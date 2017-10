Rosario y el turismo

En la ciudad de Rosario existe el Ente Turístico Rosario (Etur) que es un organismo mixto de cooperación pública-privada, creado a partir de la ordenanza Nº 6.200 del año 1996. Tiene por objetivo, la planificación y concreción de propuestas para el desarrollo turístico de la ciudad de Rosario y su zona de influencia, así como la promoción hacia mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. Funciona como un ente descentralizado, autárquico administrativa y financieramente, y se encuentra integrado por un Consejo Directivo, un Departamento Técnico y un Consejo Asesor. Así se presenta al Etur en www.rosario.gov.ar. Ahora bien, cuando asume la Intendencia la doctora Mónica Fein, en uno de sus proyectos propone la creación de la Secretaría Municipal de Turismo. Y se aprueba. El Etur prosiguió su camino iniciado en 1996 y en 2011 se agrega la Secretaría, bajo la misma conducción. En la cuarta edición del Workshop organizado por ARAV el domingo 24 del corriente el secretario de Turismo, Héctor de Benedictis, expresó que "la ciudad está muy bien posicionada en el turismo interno". Y agregó que "la ciudad se ubica como la segunda en turismo emisivo aéreo del país y en poco tiempo sumará un vuelo directo hacia Santiago de Chile". Y manifestó también que "el balance del año pasado fue muy positivo". Y dio a conocer este mensaje: "Rosario es la segunda facturación emisiva del país, después de Buenos Aires. Es 98% emisivo y 2% receptivo. Entonces pregunto: ¿qué tarea realiza el Etur y la Secretaría de Turismo Municipal para que más visitantes lleguen a nuestra ciudad? Porque hablar del dos por ciento, es dar a conocer que no viene casi nadie. ¿Qué tareas de promoción se efectúan fuera de Rosario? O bien se realizan y no se informa a los rosarinos y los "turistas" vienen por que sí, nomás. La realización de eventos en nuestra ciudad, como ser congresos médicos o bien convenciones de distinta naturaleza seguramente vienen por otros motivos y no porque la Secretaría y el Etur tengan algo que ver. En este sentido trabajan y muy bien los integrantes del Rosario Convention and Visitors Bureau desde hace varios años. No voy a caer en mencionar la cantidad de personal que realiza tareas en ambas reparticiones, ya que son varios y muchos de ellos con un alto grado de capacitación, pero me parece que no hay una línea de gestión trazada por la Intendencia para que la ciudad sea visitada mucho más que lo que ocurre en la actualidad. Creo que la Secretaría de Turismo pasa en forma inadvertida. Ahora seguramente saldrán a decir que como en 2018 vuelven los feriados puente, Rosario volverá "a posicionarse". Nada que ver. Vendrán algunos más, pero de ahí a decir que "Rosario está muy bien posicionada en el turismo interno", hay mucho trecho. Como se dijo alguna vez, el turismo "es la industria sin chimeneas" y no es necesario que un sitio tenga playas blancas, palmeras y cocoteros para que la visiten turistas. Tenemos mucho para mostrar, con un corredor ribereño que muy pocas ciudades argentinas lo tienen, una variedad gastronómica excelente, barrios emblemáticos, museos de jerarquía, galerías de arte. La cultura es nuestro distintivo aquí y afuera. En un momento complicado por el que estamos atravesando con la llegada de "visitantes" a Rosario, movería mucho la parte comercial de distintas ramas de la economía local y esto es responsabilidad de los distintos actores que componen la promoción de nuestra ciudad en otros sitios de nuestra Argentina y países limítrofes. Parece que aún no se han dado cuenta.

Eduardo D. Guida Bria

DNI 11.273.736

El zorzal de la selva soberbia

En mi escuela primaria (la "Luis Calderón", en calle de tierra), allá por las "primarias" edades de la ciudad y la vida, teníamos una maestra de música que nos enseñaba canciones en el piano. Las cantábamos sin saber mucho de la letra, pero gustando las melodías. Una de ellas homenajeaba al zorzal: "Sobre un árbol añoso se posa, a cantarles sus cuitas al sol, el zorzal de la selva soberbia: el constante y alegre cantor. Apenas el sol empieza a deslumbrar en oriente y sus rayos incipientes comienzan a despuntar, cantando con voz potente en la temprana mañana, el zorzal ya se encarama sobre el tala secular". Me extraña hoy, 70 años después, cómo podíamos interpretar y entender la letra, con palabras que eran iniciales para nosotros y cómo incorporamos la melodía para siempre (ni siquiera puedo rescatar la canción en Google. ¿Habrán existido la canción y mi niñez?). Tiempo después entendí que lo que yo cantaba como el "tal asecular" era el "tala secular" y comprendí lo que significaba "secular". Una duda era si el zorzal se posaba a cantarles o contarles sus cuitas al sol. ¿A qué viene este recuerdo en una carta de lectores? Hoy temprano cuando fui a comprar el diario, en la mañana desierta del domingo, al llegar al quiosco, tras cruzarme en las veredas con horneros ciudadanos que no levantan el vuelo a mi paso, escuché cantar un pájaro. No era una calandria, las que también se tornaron ciudadanas. Era el canto "constante, alegre y potente" contando o cantando sus cuitas al sol. Le pregunté a los diareros: ¿Es un zorzal? Me hicieron un gesto de total ignorancia. Llegaba en ese momento una pareja de esposos veteranos y también les pregunté (me sorprendía oír a un zorzal en el barrio ciudadano). "Es un pajarito", dijo el hombre. "Yo, por aquí escucho a benteveos, calandrias, pero este no sé qué es", dijo ella. "El único zorzal que yo conozco es el zorzal criollo", agregó sonriente el hombre. Me crucé a la otra vereda donde parecía cantar el pájaro, posado en uno de sus árboles. Traté de descubrirlo entre las ramas que recién empiezan a despuntar sus verdes. Por fin lo vi, arriba, entre una o dos torcazas; más arriba todavía. Era un zorzal cantando en medio de la indiferencia de la ciudad que no escucha ni se emociona ante sus pájaros. Por lo menos, dejé que cantara para mí. Lo escuché un rato, me acordé de la canción de la primaria y volví a casa, con el diario bajo el brazo.

Pablo Kuhn

Bajo el dominio de la "imberbecracia"

Embargado por una profunda tristeza y recordando -los que hace años que peinamos canas- aquellos tiempos en que en casa nos decían que la maestra era "nuestra segunda madre". O más tarde en el secundario, cuando entraban al aula los profesores, que nos poníamos inmediatamente de pie exclamado al unísono " buenos días señor/a", para sentarnos una vez respondidos. Tomar un colegio era algo impensado en aquellos tiempos, so pena de ser suspendidos y/o expulsados, sin habernos salvado del rescate "de los pelos" por nuestros padres. El que ponía empeño y estudiaba, sacaba un 9 o un 10, y el que no, un aplazo, y amonestaciones si encima se había portado mal. Resulta que ahora los jóvenes usurpan y vandalizan los establecimientos educativos -muchas veces con el incomprensible apoyo de sus padres- agravado en algunos casos por el consumo de sustancias y alcohol, y -según informaciones recientes- por un hecho más que repudiable, el abuso de una compañera y menor, en medio de la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires a manos de otro estudiante. Si a estos hechos bochornosos le sumamos las reiteradas amenazas de bombas que siembran el pánico en toda la comunidad educativa, podríamos definir a este raro estado de situación como el dominó de una verdadera "imberbecracia" , ya que día a día y mediante estas perniciosas medidas, algunos adolescentes y sus papás progres, se van apropiando del poder en la educación de nuestro pais.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301

¿Despenalizar el aborto?

Mientras miles de peregrinos fieles a la Virgen, acuden a Lujan, una supuesta dirigente pólítica organiza una marcha que le den la libertad para practicar abortos. Infame actitud de la política cosechando votos para su perene beneficio personal. Da escalofríos pensar, cuando tengan esta "arma peligrosa" en sus manos: ¿a cuantos infantes por nacer asesinarán? Se activará el comercio infamante que por la libertad que la mujer ostenta en la actualidad, dando lugar a las adolescentes de 14 y 15 años que se embaracen por recibir "subsidios del gobierno", no toman conciencia de tamaña obscenidad. Viendo la gran cantidad de mujeres manifestantes, me pregunté: ¿serán las mismas que hicieron el "tetazo"? ¿Se sentirán libres de culpa y cargo tan sólo por conseguir la "libertad de abortar o asesinar" inocentes prematuros que tienen derecho a la Vida? ¿Acaso no es más fácil y decente usar profilácticos que regalan en los centros asistenciales del país y evitan la fecundación y transmisión de enfermedades sexuales y evitar ser catalogadas de asesinas?

Sarah Baxtell

DNI 12.306.110

Bahía Blanca

Por la vuelta del servicio militar

El doctor Ricardo Bussi, político tucumano, anuncia en su spot de campaña partidaria en víspera de las elecciones de octubre, que su propuesta es "erradicar la delincuencia que origina la inseguridad", e implementar algo parecido al servicio militar que algún político que deseaba votos para su bienestar personal, en años anteriores, lo suprimió. Los resultados están calando muy hondo en la sociedad. Son muchos los hogares enlutados producto de la juventud descarriada, pobre, que oficia la vagancia extrema. Estimo que es nuestra oportunidad y analizar detenidamente a cada postulante. Hay muchos que mienten descaradamente y están en carrera enriqueciéndose cada año más. Se los detecta fácilmente por sus barrigas hinchadas y ostentación de su buen pasar. Por supuesto que el deseo de Bussi no surgirá instantáneamente, como debería ser. Tendrá que intervenir el Congreso y formar por ley esta loable iniciativa.

Ana María Boschetto

DNI 11.540.183

Tucumán