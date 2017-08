Rodenas: "Fue muy positiva mi primera campaña electoral"

De recorrida por los departamentos del norte santafesino, la precandidata a diputada nacional por el Nuevo Espacio Santafesino (NES) y ex jueza penal, Alejandra Rodenas, repasó estos cuarenta y cinco días que la tuvieron por primera vez como protagonista de una campaña electoral: "Recorrí toda la provincia y expresé las coincidencias y diferencias respecto de mi adversario Agustín Rossi. El ya fue diputado ocho años y ministro otros dos, esta es mi primera candidatura, y en eso recogí una mirada muy positiva de los santafesinos; son muchos los que quieren darle una oportunidad a candidatos nuevos. La experiencia en un juzgado penal de Rosario me exigió mucho compromiso y me forjó una mirada de lo más duro que nos está ocurriendo como sociedad".

Rodenas profundizó en las disidencias con Rossi: "La principal diferencia pasó por la falta de autocrítica. No habla de corrupción, no acepta que mientras que en la provincia nos explotaban los casos de narcocriminalidad Aníbal Fernández decía que la inseguridad era una sensación; esa imposibilidad de reconocer lo que estuvo mal deterioró la imagen del kirchnerismo y abrió la puerta al triunfo de Macri".

Otro contraste Rodenas lo marcó a partir del reclamo de la provincia a la Nación por la coparticipación: "Es necesario definir una estrategia para que nos paguen a los santafesinos lo establecido por la sentencia de la Corte", señaló, y agregó que "todos nuestros candidatos asumieron el compromiso público de hacer respetar la ley federal de coparticipación y el fallo de la Corte, y promover las transferencias de coparticipación automática y diaria a municipios y comunas". "Me molesta que Rossi no acompañe esta posición", agregó.

Como en todas las localidades que visita, la ex jueza es consultada sobre su actuación en la Justicia penal. Esta vez el interés estuvo en conocer cuál fue la causa más compleja que afrontó. Rodenas contestó: "Si hubo una causa que me interpeló y me enfrentó a un nuevo paradigma de criminalidad, y con cuestiones que tienen que ver con lo personal, como verme obligada a proteger la integridad de mi familia, fue la causa de Los Monos", una de las bandas narcocriminales más agresivas del país, a cuyos integrantes procesó.