Nutriendo corazones

Muchos de nosotros hemos ido despertando, queriendo "probar", cambiar un poco la forma de comer, inclinarnos hacia hábitos más saludables. La comida, con todo su contenido cultural y social, hace que el camino a veces sea un poco sinuoso para algunos y a la vez no tanto para otros. Están los que de la noche a la mañana toman la decisión de cambiar, a otros les cuesta un poco más, ni bien ni mal cada uno tenemos nuestros tiempos. Lo cierto es que en el medio de estas decisiones están muchas veces ellos, los niños, y necesitan de tiempos mucho más distintos a los nuestros porque básicamente tienen que volver a aprender a comer (cosa que no hace mucho que empezaron a hacer), y entonces les damos para probar algunas cosas y nos encontramos que hay aceptación, o no tanta, o nada. Hay que estar tranquilos. Más allá de lo que le pongamos en el plato, lo que importa es la actitud, nuestra actitud. Primero hay que estar convencidos nosotros mismos de que la comida que ofrecemos es lo que ellos realmente necesitan, tener argumentos válidos para alentar al niño sin forzarlo a comer. Tenemos que saber que el niño que no es obligado a comer es el que mejor responde a los cambios; que el paladar es reeducable (con tiempo podemos afinar el paladar de los niños hacia los sabores no tan excedidos de azúcar, sal, grasa, entre otros). Lo que tiene que priorizarse no es la cantidad de "lo nuevo" que se lleve a la boca, sino la idea de que estamos enseñando nuevamente a comer, y como la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, el niño adoptará los nuevos alimentos a través del tiempo en el que nosotros los hagamos permanecer en las comidas. No pretendan incorporar alimentos si mínimo no lo ven siete veces (y esto no es siete días el mismo alimento). Y sepan también que la nutrición consciente se construye desde un vínculo amoroso, intentar meter bocados a la fuerza no hará ningún cambio de conciencia, por el contrario, quedan grabadas experiencias indeseadas. Por ende, enseñar a comer no tiene que ver con la cantidad de comida que al principio se lleve a la boca. También es importante saber que obviamente los alimentos ricos en grasas, azúcares o sal, no es que sean más apetecibles, sino que su consumo genera cierta adicción y las cantidades son mayores que los alimentos que no contienen excesos de lo mencionado anteriormente. Entonces, por dar un ejemplo, es lógico que la porción de verduras que el niño voluntariosamente coma no sea igual que la porción de papas fritas (puse el peor y mejor ejemplo). Y por último, contarles que por una especie de suerte la alimentación instintiva (el instinto de comer por necesidad real) suele durar un par de años, hasta los 7 u 8, lo que hace que el niño o la niña muchas veces no tenga apetito, o se sacie con mucho menos de lo que nosotros pretendemos, o coma el doble de lo que habíamos previsto. Esto se debe a la regulación autónoma que "mágicamente" llevamos grabada adentro. Espero que algo les guste, coman con alegría, demuestren felicidad en los encuentros con comida, y niños, porque más allá de todo esto, tenemos que nutrir sus corazones.

Vanina Marilín Gagliano

Cocinera Consciente

Creadora del proyecto "Quererte Verde"

Facilitadora de talleres de cocina y educación nutricional



El asesor Diego Brancatelli

A la luz de los resultados, y en vista a las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, sería aconsejable instar a los dirigentes del partido Cambiemos que prescindieran –aunque sea temporalmente– de los servicios del asesor ecuatoriano Jaime Duran Barba. En su lugar, deberían contratar al novel periodista Diego Brancatelli, con la encomienda expresa de interpelar con su habitual estilo y tono inquisidor a sus propios y principales dirigentes. Si así lo hicieran, podría asegurar que el triunfo sería rotundo y contundente.

Marta Escobar

N. de la R: La semana pasada, el panelista del programa de América "Intratables", Diego Brancatelli, tuvo un fuerte enfrentamiento con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El periodista, uno de los comunicadores más defensores del kirchnerismo, cuestionó algunas de las promesas de campaña de Cambiemos que, a su entender, no cumplió la administración de Mauricio Macri. Según algunos analistas políticos, este entredicho favoreció en la urnas a Cambiemos.

Reclamo por un mal servicio del Correo

El viernes 4 de agosto por la mañana mandé un sobre con documentos importantes a CABA por medio de una estafeta postal que está en el quiosco de la esquina de Mitre y 3 de Febrero. Me explicaron que por ser fin de semana llegaría el lunes, ya que aboné 275 pesos para que llegara rápido. El martes por la mañana tuve un llamado de Buenos Aires porque los documentos no habían llegado, ellos trataron de rastrearlo sin éxito. Por la tarde me crucé al quiosco, me atendió un chico que me dijo que él no sabía nada del correo. Le pedí que se fijara en algún registro que lleven de la correspondencia enviada y sólo conseguí que me mostrara una caja de cartón grande llena de sobres, entre los cuales estaba el mío. Me puse furiosa, cosa no habitual en mí. Entonces llamé por celular a la dueña del lugar, le pedí que me devolviera el dinero, y me contestó que no es posible porque las estampillas ya fueron usadas. Salí enojadísima con mi sobre, fui a una sucursal de OCA, lo envié por 320 pesos y por fin el miércoles por la mañana llegó a destino. Correo privado, en horas llegó. Mi pregunta es quién es el responsable, el quiosquero, el correo o nadie. Tengo en mi poder el sobre que contenía los documentos, el recibo de pago y un papelito que me entregaron con el número del envío. Si alguien me puede dar una respuesta (beatrizkreimer@yahoo.com.ar) quedaré muy agradecida.

Beatriz Kreimer



Señores, no ganó nadie en las Paso

Decir que tal o cual partido ganó las elecciones Paso es tratar de idiota al electorado. Las Paso son una interna de cada partido. Hasta ahora nunca se repitió el resultado en las generales porque el único dueño del voto es el ciudadano. Y en esto no sólo hay responsabilidad de los políticos, también es de los medios y los analistas políticos que necesitan decir cosas que nada tienen que ver con la realidad que viviremos en octubre. Empecemos a madurar políticamente para construir una democracia republicana auténtica.

Claudio Gershanik

DNI 10.866.756

Campaña contra la polarización

En sus declaraciones a La Capital, publicadas por este diario el último miércoles, la intendenta Mónica Fein atribuye la pésima performance de su frente a la polarización, agregando que deben salir a "hablar con cada vecino" como una estrategia para relanzar su campaña. Lo que debió lanzar, nada más asumir era su gestión, no su campaña dos años después. En lo referente a la polarización, no está tan errada. Ciertamente la hubo, pero no como ella la interpreta. La polarización tanto en nuestra ciudad como en la provincia fue entre una administración ineficiente y burocrática, y candidatos que nada tienen que explicar, exceptuando quizás a Agustín Rossi, cuya desastrosa gestión como ministro de Defensa, por ejemplo, parece haber sido olvidada. Roy López Molina, por su parte, aparece mejor posicionado, aunque no puedo menos que disentir con su interpretación de la voluntad de los votantes. Por mi profesión, hablo con muchísimas personas, y el perfil del votante, al nivel que sea, de Cambiemos, no es el de un ciudadano que ha sido persuadido por el discurso o la gestión del actual presidente. Antes bien, sus votantes se muestran en general bastante críticos a su gestión, o al menos escépticos. Entonces, ¿por qué lo votan? Sencillo: les aterra que Cristina Fernández de Kirchner retorne al poder. La única escapatoria posible es sostener a un gobierno que, a pesar de sus fallos, es preferible a la gestión anterior. Cabe preguntarse qué resultado hubiera obtenido Cambiemos si hubiera bajado la inflación, el desempleo y la pobreza, tal y como prometió en campaña.

Juan Pablo Zucco

Santafesinos, ¿qué votaron?

Es un problema vivir en esta provincia, pisando el mismo suelo que la gente que votó a favor de un político que nunca hizo nada por Santa Fe. Qué trago amargo cuando leí el porcentaje de votos que tuvo Agustín Rossi, un engranaje importante en la maquinaria K en la época del más fenomenal desfalco al país. Era el jefe de bancada del FPV, cuando el Congreso era una escribanía K, que sólo votaba lo que "la jefa" quería y obligaba a sus súbditos. No tenía idea de dónde quedaba Santa Fe. El partido que representaba, el Frente para la Victoria, hizo un daño tremendo a la provincia. Todos los días cerraba un tambo, no se podía vender carne al exterior, hizo que Sancor vendiera su producción a Venezuela y está quebrada por no poder cobrarle. Le quitaron en 2006 el 15 % de los fondos coparticipables. Una enormidad de dinero, con los cuales dejamos a los santafesinos sin más viviendas, agua potable, obras, escuelas, hospitales. Y Rossi no sólo que no ayudó a la provincia, sino que apoyó esta quita inconstitucional. Ferviente defensor del modelo K desde 2005 hasta 2015, ¿en 10 años nunca vio nada de la fortuna que se robaban Jaime, De Vido, los Kirchner, López, Lázaro, entre otros? Todo le pasaba por delante pero él miraba para otro lado. Riéndose y festejándole la ocurrencia a Larroque cuando dijo "narcosocialismo", haciendo referencia a la tragedia de nuestra provincia donde anidaron los narcos que muy libremente dejaron entrar al país. Le hablo a los santafesinos, ¿en serio quieren que esta persona nos represente?

Jorge Milesi