegrías o faltas. Todo se hace más rápido con un diagnóstico impensado o que no importa, da lo mismo. Y yo con mucho dolor y aprendizaje por escuchar o por vivir distintas experiencias me dije que no era real porque estos profesionales diagnosticaron sin saber qué pasaba. Les explico que el dolor de los abuelos de ir perdiendo todos sus afectos los hace un poco más reacios a nuevas amistades, y la familia casi difícil (pero no imposible), pero cuesta desnudarse nuevamente, explicar cómo son y aclarar cómo se los ve. Los abuelos son tratados muy fríamente, por la misma familia porque cada uno vive sus problemas y nadie se endosa otro nuevo. Además son olvidados por el Estado, ya no sirven, sólo tienen voto y muchos no quieren ir a cumplir algo sin obligación y eso es conocido por el Estado, por eso se los olvida. Para los familiares jóvenes ya molestan, son viejos, pesados, y los eluden, para los familiares directos y mayores se despreocupan y los abandonan sin tener que cumplir ningún favor ni obligación. Las amistades de los abuelos van partiendo de a poco y la soledad los comienza a cercar cuando sus fuerzas van aflojando teniendo que pedir favores, que no son hechos con agrado en la mayoría de los casos a quienes se les solicita. El tiempo va deteriorando su voluntad, comienzan los olvidos y se sienten un peso para ellos mismos. Muchos continúan siendo ignorados u olvidados, y esos errores son parte del dolor que envuelve sus vidas. Y no olvidemos a quienes caen en geriátricos que no son bien atendidos, y son también no escuchados y maltratados. Hoy a mi edad, y con muchos años, pregunto: ¿no hay nadie que quiera respetar y no usar a los abuelos y que piense cómo se puede hacer o qué hacer para que estos adultos mayores pueden morir en paz y bien tratados?

La industria de los juicios laborales

Sin duda que la denominada industria del juicio en sede laboral es una realidad, como también lo es la industria de la medicina cuando se les cobra a los pacientes el "plus" sin otorgar recibo, o se exige la adquisición de determinadas prótesis invocando que son mejores cuando en realidad obedece a que reciben "retornos", o cuando recetan determinados remedios con designación comercial no genéricos porque el laboratorio otorga prebendas; la industria de la arquitectura cuando los profesionales mandan a sus clientes a adquirir los materiales a determinados lugares que les reconocen a aquéllos porcentajes, y ni que hablar de la industria de los políticos cuyos detalles me llevarían una página entera, por lo menos. En todas partes se cuecen habas.

