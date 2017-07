No hay justicia ni hay verdad

A las 9.53 de la mañana del 18 de julio de 2017 comenzó el acto conmemorativo del 23° aniversario del atentado a la sede de Amia -Daia. En el comienzo de las palabras dichas por las personas convocadas a participar del acto (después del sonido de la sirena y del minuto de silencio) fue altamente conmovedor lo que dijo Jennifer Dubin (hija de Norberto Dubin). Como siempre es conmovedor escuchar a los familiares de las víctimas. Después se leyó la lista de las víctimas. Luego el rabino Gabriel Davidovich rezó una plegaria en nombre de las víctimas y oportunamente se escuchó (desde el público) alguien que dijo "¿no hay ningún padre católico que rece por los católicos que murieron acá?". Lamentablemente, nadie respondió a esta justa pregunta. No tengo dudas: nadie podía responder. Alguien olvidó lo que se dice siempre: que no fue un atentado a los judíos, que fue un atentado a todos los argentinos. A continuación, habló el presidente de la Amia, Agustín Zbar, repasando lo sucedido en estos 23 años de falta de justicia, verdad y memoria. En lo personal destaco que fue sorpresivo que mencionara a los familiares que no concurren al "acto central" (por decisión propia o porque fueron alejados de este escenario). Sus palabras fueron "los familiares –independientemente de sus derroteros ideológicos, de sus diferentes estrategias para pelear por la justicia y contra la idea perturbadora del horror y del olvido– cada uno de ellos y cada una de sus organizaciones tienen mucho más que los une de lo que los separa. La Amia rindió homenaje a sus luchas justas, nobles, todas iguales porque reivindican lo mismo: el honor de los caídos, la memoria de los muertos y un sentido para su sacrificio. Nuestras diferencias nos enriquecen si por encima de ellas encontramos los denominadores comunes, los acuerdos básicos que nos permiten unirnos para imaginar un futuro mejor". A continuación, hizo uso de la palabra el periodista Diego Leuco, y nuevamente fue la emoción, el recuerdo, el pedido de justicia. Después se reprodujo el video realizado por Amia para este nuevo aniversario. El mismo termina diciendo "sólo una cosa no hay y es el olvido". Destaco que en este video (como en el video realizado por Amia en 2016) hay una extensa lista de las personas e instituciones, empresas y entidades que colaboraron para la realización del video, aunque nuevamente olvidaron poner los nombres de las víctimas y, con este olvido, las personas quedan convertidas en una cifra. Después hizo uso de la palabra Luis Czyzewski (padre de Paola Czyzewski, una de las víctimas). Para mi sorpresa, creo que las palabras de Czyzewski se opusieron a las de Agustín Zbar. En una parte de su discurso dijo: "Tampoco nos debemos olvidar de aquellos que, en lugar de reclamar por verdad y justicia sea quien fuere el gobernante de turno, se bajaron del lugar en el que deberían estar para acercarse y abrazar al poder. Ya lo dijimos muchas veces: abrazar y recibir el calor de un poderoso no te transforma en poderoso, te transforma en esclavo. Con tal de lograr una foto, un viaje o algo más se perdió la esencia del reclamo para pasar a ser otra cosa". Me parece justo que Czyzewski (y el grupo de familiares en el que él está) hagan los reclamos que crean justos a quienes debieron (y todavía deben) dar respuestas. No me parece justo que se haya referido a aquellos familiares que desde hace años no pueden (porque no se lo permiten) o no quieren subirse a este escenario donde se desarrolla el acto central. Después, como siempre, como cierre del acto, se abrió el espacio para el recuerdo y la oración personal de acuerdo al propio credo.

Daniel Grad

DNI 14.566.556



Faltan enfermeros en el Rosendo García

Hace unos días visité a un amigo que fue operado en el sanatorio Rosendo García, de la UOM. Me llamó la atención el poco personal de enfermería que trabaja en los distintos turnos, ya que pude comprobar que los propios familiares de los pacientes tenían que cambiar las sábanas (algunas manchadas de sangre), reponer los sueros e higienizarlos porque ellos "no dan abasto". Me parece que las autoridades de la UOM y del referido efector de salud deberían mejorar la atención en ese sentido. Aclaro que los enfermeros hacían todo lo que podían.

Edgardo Sánchez

Emergencia dirigencial

Este año se cumplen 50 años de la "República perdida", golpe al presidente Arturo Illia, ejemplo de honestidad. Gobernó para el país, para la salud, educación, presupuesto, fiel a sus principios y a su partido. Hoy vivimos la contracara; el personalismo destruyó a los partidos políticos, dejando la puerta abierta al autoritarismo. Se cambian de partido como si fueran cuentapropistas de la política, como moneda corriente. Confunden a la sociedad, hasta ayer estaban juntos, hoy son enemigos. Se ha terminado el debate político, no hay propuestas, los partidos son sustituidos por candidatos con votos; comenzó en la década del 90 con cantautores, deportistas, modelos. Se está llegando al desinterés de la ciudadanía, se destruye la militancia, la democracia se "farandulizó". La sociedad quiere una República soberana, libre, justa con profesionales, empresarios, trabajadores, jubilados, todos los que cada mañana piden por un país dónde se termine con la pobreza, la injusticia, el autismo discursivo de campaña, y que entiendan que los bancos que ocupan son del pueblo. Parece que la consigna es ganar a cualquier precio. Deben cumplir con las promesas que realizaron cuando juraron por Dios y la Patria, y si así no lo hicieran que la historia y el pueblo los juzguen.

Emeterio Eusebio Pastor

Dirigente UCR

La fiesta del Normal Nº 3

El sábado 1º de julio se realizó la fiesta de conmemoración del centenario de mi querida escuela, el glorioso Normal Nº 3. Una celebración que se vio opacada por los mismos organizadores que nunca quisieron hacer una fiesta para festejar sino para ellos mismos. Nunca les interesó que fuéramos los alumnos y ex alumnos ya que la tarjeta tenía un costo de $1.100 (recordemos que es una escuela pública). No hubo carácter conmemorativo de la historia de la institución ni de las personas que hicieron grande a esa escuela. Fue una vergüenza. Fue una escuela devastada por una dirección dolosa que tuvo que ser removida, la esperanza de una nueva dirección que la sanee no llega. Dirigentes sindicalistas y partidarios que sólo hacen política usando una escuela maravillosa, como se vio claramente reflejado en esta fiesta. Como ex alumno la sigo recordando en sus años gloriosos, donde nos involucrábamos con la institución porque el ejemplo venía desde arriba. ¡Feliz cumpleaños, escuela!

DNI 22.718.124

¿Los discapacitados interesan a alguien?

Faltan pocos días para vivir momentos trascendentales no sólo para los ciudadanos sino para el país todo: las próximas elecciones. Los candidatos que resulten electos serán los futuros gobernantes y surgirán del profundo análisis que deberíamos hacer con total detenimiento en todas las propuestas que realizan, y a la vez evaluar a aquellos que pretenden renovar sus bancas, y a los partidos que representan para comprobar si lo que hicieron se ajusta a lo que prometieron. Dispondremos para ello de más de 100.000 horas de radio y TV (casi 60.000 sólo destinadas a las Paso). Y acá quiero señalar mi caso particular. Con fecha 1º de abril de 2016, inicié formal reclamo ante la Municipalidad de Rosario, Distrito Centro, y registrado bajo el Nº 256298/ 2016, referida a la reparación de la vereda de calle Urquiza al 2400 (lado par, donde vivo) en su intersección con calle Pueyrredón. Presenté también certificado de discapacidad visual emitido en fecha 7 de agosto de 2015. Llamé innumerables veces a los teléfonos indicados, concurrí de manera personal y tuve entrevistas con diversos funcionarios. Obviamente, el resultado fue nulo porque no encontré eco pese a mi condición física que explica por sí sola la discapacidad. Dejo constancia que el reclamo que formulo se dirige al propio Estado provincial, ya que funciona la Escuela Técnica 464 "Dr. Bahía". El pasado sábado 22 se publicaron declaraciones del candidato Pablo Javkin, actual funcionario municipal: "Los derechos de personas con discapacidad son una prioridad porque así lo establece la convención, la ley. Y obviamente es donde el Estado tiene que dar una mano más grande para poder equilibrar, ayudar". Lo expresado es una verdad de Perogrullo. Pero, ¿y en los hechos? Anticipo que no perderé un solo segundo de mi vida para escuchar las propagandas y/o propuestas del partido que está gobernando la ciudad porque no tolero la mentira descarada, y mucho más en un tema sensible, pese a que soy consciente de que este es un tema que atrae votos. La verdadera solidaridad se demuestra en hechos que mejoran la calidad de vida de aquellos que padecen una discapacidad, y no con actitudes marketineras.

Juan José Acuña

DNI 5.077.326

Gracias a gendarmes de Pueblo Esther

Días atrás, gendarmes que trabajaban en Pueblo Esther rescataron a nuestro perrito chihuahua que se había extraviado, tras publicarlo en las redes sociales. Ellos lo devolvieron sin aceptar una recompensa económica ofrecida. Agradecemos a Javier Colman Baustián, Daiana Ortiz Ninfa y Maximiliano Segovia.

Virginia Oter