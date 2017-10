Rosario, ciudad no eutanásica

El requisito mínimo que debe reunir una ciudad para actuar organizadamente es que las normas y leyes que estructuran su accionar constituyan un cuerpo coherente. El estado de alerta surge cuando se redacta un proyecto, sobre una determinada temática, que manifiesta un criterio inverso al sostenido por la legislación vigente. Me refiero al proyecto de ordenanza ingresado en el mes de agosto al Concejo Municipal referido a las condiciones de alojamiento y adopción de perros y gatos en el Imusa. Entre los considerandos se menciona explícitamente el artículo 5 del decreto 1.088/11. Este decreto fue rechazado de plano por la totalidad de las entidades proteccionistas y animalistas por su carácter marcadamente eutanásico. En Rosario, como en todas las ciudades importantes del país, se organizaron manifestaciones contra esa norma por no respetar el derecho básico que tiene todo sujeto que siente y sufre, nada más ni nada menos, que el primordial derecho a la existencia. El decreto 1.088 permite el sacrificio discriminado de animales domésticos y considera que tienen posibilidades de conservar su vida sólo aquellos perros y gatos que puedan tener hogar. Estas dos verdades son suficientemente elocuentes para demostrar su inaceptable condición eutanásica que originó, incluso, presentaciones expresando criterios diametralmente opuestos basados en el respeto por la existencia de nuestros compañeros en el viaje por la vida. Volviendo al comienzo, es imprescindible en todo municipio, como lo es también en una provincia o en un país que su organización legislativa manifieste cohesión y que sea coherente. Rosario prohibió por ordenanza 5.487 el sacrificio de animales domésticos en 1992. Dos años más tarde por decreto fue declarada "Ciudad no eutanásica". Esta determinación vuelve a reafirmarse con la sanción y promulgación de la ordenanza 7.445 en el año 2002. Además, integra la provincia de Santa Fe que el año 2013, mediante la ley 13.383, reafirmó la prohibición del sacrificio de perros y gatos. Existe una política unívoca en ese sentido, política e histórica en la ciudad de Rosario que se mantuvo inamovible desde hace más de 25 años. Resulta por ello inconcebible que se pretende inmiscuir en los considerandos de un proyecto la referencia a un decreto que vulnera y violenta la legislación vigente e introduce un estado de incoherencia legislativa con las normativas a nivel local y provincial. Las sociedades tienden a desarrollarse y evolucionar ampliando la asignación de derechos. Rosario fue la primera ciudad en afirmar el respeto por la vida de los animales domésticos sancionado una ordenanza signada por esa premisa. El decreto 1.088 es una involución, constituye una regresión inaceptable a épocas y prácticas pretéritas que se encuentran definitivamente desterradas de la ciudad. Pedimos coherencia, reflexión y compromiso con el paradigma ético y eficiente de tratamiento de las poblaciones de perros y gatos. El decreto 1.088 es un punto de inflexión entre el respeto o el desprecio por la vida de los seres no humanos. Proteccionistas, animalistas y los ciudadanos de Rosario no admitiremos sacrificios masivos ni discriminados.

Rosalía S. Aurascoff

Orfilia M. Ortíz

Agrupación Protectora de Animales

El conflicto en Aerolíneas Argentinas

Es mucho lo que se puede escribir referente a estas bandas detestables de gremios dueños de todo lo que les plazca. No tienen idea o poco les importa qué situación enfrentan los que deben viajar, que no son todos "ricos" sino que los apremia alguna situación personal que deben cubrir de urgencia. Haciéndola cortita, le diría al presidente Mauricio Macri que nos está cansando su "benevolencia" hacía tantos agresores y que no se actúe con firmeza para que cada uno pague las malas acciones, como por ejemplo la agresión hacía su persona cuando estuvo en La Pampa. Cada huevazo dirigido a su camioneta también estaba haciendo blanco en cada ciudadano amante de la democracia. Al político de baja catadura moral le decimos: lo enfrentaremos con nuestro voto sin lugar a dudas. El país que viene no es para corruptos, vayan levantando vuelo o alguna celda los cobijará como se merecen. Cordial saludo.

Sarah Baxtell

"La mama es la mama"

La mama es la mama, así sin acento. Como muchos hemos escuchado con asiduidad. También abuelas y vecinas se acoplaban a lo que era su genuina convicción (la mama, es la mama). No es menor saber que un estudio dado a conocer recientemente sostiene que en el Día de la Madre es cuanto más dinero se gasta con placer, entre regalos, asados y otros gestos afines, en relación con otras fechas de mucha emoción también y de desbordante alegría. Mis hijos decían antes de irse a dormir como saludo, lo que leí en un libro de lecturas, cuando era una niña, y compartí por entonces con ellos. Ese texto que consumí (esa es la palabra que cabe) pertenecía a mi abuela y muchas de sus lecturas, invitaban a comprender, a valorar y tener claridad sobre diversos conceptos y acontecimientos. Mis dos hijos antes de apagar la luz, me acariciaban con aquellas palabras: "Una madre es un alma que no deja un instante de querer", hecho que se me grabó de chica, en el libro aludido. El amor materno es incondicional, las madres nunca se cansan de esperar ni se rinden o entregan. Menos ante injusticias del costal que provengan, imposibles de prever. La naturaleza humana y la esencia nos distinguen y diferencian a todos, sin excepción. Quienes tienen a su mamá aquí y quienes las tenemos de otra forma también, sus enseñanzas recibidas nunca archivadas, siguen en práctica siempre. Sus ejemplos y su amor están con nosotros y nada los borra. Tampoco el tiempo y los hábitos actuales, con sus características propias. Felicidades a todas las mamás. Sus vidas son una siembra y sus semillas de paciencia, muestras de un sólido universo interior, que vence los cansancios y los desafíos.

DNI 14.510.012



Ataque a la niñez, la vida, la familia y la educación

Que no nos quiten el derecho sobre nuestros hijos. La Jornada Provincial de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, en el marco de la ley nacional "Educar en igualdad", enviada por el Ministerio de Educación a las escuelas para el 6 de octubre y que fuera prorrogada por las presiones de directivos, docentes y padres, atenta contra los niños, las familias, la vida y la educación. El material enviado es literalmente ideología de género, ataque a la Iglesia, y desacredita a los padres en su derecho a educar a sus hijos. Es inapropiado ya que trata la sexualidad como genitalidad pudiendo afectar psicológicamente a los niños, y propone el aborto como alternativa cuando es ilegal en nuestro país. Deja de manifiesto la prostitución como una alternativa y el inicio temprano para tener relaciones sexuales, y toma casos como modelo preventivo de lo que no debe ser. Atenta directamente contra la familia ya que no incluye el ministerio, en el campus virtual, a los padres (actores de la educación) para que conozcan el material y lo puedan trabajar con sus hijos acorde a su modelo de familia. Atenta contra la educación poniendo como contenido transversal un antivalor como es la violencia. Las escuelas no pueden ideologizar la educación. Toda ideología atenta contra la libertad que tiene toda persona en elegir según sus convicciones y creencias. No se deben permitir jornadas de este tipo con temas tan controversiales. Tenemos una educación con bajo rendimiento intelectual y le sumamos esto, que es inherente a cada familia.

Elizabeth Díaz Pintaudi



Mujeres que mueren (III)

Me siento totalmente sorprendida y decepcionada a la vez por la nota publicada el domingo 8 de octubre en este diario, por el doctor Luis Novaresio. Expreso esto porque sentía cierta admiración por él, por su vertiginoso progreso periodístico que lo llevó a canales de Buenos Aires y por su capacidad y sensatez, pero debo decir que en el tema referido al aborto se encuentra desinformado, o lo que es peor aún mal informado, quizás por quienes le suministran información. En primer lugar me agradaría conocer la fuente que le permite aseverar que se practican 500 mil abortos anuales clandestinos, muriendo una mujer cada tres días por esta causa. Este dato es erróneo. En segundo lugar, el traspié de expresar que quien está a favor del aborto antes de la semana 12 (tres meses) de gestación no es un ser vivo, no me permite entender que "es" el óvulo fecundado, ¿no es acaso un embrión en pleno proceso de desarrollo, "sujeto a cambios permanentes de sucesiones complementarias", como afirma Novaresio al definir la vida? Si no se ve interrumpido ese devenir evolutivo, ¿a qué da origen si no a un nuevo individuo? Creo que se pone de manifiesto una contradicción en el concepto. El tercer punto a comentar, interrogaría ¿si una persona no logra completar su maduración encefálica no sería considerado un ser humano? En cuarto lugar, ¿es real que las mujeres de las clases sociales más bajas desean abortar y no pueden? ¿O son quizás las que menos intención tienen de realizar esta práctica y son utilizadas por las mujeres pertenecientes a la clase media y media alta quizás con la velada intención de que dicho acto sea reconocido por las obras sociales? Me siento con la experiencia suficiente para abordar esta temática porque trabajé durante algo más de 18 años en un dispensario, asistiendo a mujeres muy carenciadas, que orgullosas llevaban su embarazo a feliz término. Finalmente, el doctor Novaresio trata de fundamentalistas a quienes como yo defendemos la vida, como dice nuestro Código civil "a partir del momento de la concepción".

Susana Swinny