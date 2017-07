No somos kelpers de taxis

Leía como con ensañamiento un concejal argumentaba ante el debate por la renovación de 500 licencias, que la ordenanza que regula al 80% de taxis data de 1980, plena dictadura militar. Me sorprende que alguien que actúa en política desconozca así la historia. En primer lugar, la dictadura fue cívico-militar. Segundo, recién desde la democracia empezaron a transferirse. Tercero, no valían nada, recién desde la crisis laboral mundial de los 90 por las tecnologías empezaron a tener valor. Cuarto, en 1970 se restringieron las licencias en Buenos Aires y siempre esa ciudad marca tendencia en las demás ciudades argentinas. Además, en todas las ciudades serias del mundo las licencias son restringidas y transferibles, y no hubo dictaduras. Pero olvidando chicanas, la libre transferibilidad de estos permisos públicos obviamente tiene sustento propio. Es una actividad insalubre, por sedentaria, por exposición permanente a un tránsito del cuarto país en accidentología, por la inseguridad. Cada siete años rota en promedio el total de titulares, debido a esto y a que es un negocio ajustado porque si bien está regulado en oferta para preservar la existencia a toda hora y la accesibilidad en el precio, asimismo está firmemente regulada su tarifa aún en inflación. Los costos de salida de toda actividad son muchos, indemnización de personal, amortización de un auto que ya no sirve como tal, financiaciones, y la propia "indemnización" del titular, o bien costo de transformación hacia otra actividad o jubilación. Estos costos, exceden inclusive lo que vale una licencia hoy en el mercado, por lo que de no ser transferible se condena a prestar a desgano un servicio, sólo por no permitir salir al que está, independientemente de que se pueda devolver la licencia pero sin la cobertura de todos estos altos costos de salida, que la puede dar el propio mercado sin drama social, ni costo estatal, ni traslado a la tarifa de esos ítems. Al contrario, recaudando el municipio 70 millones anuales por aranceles de transferencia que van a rentas generales y no al taxi, cifra incrementable 40% si se aprueba la transferibilidad de la totalidad de taxis y remises, y no sólo de algunos como ahora. Además, hay muchas sociedades titulares de las intransferibles, que ya transfieren mediante los cambios societarios, beneficiando al pudiente y no a las 2.500 familias de licencias únicas intransferibles que hace 10 años viven en la incertidumbre. Está bien que al principio no sean transferibles, para que las hayan tenido quienes las iban a explotar y no especular, pero una vez transcurrido un tiempo prudencial, debería ser automática la unificación de regímenes entre los pares de un mismo servicio público. Si hay lavado de dinero como en toda actividad, den una valuación fiscal municipal a la licencia y no sólo al auto, y se acabó el problema de colegas inescrupulosos. Eso es elevar el debate, y no volver atrás en el pasado con la no transferibilidad. Señores concejales, son 860 licencias con dos empleados, promedio 2.500 familias (10.000 votos) perjudicadas. No discriminen laboralmente, unifiquen ordenanzas y si tienen algo que modificar, háganlo para todos, o les temen a los primeros 3.200 taxistas y se ensañan con los otros 900. ¿Somos kelpers del taxi?

Jorge Emilio Corbani

DNI 23.093.853

Durmiendo bajo las gallinas

Señores políticos, con ustedes quería hablar. Señor radical, no permita que en sus filas continúe un correligionario inepto y delincuente. Señor peronista, usted también haga lo mismo. Amigo socialista, y de partidos de izquierda, aparten a los ladrones que caminan junto a ustedes en las veredas. Señores políticos, si continúan los deshonestos en la vida democrática argentina, la indignidad nos ensuciará sin remedio a todos, porque es imposible dormir limpitos en los gallineros, si sobre nuestras cabezas anidan las gallinas.

DNI 20.052.796

Vereda rota, arreglada y nuevamente rota

El jueves 20 de julio, después de año y medio, la Municipalidad finalmente arregló la vereda en Entre Ríos al 1400. Ayer (lunes 24) vino Aguas Santafesinas y rompió lo arreglado. ¡Cuánto esfuerzo y dinero tirado a la basura! Y ahora, ¿cuánto demorarán en arreglarla otra vez?

Adriana Maxera

DNI 3.958.182

Un pacto de gobernabilidad

Las próximas elecciones de octubre no van a cambiar sustancialmente las fuerzas políticas en el Congreso. Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores seguirá siendo mayoría la oposición. En este contexto, deberíamos preguntarnos si no es necesario que el gobierno reflote nuevamente el pacto de gobernabilidad que Miguel Angel Pichetto le propuso en su oportunidad al presidente Macri a través de Gabriela Michetti. Si el oficialismo gana no habrá "pacto", si gana la oposición, el oficialismo se verá obligado a un acuerdo para poder seguir gobernando sin tanta presión. Para devolverle al país la fortaleza institucional perdida se necesitan acuerdos que tengan que ver con la economía, la seguridad, la educación pública, el empleo, la lucha contra el narcotráfico. Queda flotando la posibilidad que, tras las elecciones de octubre, se pueda acordar una agenda con políticas de Estado a mediano y largo plazo. Las Paso del 13 de agosto definen los candidatos de cada partido, pero la pelea se centra en el 22 de octubre, donde se renovarán diputados y senadores.

Manuel Basanta

DNI 93.971.708

Diputados, impolutos delincuentes

Lamentable. Triunfó nuevamente el mal, tenemos una maldición que no será fácil sacarnos de encima. Mientras estos malhechores disfrazados de impolutos diputados de la Nación en un recinto que debería ser un santuario de la honorabilidad, está lleno de corruptos que hacen un culto del delito. Si la Justicia sigue siendo complaciente, todo seguirá igual. Reitero que eso no será posible en lo inmediato, hemos naturalizado tanto la corrupción que sin ella no sabríamos vivir. Sólo con escuchar los argumentos de los que están del otro lado de la grieta, nos damos cuenta que es un estigma que no es fácil liberarse, patético, casi que no tengo palabras para describir semejante afrenta a la República. Era, es y seguirá siendo bananera, la oposición, en cada discurso preparado por la gran oradora, hacía referencia a la dictadura y sus consecuencias. Muchos de los que estaban en el recinto, contemporáneos míos, hablaban de democracia, de la que se sirvieron para lucrar y enriquecerse. Se terminó la sesión y pusieron pie en polvorosa. Habían ido a cumplir con el deber impuesto por la desentonada que está llevando el país a un enfrentamiento, a esta altura difícil de superar. Irritante ver que son individuos que se abroquelan para defenderse entre sí mismos.

Roberto Rubén Sánchez

Tendrían que cambiar las siglas

Creo firmemente que desde el día 26 de julio de 21017 y luego del amplio apoyo recibido por el diputado Julio De Vido para que los presentes no logren los 2/3 necesarios para su expulsión, deberían restarle la letra "H" a las siglas HCDN que distinguían a la " Honorable Cámara de Diputados de la Nación" y llamarla simplemente: cámara de diputados de la nación.

Marta Escobar

DNI 6.030.071

Dejemos de ser ovejas

Hace 30 años que regalo amor a los pobres en muchos puntos de la República Argentina. Yo vi los efectos colaterales de la corrupción y la incapacidad de algunos radicales y peronistas. De socialistas y de partidos de izquierda. ¿Cuándo nos vamos a unir como patria sin fanatismos, para limpiarnos de una vez por todas de esos políticos nefastos que en cada movimiento nos agregan una pena? ¡Dejemos de ser ovejas endiosando a nuestros líderes! Estallemos un aplauso en cada acierto pero hagamos oír nuestras demandas cuando se equivoquen. Por endiosar los argentinos en más de una ocasión caminamos con fracturas expuestas, porque los dioses de barros destruidos se desplomaron sobre nuestras cabezas. Tu tiempo y mi tiempo histórico pasarán, moriremos irremediablemente. Pero la mejor herencia que puedes dejar a tus seres queridos es limpiar a la Argentina de los parásitos, de los trajeados pero adictos delincuentes.

Miguel Faes

A los señores de Telecom

Señores de Telecom, como no hemos obtenido respuesta satisfactoria a nuestros diversos reclamos (3ansfoe, 3avlroj4 y 3aviroj) me dirijo a ustedes por este medio y también a la enorme cantidad de pacientes que no se pueden comunicar con nuestros consultorios de calle Rioja 2165 desde hace más de dos semanas. Nuestros teléfonos 4498346, 4499273 y 4499351 no funcionan adecuadamente y ustedes no responden. Esta no es la primera vez que sucede ya que luego de cada tormenta o lluvia fuerte algo pasa en nuestras líneas y quedamos incomunicados hasta que se dignan a cumplir con el único objetivo que tienen: brindar servicio telefónico. Es inadmisible que haya que rogar para que cumplan con su función empresaria. Espero llamar vuestra atención por este medio, ya que los otros los hemos fatigado a todos sin resultado. A nuestros pacientes les pedimos disculpas por los inconvenientes.

Doctor Marcelo Rosenzvit