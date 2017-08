En la Argentina, nuestro país, la mayoría de nuestros presidentes han tenido sueños de perpetuidad en el poder y quedar en la historia, queriendo plasmar durante sus gobiernos grandes proyectos que no llegaron a nada. Ejemplos: Alfonsín con el traslado de la capital a Río Negro, Menem y su aeropuerto en el río, sus vuelos por la estratosfera y, lo peor, eliminar los ferrocarriles en un país que tiene 6.000 kilometros de largo. Cristina, que tenía la idea de hacer un polo de fabricación de elementos tecnológicos y para ello, trasladó gente del conurbano bonaerense a Tierra del Fuego. Decimos fabricar tecnología, cuando en realidad, sólo se ensamblaban las partes provenientes de China y una vez armados esos bienes, se trasladaban al resto del país. En contraposición de este último invento, yo le preguntaría a un niño de 5º o 6º grado qué explotaría en Tierra del Fuego. Seguramente respondería: pesca y turismo. Tierra del Fuego tendría que ser una gran factoría donde se procese el pescado, se seque, se cocine, se enlate y se exporte al resto del mundo. Con una gran flota pesquera, con un puerto preparado para recibirlos, dado que nosotros tenemos nuestro litoral, que es donde se encuentra la gran pesca. Tenemos una ventaja con respecto a los depredadores que tratan de pescar allí. Si toda esa zona es ocupada por buques argentinos, no necesitaríamos tanto patrullaje por parte de Prefectura. Así, Tierra del Fuego tendría empleo para sus habitantes y para quienes trabajan toda la industria que rodea a la pesca, fábricas de envases, de embalajes, de reparación de maquinaria de barcos, con astilleros para sus barcos. Exportaciones al mundo, dado que Tierra del Fuego es el vértice de los dos grandes océanos Atlántico y Pacifico. Entonces, si queremos ser el supermercado pesquero del mundo, pensemos en una gran góndola de pescado en cada uno de ellos. Y con respecto al turismo, Tierra del Fuego es un misterio para gran parte de la gente. Tiene una mística que hace que los turistas piensen en una tierra de aventuras, empezando por la gran cantidad de naufragios, las cárceles que albergaban a delincuentes de máxima peligrosidad, las Islas de los Estados con su faro del Fin del Mundo, y las bellezas del paisaje. Los arroyos y rios, paraíso de la pesca, los canales fueguinos de una inmensa belleza. También paseos en trineo tirados por perros, y muchas cosas mas, por supuesto, con una gran infraestructura hotelera, con una gastronomía de excelencia con platos autóctonos, todo direccionado para que el turista la pase bien, nos recomiende y quiera volver nuevamente, generando trabajo para nuestra gente y divisas para el país. Por eso, dejemos las grandes mentiras de lado y apostemos a lo que realmente tenemos.

Roberto Loria

DNI 6.045.248

¿Y la zona franca para cuándo?

No entiendo. Hace varios meses fue a Villa Constitución el gobernador Miguel Lifschitz y anunció pomposamente el inicio de las actividades de la Zona Franca, e incluso dijo que prácticamente ya hay empresas radicadas, una en particular, que daría gran cantidad de empleos. Luego, sucesivamente el concesionario y distintos funcionarios, incluso los del propio ente, continúan anunciando con bombos y platillos el inicio de actividades: "Arrancó la Zona Franca", dicen en los medios locales. Y ahora sacaron una solicitada, el sábado pasado, diciendo que "La Zona Franca santafesina no está habilitada para comenzar a funcionar". ¿Qué debemos entender y a quién debemos creer? El arte de generar falsas expectativas o vender espejitos de colores para las elecciones. El proyecto lleva años de gobiernos peronistas.

Roberto O. González

DNI 10.713.417

La construcción en el macrocentro

Una vez más, poderosos grupos empresarios vinculados a la construcción y a los negocios inmobiliarios intentan lucrar a costa de los derechos y la calidad de vida de la población de Rosario. En este caso el intento consiste en modificar el Código de Edificación, elevando los límites de altura en el macrocentro para que se puedan construir edificios mucho más altos que los permitidos actualmente. De esta forma las angostas calles del centro, ya sobrecargadas, perderán aire y luz, se producirá una mayor concentración habitacional en poco espacio con los inconvenientes y el aumento de toda contaminación que esto implica, y se perjudicarán los servicios elementales. Un verdadero despropósito urbanístico y ambiental, pero nada parece importarle a esos sectores salvo sus intereses económicos particulares. Además, uno de los aspectos más lamentables del caso es que la cara visible de este intento contra la calidad de vida de la población es alguien que fue elegido por el voto de los propios ciudadanos, quienes también le pagamos sus salarios. Elegido obviamente para defender a los ciudadanos y no para perjudicarlos. Hay que decirlo con todas las letras: se trata del concejal Martín Rosúa, de la Unión Cívica Radical, que es quien alienta este lamentable proyecto. Toda la población deberá estar atenta cuando se trate el tema en el Concejo Municipal, para saber quiénes son los concejales que la defienden y quiénes la pueden perjudicar, máxime cuando hay muchos intereses en juego. Al menos, ya sabemos para qué lado quiere jugar uno de ellos.

Roque A. Sanguinetti

DNI 6.065.831

El ocaso de un gremio intervenido

Con mucha pena y angustia vivimos a la peor intervención en tiempos de democracia del gremio marítimo, un gremio fundamental en el crecimiento de país donde sus barcos y tripulantes somos el eslabón de una Argentina pujante y con esperanza de un futuro mucho mejor, por orden del juez Canicoba Corral. Se destruyo el futuro de miles de familias sin importar las consecuencias que esta medida nefasta produjo, sin importar las consecuencias que esto acarrearía. Miles de marítimos nos hemos quedado sin obra social, sin trabajar, sin un plato de comida para llevar a nuestros hogares; un gremio poderoso, donde su facturación anual por nuestros aportes es incalculable. Mientras tanto, marineros están inmersos en la oscuridad y el abismo que significa estar sin trabajo. ¿Acaso las autoridades no tienen un poco de sentido común? ¿Un poco de criterio y sensibilidad ante tanta atrocidad? Señor juez, señores miembros del gobierno, sólo pedimos poder trabajar dignamente, solo pedimos trabajo, ya no damos más. Sólo Dios sabe el dolor de miles de marítimos y sus familias inmersos en este caos.

Alejandro Corrado

DNI 14.803.150

La particular visión del capitalismo de Huala Jones

Aparte del joven artesano Santiago Maldonado, ¿cuántos desaparecidos hubo en democracia en el país? Es una lista muy larga, no he visto a nadie de los políticos, ni organizaciones de derechos humanos, pedir por ellos con tanto énfasis. Si hubo un exceso de parte de algún efectivo de Gendarmería Nacional, identificarlo y proceder según la Justicia. No se puede endilgar responsabilidades a toda la institución. Este tema que nos ocupa está totalmente politizado, escuchando a los dirigentes K y simpatizantes de cara a una elección, el motivo no resiste ningún análisis. Necesita la oposición a través de estos "grupúsculos violentos" generar caos. Es obvio que le quieren tirar un muerto a Macri. Parece que no entienden los términos, no es lo mismo un fallecido en el caso de un exceso, que por supuesto no estoy de acuerdo, a una desaparición forzada que es ni más ni menos un plan sistemático de supresión de identidad y represión organizada. No hace falta más que escuchar a Huala Jones discutiendo su particular teoría del capital, un verdadero retrógrado que se representa a sí mismo. El capitalismo del que entiendo algo, te permite soñar, pensar, crear, crecer, lograr, llegar, progresar. El tema fundamental no es Maldonado, es desestabilizar, perturbar, molestar, generar violencia, destruir, incendiar, robar. Estos malhechores están financiados por ideólogos vernáculos y extranjeros, es lo único verdadero.

Roberto Rubén Sánchez

Sensatez y cautela

Las burlas nunca son meros chistes y por ende, no deben remitir a la mofa hacia el otro. Esta cruel actitud cuando se da entre chicos, con lo que eso conlleva, es muy delicado. También hay adultos que pasan momentos nada gratos cuando les toca (con menor frecuencia) ser las víctimas. Claro está que en los grandes, esto repercute de otra forma. La mofa entre niños, produce heridas difíciles de resolver por quien se toma atribuciones que no corresponden. La burla es siempre condenable, y más aún en ciertas etapas de la vida. La edad y los recursos que los chicos tienen para soportar las descalificaciones, los pone en una situación muy adversa. Quienes adoptan reírse de otro, deben saber que es muy distinto a reírse con el otro, por lo que modificar la acción es lo saludable y criterioso. Cuando se escucha decir "vos no tenés humor", y lo que se hace es ridiculizar a una persona, es mezclar los tantos. Llamar las cosas por su nombre clarifica y no deja dudas. No todo da igual, y menos cuando se obvia el merecido respeto.

DNI 14.510.012