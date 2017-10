Messi, el eje del mundo

La Tierra en su movimiento de rotación, ya no gira alrededor de un eje imaginario trazado entre los polos geográficos norte y sur, con una inclinación aproximada de 23,5º. Ahora, desde el martes 10 de octubre pasado cuando la selección argentina se clasificó para el Mundial de Fútbol 2018, a celebrarse en la distante Rusia, el mundo gira en torno a Lionel Messi. Esta pretende ser una amable figura para significar la trascendencia internacional acrecentada de Leo, que con los tres goles que convirtió esa noche en el estadio Atahualpa de Quito, logró que el seleccionado albiceleste se clasificara. Eso generó innumerables suspiros de alivio, porque la posibilidad de no clasificar que tuvo en vilo al universo futbolístico, derrumbaba muchos proyectos económicos. La AFA hubiera perdido la nada despreciable suma de 12 millones de dólares, por el sólo hecho de no participar con su equipo nacional en esa próxima competencia mundialista. Además, hubiese bajado la cotización de la presentación en partidos amistosos, y el interés de los sponsors habría disminuido. Por otra parte, en las casas de deportes hubieran bajado las ventas por el merchandising. Pero hoy hay otra expectativa, porque si Leo y compañía van superando etapas en el torneo, irán ingresando a la AFA importantes sumas de dólares. El gerente de una conocida fábrica de televisores de nuestro país, miró el partido contra Ecuador teniendo a mano pastillas para el corazón, ya que la empresa había vendido aparatos prometiendo la devolución del dinero si los muchachos de Sampaoli no clasificaban, en cuyo caso tendría que haber devuelto 10 millones de pesos. Por su parte, las agencias de turismo y las compañías aéreas locales, sin perder tiempo, ya al día siguiente comenzaron sus campañas promocionando viajes para asistir al Mundial. Los profesores de idioma ruso han recibido más alumnos para sus cursos, y hasta las canchitas de "fútbol 5" están alquilando más horas de juego. En Rusia sabían que la ausencia de Messi restaría cierta afluencia de público en los estadios, hoteles y casas de comida, en tanto que los comerciantes no podrían venderle a los visitantes argentinos sus tradicionales, famosas y simpáticas muñequitas mamushkas; algunas botellas de buen vodka, los no menos tradicionales gorros ushanka, los coloridos pañuelos pávlov posad y para los amantes de la música, las hermosas y típicas balalaikas. Pero no sólo en Moscú se podrán adquirir diversos souvenirs como las bellas piedras de ámbar y las emblemáticas botas válenki; también se hallarán en las ciudades de San Petersburgo, Kaliningrado, Volgogrado y Kazán, entre otras. Hasta que el árbitro en Rusia el próximo 15 de julio dé por finalizada la final de la Copa del Mundo 2018, el eje del mundo futbolístico rotará en torno al 10 del Barcelona y de nuestra selección nacional: el rosarino Lionel Andrés Messi.

Edgardo Urraco





Así es mi vida a los 88 años

Después de vivir 88 años, formar una familia, con éxitos y fracasos, con toda clase de contratiempos y dificultades, en un país tan rico y también tan desquiciado que a través de los últimos 70 años ha cambiado siempre cada siete años el valor de su moneda diciendo alegremente que es inflación. No es así, es robo que despiadadamente hacen todos los gobiernos de turno debido a su mala administración, sus excesos de gastos sin cumplimentar de acuerdo a leyes vigentes su debido control. Llego al fin de mis días totalmente agotado, cansado y desquiciado, moral y físicamente. Tuve padres, parientes, amigos, compañeros de estudio y de trabajo ya desaparecidos, todos han muerto y me encuentro con una soledad espantosa y con problemas propios de la edad. De mañana me despierto a las 8.30, después a desayunar, higienizarme, el almuerzo, el té a la tarde y luego tratar de no cenar, sólo alguna fruta. Se me caen las cosas de las manos (lentes, pastillas, estuches, toallas) y me cuesta levantarlas, tengo la 3ª y 4ª vértebras en malas condiciones y camino mal. Me duelen las piernas pero si no camino voy directamente a un sillón de ruedas, que ya sería el final. Para calzarme demoro media hora, parezco un luchador peleando y a veces no los puedo hacer, es espantoso. Todos los días se me aparecen distintas dificultades, no puedo ir a buscar alimentos o remedios, y los cadetes son cada vez más escasos a pesar de cobrar hasta 50 pesos por envío. Las incapacidades van poco a poco creando mayores problemas. De todas maneras soy el hombre más feliz del mundo por lo que me ha tocado, si miro a mi alrededor veo un bastón blanco, o una persona de cualquier edad llevando un carrito con un niño discapacitado, y eso me enloquece de dolor. Pido a Dios y a todo ser viviente piedad por ellos.

Walter Oscar León





La venerada Europa

Europa, la venerada y eterna Europa, cuna de culturas, madre intelectual de la mayoría de nuestros héroes patrios, se nos ha ido deteriorando en afectos y brillantez en la misma medida que nuestros tatarabuelos, bisabuelos y abuelos inmigrantes se han ido muriendo. El lazo afectivo que significaba tener en el hogar un abuelo con acento extranjero, se fue desdibujando al mismo tiempo que las noticias del Viejo Mundo nos iban transformado una imagen casi idolatrada y deseada, a modo de ejemplo en un cúmulo de idioteces, engaños y convenios dolosos. Sumados a una política de intenciones y resultados perversos, y de asociaciones ilegales, con acciones que siempre terminan reflejando las primarias intenciones de sus actores. Monarcas corruptos, conspirativos, adúlteros, y divertidos cazaelefantes. Dirigentes y presidentes cuestionados por robos, o en muchos casos por cuestiones morales propias de sexópatas aprovechando del poder para dar rienda suelta a sus desequilibrios emocionales. Incluyendo el vil desprecio por miles de inmigrantes famélicos y desahuciados. Todos hechos que han dado por tierra con la teoría inconclusa de pretender medir el desarrollo de un país exclusivamente por el crecimiento económico. Dejando claramente demostrado que esta promocionada categoría económica de ningún modo refleja el desarrollo humano y efectivo que se produce en una sociedad. Es probable que todo parte desde la ignorancia y la estupidez humana, producto del arribo al poder de personajes no aptos socialmente. Aunque sabiendo separar al tonto del incapaz, aceptemos que la estupidez como la inocencia, de algún modo incluyen cierto grado de encanto, la ignorancia y el cinismo no.

Norberto Ivaldi





Tengan cuidado cuando pagan

El miércoles 18 de octubre fui al rapipago/locutorio/minimarket que está ubicado en Mitre entre Córdoba y Rioja para pagar impuestos. Me dicen el monto abonar es 1.850 pesos, y era 1847 pesos. Volví a reclamarle el vuelto, sólo me dio dos pesos porque no tenía más. Me pregunto si tuviera que pagar y me falta un peso, ¿también me lo perdonarían? El masculino que me atendió, desagradable, burlón y quejándose porque le reclamé el dinero. ¿Cómo pueden tener gente sin educación atendiendo al público? No quisiera imaginarme el futuro de este señor si es padre de familia, qué le enseña a sus hijos. Y bueno, estamos en Argentina. El dirá dos o tres pesos por 60 o 70 personas que atiende por día... al mes dejo que calculen ustedes. Después queremos cambiar el país, con gente así, no lo creo.

Verónica Zárate