Tristeza por los cubanos

Desde lo más profundo de mi corazón envío todo mi afecto a través de estas líneas al pueblo cubano cuyo país fue azotado por el huracán Irma, y del que los principales medios de comunicación poco eco se hicieron, ya que estaban preocupados porque su querida Miami no fuera azotada y de cómo el pueblo norteamericano organizaba la evacuación. Estuve en Cuba hace poco más que un mes y había estado hace poco más de 20 años. Con matices me encontré con la misma Cuba que hace 20 años, con un pueblo totalmente educado pero sin posibilidades ciertas de trabajo en serio y con muy pocas posibilidades de progreso. Desde hace tiempo, la industria principal es el turismo, recibiendo aproximadamente 4.200.000 turistas por año, de los cuales 3.000.000 son canadienses. De Sudamérica los argentinos somos los que más visitamos la isla. En el hotel que me hospedé una de las mozas que me atendía habitualmente era colega mía (Contadora Publica). Como fui a Cayo Santa María, tuve la oportunidad de ver varios pueblos y lo pobre que viven. La mayoría de los cubanos aspira a conseguir habitar edificios que son verdaderos Fonavis, diría que nuestros Fonavis son mejores. ¿Dónde quedó la revolución que proponía Fidel? Que su pueblo no fuera sometido, pero sí que el mismo atienda a turistas que demandan servicios a profesionales que los atienden con el mayor afecto pero con la resignación de ver que sus días no tienen futuro y sus posibilidades de progreso son nulas. Mucha tristeza me dio el pueblo cubano y ahora se suma este desastre de la naturaleza, del cual les va a costar mucho reponerse por la pobre infraestructura que tienen. Quien viaja a Cuba, así vaya a un hotel que le dice que posee wi fi, para tener acceso tiene que comprar CUC (su moneda) al cambio oficial, comprar la tarjeta que brinda servicios por una hora, de la cual funciona bien sólo media. Ese país que vive con atraso en todos los terrenos, fue azotado por Irma y nadie siquiera cubrió la noticia. Triste realidad de una revolución socialista que subsumió a un pueblo culto y brillante en una paupérrima calidad de vida.

Osvaldo José Leardi

DNI 27.291.456



Estamos bien informados

Cuando leo a nuestro gobernador dar discursos explicando cómo incrementarán los votos para octubre, me permito hacer una reflexión. Los tiempos han cambiado. El pueblo no se maneja como antes, con partidos políticos que ordenaban y los ciudadanos los votaban. Hoy el ciudadano está bien informado. Tiene todos los medios de comunicación a su alcance. Vota con pensamiento propio. Por ejemplo, La Capital tiene una hoja para cartas de los lectores donde todos podemos escribir una nota. Como tiene muchas, no siempre se editan enseguida. Pero en el reverso de cartas de los lectores, hay una información diaria de cualquier ciudadano que, por escrito o por teléfono, denuncian irregularidades en la provincia, especialmente Rosario. Si la Municipalidad o sus autoridades la leyeran y solucionaran los temas denunciados, sería la mejor propaganda para conseguir votos. No me refiero al problema de la seguridad, porque es un tema para expertos que no tenemos, ya que se incrementa y no se ve solución. Esta provincia, una de las más ricas, primera en exportación de granos, necesita que todos los años se mejoren los caminos, la Justicia, los barrios tomados por delincuentes, el agua, las cloacas. El pueblo se da cuenta de que muchas obras se hacen antes de las elecciones. Después viene el olvido. A ponerse las pilas, menos palabras y más acción.

Carlos A. Borisenko

DNI 4.340.294

Los engaños de la Justicia



Sabemos discernir. Transcribo nota de un medio de prensa: "El máximo tribunal resolvió no dar a lugar al recurso planteado por el ex canciller Timerman quien había recusado a los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi. Además, desestimó un planteo del asesor informático y avaló la junta interdisciplinaria que debe analizar si la muerte del ex titular de la Unidad Amia se trató de un suicidio o un asesinato". Una de cal y otra de arena. A pesar de las reiteradas ocasiones que tanto la sociedad cómo también fiscales de la causa han dejado muy en claro que lo del fiscal federal Alberto Nisman ha sido un "asesinato", aún hay jueces que insisten en "analizar", después de más de dos años del hecho vergonzoso para Argentina, si la muerte de Nisman se debe a un suicidio o asesinato. La sociedad se hartó de estas vacilaciones y entretenimientos poco serios ante la muerte de alguien que cumplía "con su deber" y que está presente en todos los ámbitos internacionales. Tal vez desean favorecer al ex funcionario de la Cancillería que, según su abogada, "alertó" por la grave enfermedad de Timerman que fue operado con éxito de un cáncer hepático maligno. El deseo de la ciudadanía es que se concrete y llegue a su fin la dolorosa causa de la "Unidad Amia", por respeto al fiscal Alberto Nisman, a sus hijas, a su familia y al pueblo argentino que aún conserva la "dignidad" y la conciencia intactas.



Sarah Baxtell

DNI 12.306.110

Bahía Blanca

Miserias humanas



Las desigualdades en las sociedades son consecuencias de la esencia de los humanos, porque estos son desiguales por naturaleza; los hay de colores y tonos diversos, alturas y contexturas, capacitados y discapacitados, inteligentes y limitados. Lo que producen no puede ser distinto a sus desigualdades, y lo hacen con los atributos con los que están dotados: capacidad cognitiva, psiquis y espíritu. Sus desarrollos no se dan con resultados similares y no están exentos de tener calidad: muy buenas, buenas, regulares y malas; negativas o positivas. Cuando lo negativo domina sus desarrollos, produce seres humanos de condiciones altamente nocivos para los demás y si estos seres alcanzan posiciones dominantes en la sociedad, el daño es de dimensiones catastróficas. En ellas, usufructúan en beneficio propio las debilidades de otros seres a los que no sólo no les permiten un desarrollo económico con dignidad, sino que además los privan de una educación que les permita tener independencia en sus decisiones. Para alcanzar sus fines, todo vale como instrumento político, hasta presuntos desaparecidos. Son seres depravados, dominados por ambiciones de riqueza, poder e instintos degradantes de la condición humana.

Emilio Zuccalá



Es que Cristina ama a Mauricio

Seguramente a muchos les va a sonar descabellada la idea de que Cristina Kirchner, consciente de lo irrealizable de su amor pues él está enamorado de su esposa, ama en secreto al presidente Mauricio Macri. Sin embargo, veamos a continuación algunos signos de este hipotético amor platónico. Es frecuente que los polos opuestos se atraigan. En este caso, la irracional Cristina estaría fascinada con la racionalidad del ingeniero Macri. Más aún, Cristina sólo desea que a su amado le vaya bien aunque eso signifique para ella y para el espacio que lidera la decadencia política. La ex presidenta, cuando ama de verdad como en los últimos años, actúa con total desinterés personal; busca beneficios únicamente para su enamorado. Por eso es que desde hace ya unos años nos viene asustando con su presencia para que nosotros, atemorizados, votáramos como lo hicimos, por el cambio. Y de ese modo erigiéramos como presidente a Mauricio Macri. En 2015, también movida por el amor, Cristina incluso llegó a poner a Aníbal Fernández como candidato para la provincia de Buenos Aires. Ya no quedan dudas; durante su mandato hizo todo lo posible para que su partido político sufriera la peor derrota posible y para que, en contrapartida, se produjera el triunfo de su amor secreto. Pero, ¿cuáles son las muestras de afecto que le brinda hoy en día? Bueno, continúa azuzándonos con su candidatura para que, tal como Macri desea, cada vez más argentinos lo votemos. Así, lo iremos consolidando al compás del deterioro del espacio político liderado por Cristina que acaba de verse en estas últimas elecciones. Por amor, Cristina está sacrificando desinteresadamente su propio presente político en pos del futuro de su amado. Ciega de amor, piensa también en el mañana y por ello mantiene al peronismo dividido, para que su querido Mauricio no encuentre obstáculos en su proyecto. Es posible que el único pecado de Cristina haya sido este: que todo lo hizo por amor. Amor por el dinero antes, amor por el empresario Macri ahora. ¿O se dará el caso de que el enamoramiento actual no sea más que una sublimación de su amor anterior, único y verdadero?

Jorge Ballario

DNI 10.858.926

Pido por las cámaras de seguridad en Sabín

Recurro por este medio otra vez pidiendo por las videocámaras de seguridad que no funcionan en avenida Sabín desde Génova a Juan José Paso. La zona sigue sin ser monitoreada. Espero que esta vez, ante la reiteración pública de nuestro pedido, no se enojen y hagan lo que tienen que hacer; trabajar. Más sabiendo que el ministro de Seguridad convocó a vecinos de zona norte a conocer el sistema nuevo.

Federico Wacker

DNI 17.026.130