Normal Nº 3 Rosario

El 26 de junio se cumplieron 100 años desde el día que Hipólito Yrigoyen, accediendo a un pedido del diputado radical Jorge Raúl Rodríguez dispuso la aprobación de fondos para la creación en Rosario de una escuela normal para varones, ya que hasta entonces sólo existían los normales 1 y 2 para señoritas. En 1944 tuve la fortuna de cursar mi sexto grado en la escuela de calle Mitre 1650 con el mejor maestro que nunca imaginé: Augusto Armadá, un idealista dedicado a su profesión que además nos formó para la vida. Por él conocimos a Sócrates y a los grandes hombres de la historia. Nos hablaba de la Segunda Guerra Mundial, que entonces ocurría, y se esforzaba por mejorar su gran capacidad. Esto transcurrió en "el conventillo", un viejo local anexo al edificio de calle Mitre. En 1947 nos trasladamos al nuevo edificio de Entre Ríos 2366, esquina La Paz, un nuevo edificio de dos pisos, enormes galerías, un patio y un gimnasio que nos servía para jugar al basquet y al volley, y además una pileta de natación con agua caliente. Entonces estaba en tercer año del secundario y teníamos un gran director, Daniel Wagner que nos satisfacía todo lo que le pedíamos. Y es así que vivíamos en la escuela, por la mañana a clase y por la tarde a jugar en el gimnasio. Fue una escuela con un plantel de maestros extraordinarios, como Pascual Maciá, que fue el fundador del Museo de Ciencias Naturales, y en el secundario teníamos una pléyade de profesores, como Arnoldo Ruiz Burgos y Juan Herrera, un riojano que nos inspiraba un gran respeto. En 1950 fue nuestra promoción, la primera con seis años de secundario, e hicimos un insólito viaje a Porto Alegre. Los recibidos ese año fuimos 20, a saber: José Acquaro, Omar Amatiello, Raúl Berenguer, Rubén Caramutti, Juan Cerrutti, Otto Coria, Osvaldo Costa, Di Santo, Artemio Ferreyra, Juan Ferreyra, Carlos Garramuño, Oscar Giuliani, Alberto Gómez de la Fuente, Carlos Dimas Irazoqui, Elio Jaime, Domingo Macario, Jorge Trasierra, Tomás Valebella, Rubén Villa y Miguel Zanotti. Esperamos que la actual rectora, Claudia Ortega, cumpla los cien años con toda felicidad.

Osvaldo R. Costa

osvaldocostarc@hotmail.com

Gracias por la buena atención

Siempre en la vida hay que ser agradecido y por eso escribo, para comentarles las buenas acciones que hicieron en un sanatorio de la calle Güemes. Desde el primero al último empleado del segundo piso se preocuparon por mi padre desde que llegó al sanatorio hasta que dejó de estar con nosotros. Todo el personal se brindó por completo para que los últimos minutos de su vida fueran sin tanto sufrimiento y siendo que era un afiliado de Pami.

Marcela Petrolo

DNI 17.668.246

Oportunismo falaz de políticos opositores

Indigna en verdad el bajo nivel moral de parte de los partidos opositores al actual gobierno, (kirchneristas e izquierdistas) al intentar aprovechar políticamente el suicidio de un jubilado en Mar del Plata, afirmando de manera absolutamente irresponsable que el jubilado se había suicidado por culpa de Macri. Personajes como Mayra Mendoza, Pitrola y otros que ni siquiera averiguaron lo que pasaba en la vida privada de esta persona, que no era un "jubilado hambreado", puesto que su sueldo era bastante más que "la mínima", y no tenía ningún problema de tipo monetario, sino que sufría de un cuadro depresivo, que había enviudado y temía que la familia lo "depositara" en un geriátrico.

La mala ideología ciega a estos politicastros. La ignorancia mal intencionada de parte de nuestra clase política, que es oportunista y busca votos, es proverbial, ya que sin fundamentos serios atribuye sólo a lo social, o a lo económico, la causa de los problemas psicológicos, psiquiátricos y espirituales que afectan o pueden afectar al ser humano. Señores políticos, humildemente les sugiero que se ilustren, que estudien, que sean serios y razonables, sólo después opinen. Además, los "jubilados aportantes", no estamos peor que en época de la señora Cristina, al contrario, "la líder popular de los pobres", nos calificó de "caranchos" a todos los que con justicia le hacíamos entonces juicios al Estado por las malas liquidaciones de nuestros haberes, entre otras falencias, incluso con el Pami, pues usaba nuestros fondos para su política. Además, vetó el 82% móvil aduciendo que si lo pagaba se quebraría el sistema. Esta mujer, hoy candidata a algo, es una mentirosa serial, pues la verdad es que la mencionada contaba con esos dineros. Como igualmente hizo con los importes retenidos de las obras sociales. Por eso afirmo que ni La Cámpora, ni ninguna de las versiones actuales del cristinismo tienen autoridad moral para hablar de la actual situación de los jubilados aportantes. Lo mejor que pueden hacer es callarse prudentemente, ya que los jubilados tenemos memoria y no comemos vidrio.

Raúl Ermoli

Señores jueces, necesito ver a mis hijos

Pertenezco al grupo de Padres y Abuelos por los Niños Separados de su Familia (Payab). Gracias a la Justicia rosarina y a la madre de mis hijos que, debido a falsas denuncias y el traslado ilegal de menores, ya llevo tres años sin poder ver a mis hijos. Pido que estos casos se den a conocer y se den cuenta de que muchos padres somos víctimas de daño psicólogo y moral, como también económico. Sólo pido que mis hijos regresen a la ciudad de donde son oriundos y así poder restablecer un vínculo adecuado.

Néstor Vecchio

La inutilidad de las elecciones primarias

Se señala la inutilidad de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, y es cierto, pues se ha desvirtuado el sentido con que la propusimos en los albores de la recuperación de la democracia. La política necesitaba, necesita, una oxigenación para enriquecer y sacudir a sus protagonistas. Cuando presenté mi proyecto de "modificación de los sistemas electorales" en 1984, buscaba que los votantes tuvieran parte en la selección de quienes se proponen para legisladores y no fueran obra de digitaciones como en muchos casos se lograba. La idea de hacer la elección primaria, con variantes, se pretende que los candidatos se lanzaran a conquistar la opinión de los sufragantes mirando sus intereses y exponiendo sus trayectorias, que deben ser transparentes. Era lograr que fuera su diputado o senador.

José Bielicki.

Cuidado con las encuestas truchas

La señora Analia del Franco, titular de la consultora Analogías, acaba de publicar una encuesta donde señala un amplio margen en favor de la ex presidente Cristina de Kirchner sobre sus contrincantes en las elecciones Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto. Creo que la señora socióloga debería ser un poco más mesurada en sus predicciones y no correr el riesgo de patinar, tal como lo hizo en el año 2015, cuando a principios de octubre de ese año aseguró que sus mediciones le daban a Daniel Scioli "ganador en primera vuelta", o al mes siguiente, cuando aseguró que el gobernador bonaerense "arrasaba en el ballotage", denotando un altísimo grado de descaro y una clara intención de seducir con su análisis embustero al electorado indeciso.

Marta Escobar

DNI 6.030.071

El correcto proceder de una ex jueza

Me permito hacer referencia a la noticia que publicó este prestigioso matutino (página 15 del 16/06/2017). Si bien el meollo de la publicación son las candidaturas del PJ para las próximas contiendas electorales del corriente año, quiero destacar una actividad insólita para el crucial momento que estamos viviendo. Se trata de la renuncia de la doctora Alejandra Rodenas al cargo de jueza para aceptar una precandidatura al parlamento nacional. Indudablemente podría haber requerido una licencia para retomar sus funciones si el electorado le resultase esquivo; no obstante, por ética –y como fue costumbre en otros tiempos en nuestra República– quedó libre de sus obligaciones judiciales para que ningún compromiso personal interfiriera en su campaña y en sus quehaceres legislativos si los votos de la ciudadanía la respaldan. Es una modalidad que hace a la verdadera democracia de nuestra República que tiene que adoptarse de ejemplo, ya que observamos procederes de candidatos cuya finalidad es conseguir impunidad o un ingreso pecuniario, que de obtenerlo querrá luego eternizarlo. Gracias doctora Rodenas, usted ya hizo su aporte valorable que se suma al trabajo judicial realizado desde su nombramiento en la Justicia santafesina.

Edgar A. Zapata

DNI 6.164.023

Antes de opinar hay que informarse

Si bien la única intención de mi carta del 5 de junio pasado, fue defender a la "bendita tradición criolla" y a las jineteadas, no imaginé jamás que terminaría en una controversia. Pero luego de leer la carta enviada a este espacio el pasado 11 de junio por el lector Alberto Emilio Rapado, no tengo más remedio que responderle y arrancar recreando aquel dicho criollo que reza: "el que no sabe, es como el que no ve". Este señor denuncia entre otras cosas, que el caballo es sometido durante 14 segundos a crueles "rebencazos", y es aquí donde me permitiré marcar su primer error e informarle que el rebenque, de sotera blanda, es usado por el montador sólo para mantener el equilibrio y con la obligación reglamentaria de ser tomado por la manijera, con la estricta prohibición de castigar en la cabeza. En cuanto a sus quejas por posibles espoleadas en las "verijas", estoy en condiciones de afirmar que las espuelas, también por el riguroso reglamento que las rige, deben ser de ocho puntas recortadas y volantes. Además, me animo a decirle por experiencia propia que si algún montador lo intentara, correría el peligro seguro de salir despedido por sobre la cabeza. Por todo eso y sin que mi respuesta sea considerada como una falta de respeto, le recomendaría al lector que se informara sobre esta actividad, una de las más emblemáticas y representativas de nuestra tradición.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301