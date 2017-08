Piden controlar la salud del hígado

En 1982 un médico patólogo de la Clínica Mayo, de Rochester, Estados Unidos, analizó decenas de biopsias de hepatitis alcohólicas, pero sucedió algo inesperado: cuando interrogó a los pacientes ninguno tomaba alcohol. ¿A quiénes pertenecían esos hígados que tenían las mismas marcas de quienes beben en exceso? Se trataba, en general, de mujeres obesas y diabéticas que presentaban un hígado graso con riesgo de sufrir problemas severos como los que puede padecer un alcohólico.

Hoy se sabe que el hígado graso no sólo afecta a los bebedores. De hecho, no es extraño encontrarlo en otros grupos de personas. Lo "tramposo" es que no suele dar síntomas hasta que la enfermedad está avanzada, por eso es importante conocer quiénes tienen más chances de sufrirlo.

El Hospital Centenario de Rosario lanzará antes de fin de año una campaña para detectar este problema de salud (y otras enfermedades del hígado) que debe tratarse lo antes posible.

"Entre el 5 y el 7% de quienes presentan hígado graso pueden tener inflamación severa y terminar en la necesidad de un trasplante u otras complicaciones. Obviamente hay muchas personas con hígado graso, sin lesiones, que no van a evolucionar mal", mencionó Fernando Bessone, médico hepatólogo, investigador, jefe del servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Centenario de Rosario quien habló con Más sobre las características de una patología que aumenta año a año.

El diagnóstico se sospecha a partir de la historia clínica, de un examen físico que puede detectar un hígado inflamado, por el perfil del paciente (que suele tener kilos de más y/o diabetes, colesterol y triglicéridos elevados. También si es alguien que está tomando o ha tomado drogas oncológicas o corticoides por largo tiempo) y se confirma con una ecografía que mostrará un hígado brillante, mucho más de lo normal, lo que indica la presencia elevada de grasa.

Pero, ¿puede alguien tener hígado graso aún cuando sus valores de colesterol, triglicéridos, enzimas hepáticas son normales o cuando no tiene sobrepeso? "Si, totalmente, eso también puede suceder, no es lo típico pero lo encontramos. De todos modos lo habitual es que sea alguien obeso y diabético, u obeso o diabético", mencionó el médico, y agregó: "Las personas con hígado graso que son obesas y diabéticas son las que mayores chances tienen de tener un hígado graso que evolucione mal, que termine en una cirrosis hepática no alcohólica".

Teniendo en cuenta que hoy hay una población adulta con altas tasas de obesidad, sobrepeso y diabetes se sospecha que hay mucha gente con hígado graso sin diagnóstico. "Como no tenemos datos propios es muy importante alertar sobre esto y comenzar a recopilar información", señaló Bessone.

"En la Argentina, y esto sí está estudiado, hay un 60% de personas con sobrepeso. Si extrapolamos Brillante. El hígado graso se detecta con una ecografía. El órgano aparece de un color diferente.

Tumores

Hay tumores primarios de hígado que también pueden desarrollarse a partir de la cirrosis, que es preneoplásica.

"Entonces ¡atención! porque tampoco es tan infrecuente que alguien con hígado graso que evoluciona en cirrosis pueda tener a mediano o largo plazo un cáncer", alertó el médico hepatólogo Fernando Bessone.

En el mundo, dijo el especialista, se está viendo esto y se le está prestando especial atención.

American Cancer Society destaca en su página web la relación que se puede dar entre hígado graso y cáncer. "El hígado graso que no se debe al consumo de alcohol es una afección en la que las personas que consumen un poco o nada de alcohol desarrollan un hígado graso, y es común en gente obesa. Las personas con un tipo de esta enfermedad conocida como esteatohepatitis no alcohólica (NASH, por sus siglas en inglés) podrían desarrollar cirrosis y a su vez quienes tienen cirrosis avanzada tienen un alto riesgo de cáncer de hígado".

Si bien el futuro de las hepatitis parece ser auspicioso y se podría pensar en menos cirrosis y menos cáncer de hígado para los próximos años el crecimiento del hígado graso "nos anuncia que puede no darse el descenso de enfermedad oncológica en el hígado y, lo que es grave, es que es factible que lleguemos tarde porque no se dará en pacientes hepáticos que son a los que les monitoreamos el hígado con más frecuencia", destacó el especialista.