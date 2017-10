Modelar SA fue una empresa de Rosario, que duró casi 60 años. Fue creada por Ramón Santino y el Oso Berrocal a fines de los 50, y sus hijos continuaron ese emprendimiento. Por nuestras manos, por la de aquellos quienes formamos Modelar, en su fuerza productiva, por aquellos que trabajamos entre sus paredes pasaron, sin ánimo de exagerar y siendo muy cuidadosos y conservadores, más del 90% de los autos de fabricación nacional que hoy posee cualquier argentino en nuestro país o cualquier brasileño, uruguayo, paraguayo, boliviano o chileno que haya comprado uno de nuestros autos o Pick Ups. No es una exageración, no es un mero número, es una historia de vida, de trabajo, esfuerzo, sacrificio y de manos curtidas por el tiempo y el acero. Hoy, el 80% de los automóviles y Pick Ups de fabricación nacional tienen piezas realizadas por nuestros moldes, varios millones de autos llevan el producto de nuestro esfuerzo. Quienes fuimos Modelar pasamos por todas las crisis de los últimos 50 años. Nos bancamos a los militares con su autoritarismo, participamos con responsabilidad de la guerra haciendo piezas para nuestros Pucará. Nos bancamos la hiperinflación haciendo changas y cualquier cosa que fuera necesaria no sólo para subsistir, sino también para bancar una nueva democracia. Nos bancamos el cierre de miles de fábricas durante fines de los 80 y principios de los 90, haciendo lo que se tenía que hacer, trabajar, pelarse las manos. Nos bancamos el 2001 y lo sobrepasamos mutando, adaptando, evolucionando para sobrepasar el desafío. Nos bancamos el parate de las automotrices de los últimos cinco años poniendo paciencia, trabajo y mucha esperanza. Tantos años de crisis, tanta historia bien nuestra, bien de muchos argentinos, tanto entrenamiento, tanto empeño y tanta dedicación. Descartada de un día para el otro. No tiene explicación alguna ni resiste análisis posible. Sin mediar palabra cerraron la puerta que resguardaba toda esa historia, dejándonos afuera, en un simple olvido y desinterés. El desmanejo patronal y administrativo, como mínimo, junto al asesoramiento de fríos y especulativos creadores de números hicieron cerrar tempestuosamente y sin aviso, toda nuestra historia y parte de la de muchos argentinos. Dejaron en la calle, algunos con casi 44 años de trabajo, de antigüedad, de vida dejando sudor, cuero, pasión, sacrificando el propio sueño y dejando muchos sueños, atrás de un papel que sólo decía "cerramos". Sin explicaciones, sin mediaciones, sin avisos, sin la posibilidad de ayudarlos, sin contar con nosotros. Nos descartaron, no sólo como trabajadores, como colaboradores necesarios en el crecimiento de sus riquezas, sino que nos descartaron como seres humanos, despojándonos de toda humanidad y compasión. Tal es la violencia de su accionar, que ni ministerios, gremios, asesores legales, le han dado una cuarta de razón alguna. Hoy somos sólo 10 de muchos de los que pasaron por Modelar, 10 en la calle con el potencial de hacer cualquier cosa, de fabricar cualquier cosa, de soportar cualquier cosa. Ellos son unos pocos que disfrutan de una vida que le regalaron sus viejos, aquellos que pelaron sus manos con nosotros y de los que no aprendieron nada. No vamos a permitir que una segunda generación que no entendió esa historia, nos arrebate la nuestra. No sólo porque no tienen derecho a arrebatárnosla, sino porque no tienen nuestro permiso. En la voz de quienes formamos Modelar,

Hay contradicciones que afectan no sólo a adultos, sino a los chicos. Esto se da, por ejemplo, cuando hay padres que maltratan a docentes. Obviar la angustia cuando hay bullying en las escuelas, también es imposible. El bullying es grave y puede tener consecuencias imprevisibles, pero aportemos en lo concreto y cotidiano hacia quienes están en permanente formación. Cuando se maltrata a maestras y a otros educadores se le da cabida no sólo a la falta de respeto y reconocimiento hacia quienes cumplen una tarea muy grande. El ejemplo hacia los chicos con esa actitud contradice lo que se les enseña en la casa, sin haber, por ende, una coherencia sino una contradicción Se dice que sólo el 20% entra en las mentes de lo que se les habla y el 80% lo aprenden de lo que observan de sus padres. Las malas notas que los docentes les ponen cuando corresponde, debería servir para trabajar con el menor, sin optar por conductas agresivas hacia quienes los educan. Comprometerse es asumir responsabilidades. Los valores tienen vigencia siempre, y nada los reemplaza. También es saludable que cada compañero sea siempre llamado por su nombre entre sus pares. Los buenos y claros modelos no son códigos. A lo que hoy le llamamos códigos, es insuficiente para plasmar en los hogares. Apuntar a la sociabilidad, la sana diversión y no tanto a celulares, plays y computadoras, es despejar la mente con alternativas saludables.

Cansada de gremialistas vendepatria

Los gremios aeronáuticos jugaron su carta cuando más le duele a Aerolíneas Argentinas y Austral. En las primeras horas antes de que empezó el fin de semana largo, ahí cuando la operación arranca, anunciaron asambleas en los lugares de trabajo. Desde la seis y hasta las ocho, el despacho de aeronaves de la compañía estatal estuvo parado por la medida gremial, legítima, claro está. Lo de "legítima" entra en discusión de los usuarios que viajan y aportan con el pago de sus pasajes que estos gremialistas lleven los alimentos y bienestar a sus familias. Estamos acerándonos a las elecciones y es evidente que el gremio "se vende" al político de turno que indignamente los manipula. Jamás serán otra cosa en su vida. Se venden por una chaucha de alfalfa mientras su patrón vive en fincas de mármoles. Estas innobles actitudes tienen un nombre: "La auténtica canallada" de gremialistas indignos e infames. No deberían seguir en un rol que sólo beneficia al "manipulador", aquel que lo tiene sometido y le palmea la espalda en agradecimiento al acto "vil" que ostentan los "cabrones". La empresa aérea debe aportar a los medios las fotos de estos vendepatrias; queremos conocer al que aporta podredumbre y si tienen la valentía que digan quién está escondido detrás de tamaña vergüenza nacional.

¿El encuentro de dos mundos?

Vinieron, invadieron, engañaron, robaron, esclavizaron, golpearon, persiguieron, acorralaron, humillaron, prostituyeron, condenaron, castigaron y asesinaron a un pueblo libre, a una gran nación, a nuestro continente. Y de otras formas aún con el tiempo lo siguen haciendo, esa cultura bestial con distintos rostros. Se habla del encuentro de dos mundos y no de que uno se apropió del otro imponiendo su cultura, están en la búsqueda de una tercera vía, en rescatar lo diferente como idea positivista de la existencia actual. Creemos más en la idea de aquellos comprometidos a través del tiempo, con el dolor de ese pueblo invadido donde cada año se une en repudio a esa triste historia de muertes y saqueo a los hermanos originarios; si descubrieran nuevos mundos, repetirían la misma historia. Hoy en España se hace una reivindicación con grandes festejos. A diario vemos invadir países imponiendo con sus grandes buques de guerra y aviones que bombardean y matan inocentes destruyendo países para quedarse con sus riquezas, siguen siendo una amenaza para las inocentes poblaciones del mundo. Pasan los siglos y la humanidad reboza de historias de muerte. Cada conmemoración se utiliza como efemérides y no como día de reflexión para que nunca más pase. Tristemente vemos un mundo cerrado en sus fronteras, deshumanizado, violento y de desigualdad, controlado desde el poder, pero también avanza la unidad de los pueblos en la hermandad cultural, en la búsqueda de un mundo lógico para todos.

El cinismo político

Tanto en las Paso como en la campaña política actual, uno se horroriza ver y escuchar a políticos proponer políticas de bienestar para el pueblo, cuando hace muy poco, apenas dos años, integraron un gobierno, el más corrupto de todos los tiempos. En una actitud burlona se presentan como grandes salvadores. Con sólo dos ejemplos nos basta para ver la realidad tan oscura. La ex presiente, acusada por la Justicia de ser la jefa de una banda que saqueó el país y que está acusada de más de un centenar de delitos, lavado de dinero, la tragedia de Once, niños que morían de hambre mientras se contaba dinero en "la Rosadita", un crimen de traición a la patria en el encubrimiento Amia-Irán, entre otros, en una actitud de cinismo y con una mente perversa habla de sus bondades. No se arrepiente de todo lo saqueado y tuvo hasta la osadía grotesca y burlona de derramar lágrimas en una entrevista expresando, además, un odio profundo a López, el de los bolsos. Cualquiera deduce que el odio sería porque López le había robado nueve millones de dólares. Otro personaje siniestro integrante del gobierno es el candidato Agustín Rossi, con un cinismo perverso habla sobre proyectos para Santa Fe, cuando él fue el mayor traidor de la provincia. En efecto, apoyó a Néstor Kirchner cuando siendo presidente liberó la frontera norte y las rutas 11 y 34 para permitir que el narcotráfico llegara a Rosario, como venganza contra el gobierno de Binner. Apoyó el robo de Nestor a la provincia y cuando la Corte Suprema de la Nación falló a favor de Santa Fe e intimó a la Nación a devolver el dinero, Rossi apoyó al gobierno nacional. Anteriormente, estuvo contra el campo y la producción (R. 125). Ni hablar del desmantelamiento y robo del Ejército durante su ministerio junto con el compinche, el genocida general Milani. Estos personajes, que nos dejaron un país arrasado, nos muestran el nivel de putrefacción de la política que avergüenza a la Argentina y a todos los ciudadanos de bien.

