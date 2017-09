Veinte años educando con amor

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. Ese es nuestro lema, el de la Escuela Nicolás de Tolentino. Más que una escuela es una comunidad, en el sentido más concreto del término. Un grupo de personas que, desde el amor por los niños y jóvenes, y desde la pasión por la educación, estamos convencidos que solamente en comunión podemos construir una realidad social y educativa más amena, relajada, inclusiva. Una comunidad que siguiendo con los valores y las esperanzas de la profesora Matilde Chiavarini, nuestra fundadora, trabajamos día a día en el intento de ver la vida desde otro lugar. El lugar de la aceptación, la tolerancia y el respeto. Lugares muchas veces mencionados y deseados pero pocas veces construidos de manera genuina e integral. Eso y mucho más es nuestra escuela, la cual este año se viste de fiesta para celebrar los 20 años de vida y los 10 años de edificio propio. Todo un camino andado. Cientos de alumnos, decenas de promociones nos avalan. Alumnos que han marcado nuestra historia. Adolescentes que han hecho que la tarea tenga un sentido especial. Mucho más que aprendizaje de ciencias y disciplinas. Cada alumno es un ser humano que nos brinda esa mirada, esa presencia, esa consulta, esa respuesta que nos ayuda a construir el conocimiento de manera dialéctica, a través de un dialogo, donde ellos juntos con los docentes logran más de lo que se proponen. Esto somos. Ese grupo de personas que a corazón abierto invita a todos aquellos que quieran acercarse a nosotros y conocernos. Que quieran vivir momentos únicos. Aprender desde otro lugar. El lugar de la adaptación y la diversidad. Desde la contención y la exigencia. Desde la alegría y la camaradería. Ofrecemos lo que tenemos; la felicidad de saber y sentir. De saber que estamos el uno para el otro, de sentir que vale la pena educarnos de esta manera. Para y por aquellos que están buscando la oportunidad de vivir una experiencia maravillosa. Porque la educación es un acto de amor que tiene un hermoso pasado recorrido, y un expectante y promisorio futuro a construir.

Martín Incicco





El timbreo socialista

Leyendo la columna "7 días en Rosario", que habla del cambio de discurso del oficialismo, ya que las elecciones están cerca y a ellos no les fue nada bien en las Paso. Agrego en los 18 años que vivo en Deán Funes y 1º de Mayo, jamás me tocaron el timbre desde la Municipalidad para nada. En los últimos 10 días, ya vinieron tres veces. Grupos de jóvenes, y no tanto, han venido a explicarme por qué se cambia de lugar el contenedor de residuos y preguntarme qué necesito de la Municipalidad para mejorar la calidad del barrio. Grata sorpresa, pero me encantaría que lo hicieran una vez por trimestre a lo largo de todo el año y no sólo éste. Sabemos que, elecciones mediante, desaparecerán. ¡Una pena!

María Rosa Parisi

DNI 14.510.559





Política exterior rastrera

Con la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia, la política exterior cambió radicalmente. El nuevo paradigma puede sintetizarse así: postrarse ante los poderosos del mundo. En enero de 2016 el flamante presidente, acompañado por Sergio Massa, participó de la cumbre de Davos para rendirle pleitesía al poder económico y político que domina el planeta. En ese paradisíaco lugar Macri, más que un presidente de una nación soberana, fue un perrito faldero de sus flamantes dueños. En marzo de ese año el presidente recibió con todos los honores al por entonces más poderoso criminal de guerra del mundo, Barack Obama. Fue escandalosa la manera como Macri se arrodilló ante el afroamericano. También recibió la visita de la poderosa e influyente Angela Merkel y de otros mandatarios europeos. El mensaje fue siempre el mismo: la Argentina retornó a la normalidad. En un viaje a Madrid el por entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, pidió perdón ante un nutrido grupo de empresarios por la nacionalización de YPF llevada a cabo por Cristina Kirchner. La carta de presentación de Macri fue en esta materia la crítica impiadosa al régimen chavista encabezado por Nicolás Maduro. Maduro es el emblema de la antidemocracia, no se cansa de repetir Macri, mientras encubre la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. También se arrodilló frente al vicepresidente de Estados Unidos, quien visitó el país en representación del gobernante más peligroso del mundo: Donald Trump. En los últimos días el presidente recibió con todos los honores a otro célebre criminal de guerra, el premier israelí Benjamín Netanyahu. Ambos coincidieron en denostar a la teocracia iraní, a la que consideran culpable del atentado contra la Amia. Macri es así: obsecuente con los poderosos e inmisericorde con los débiles. Por un lado, castiga sin piedad a los docentes, jubilados y trabajadores en general; por el otro, obedece sin chistar las órdenes de sus jefes planetarios. Una vergüenza.

Hernán Kruse





La punta del iceberg

"Motochorros: más de 75 robos por día en Capital Federal". ¿Cómo es posible que nadie se da cuenta de lo que pasa y por qué? ¿Quiénes se benefician con este salvajismo que perjudica notoriamente a los ciudadanos expuestos a este flagelo? Se estima que en toda investigación lo primero es abocarse a encontrar la punta del iceberg. En estos casos y, dándonos cuenta de que también sufren elevados robos las sedes bancarias con pérdidas de cifras millonarias, se llega a la conclusión -más aún viendo por TV las secuencias de las cámaras de seguridad- de que los delincuentes que aparecen organizados y en varias motos no son ni más ni menos que militantes de algún partido político. Estamos en vísperas de elecciones y los postulantes necesitan mucho dinero para financiar sus propagandas y "comprar" votantes. El gasto es mayúsculo y debe salir de lugares con mucho dinero. ¿Qué hay que hacer? Buscar, investigar a la militancia de algunos postulantes y encontrar la punta del iceberg que todos tenemos a la vista. Sólo falta voluntad.

Ariadna Cerrano

DNI 10.185.115

San Francisco (Córdoba)





Reclamos en el barrio Larrea

Somos vecinos del barrio Larrea y tenemos un reclamo a la Municipalidad por la obra cloacal, que después de las mismas dejaron las calles con pozos. El reclamo es de fecha 29 de junio de 2017, expediente 23093/2017 B. Puntualmente, calle Genova al 6900. Reclamamos pavimento y veredas para poder caminar con nuestros hijos, con los coches o simplemente caminar sin caernos. Son muchos los accidentes en bicicletas, motos y autos que están ocurriendo por el mal estado de las calles. Esperamos ser escuchados y no esperar que alguien sufra un accidente fatal. En el reclamo hay fotos y firmas, más de cien vecinos, esperamos tener respuesta a nuestro pedido pero no sabemos quién es el responsable. No se tiren la pelota unos a otros y decir "a mí no me corresponde".

DNI 14.938.855