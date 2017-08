Para la madre de Maldonado, a Santiago "se lo llevó la Gendarmería"

Stella Maris Peloso, la madre de Santiago Maldonado, afirmó que a su hijo, desaparecido desde el 1 de agosto, "se lo llevó Gendarmería" y que integrantes de esa fuerza de seguridad "se lo llevaron sólo porque estaba ahí", en referencia al corte de la ruta 40 en el que el artesano y tatuador fue visto por última vez.

"A Santiago se lo llevó la Gendarmería, se lo llevaron sólo porque estaba ahí", afirmó la madre de Maldonado en una entrevista que publica ayer el diario La Nación. "Es amigo de todos, pero no es de RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). No sé qué habrán hecho ellos, si son forajidos como dicen. Pero Santiago no es de ellos", señaló Enrique Maldonado, padre del joven, en el mismo reportaje.

Los padres de Santiago Maldonado rechazaron que se hayan negado a que les tomen muestras de sangre y saliva para cotejar su ADN con manchas de sangre y cabellos hallados en una camioneta de la Gendarmería durante un allanamiento. Según se cuenta en la entrevista, aceptaron hace cuatro días realizarse esos estudios. "Nunca dijimos que no. No nos lo habían pedido antes. Nos dijeron que vamos a tener que ir a Mercedes. Claro, ¿Cómo no vamos a ir?", subrayó el padre.

En una conferencia de prensa brindada el martes, tras una reunión con organismos de derechos humanos, la ministra Patricia Bullrich había señalado que el viernes de la semana pasada "fue la Policía Federal a 25 de Mayo (localidad bonaerense donde vive la familia de Maldonado) a sacarle una prueba de ADN a la madre de Santiago" y que "hubo negativa a hacerlo porque no podía ser la Policía Federal".

" l nunca tuvo militancia política porque descree de la política. l tiene compromiso social. Se hace amigo de todo el mundo y apoya las causas que le parecen justas. Por eso estaba en el corte de la ruta", explicó la madre de Santiago, quien se mostró esperanzada en encontrar con vida a su hijo: "Me preocupa que esté bien, que coma bien", concluyó.

En tanto, la investigación apuesta ahora a las computadoras y los celulares de 65 gendarmes que el 1 de agosto participaron, en distintos momentos,m del procedimiento en la comunidad mapuche. Hubo disturbios y persecución de los individuos encapuchados. En ese caos, se perdió el rastro de Maldonado. La fiscalía espera que la información que se obtenga del entrecruzamiento de datos encauzará la investigación, señala la enviada del diario La Nación. Hasta ahora, el único elemento probatorio de peso son los dichos de una testigo reservada. La mujer mapuche declaró que llevó a Santiago en su auto a la comunidad mapuche ("Lof") el día anterior a la operación de Gendarmería, que repelió con balas antitumulto las pedradas de entre ocho y 10 encapuchados que intentaban un nuevo corte de la ruta 40. Esta testigo declaró que no vio que Maldonado fuera detenido por Gendarmería, sino que tomó su mochila y huyó en dirección al río Chubut. Otros dos testimonios, aportados por mapuches encapuchados, sin DNI, y fuera de sede judicial aseguran que Maldonado fue apresado a orillas del río y subido a un vehículo Unimog y luego trasladado a una camioneta en la ruta. Esos testimonios fueron obtenidos por fiscales de la Procuraduría de Violencia Institucional, y adjuntados como elementos informales, carentes de validez jurídica, según fuentes de la investigación.

En la causa de hábeas corpus que instruye el juez federal de Esquel, la principal hipótesis por la desaparición de Maldonado apunta a Gendarmería, aunque no está acreditada la presencia indubitable de Maldonado en el predio de esa fueza que fue allanado. La fuerza habría dado información parcial acerca de los efectivos y móviles que actuaron el 1º de agosto.

