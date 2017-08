Maestras maltratadas

Hemos venido escuchando en los últimos tiempos y hace varios años esta conducta inadmisible que se reitera. No se comprende cómo algunos se empeñan en no querer aceptar lo que las maestras les señalan para un mejor rendimiento de su hijo o hija, o mejor convivencia en el grado (depende cuál sea la cuestión concreta donde se deba apuntar). El objetivo docente es claro y está basado en un seguimiento responsable de los alumnos que se tiene a cargo. Esto no es una tarea sencilla, y debería valorarse como corresponde. Ofenderse y/o reaccionar con violencia física, verbal y otros comportamientos inadmisibles, es negarse a ver la realidad. Lo saludable es ver como uno desde su rol (que presumo querrá ser lo más eficiente posible) debe y puede colaborar para lograr avances en lo que se plantea. Hemos llegado a situaciones que la mayoría nunca hubiéramos imaginado. No hace mucho trascendió que una mamá que se demoraba en retirar a su hijo del colegio y se trató de localizar también tuvo una reacción y una discusión con la docente muy fuerte, y que no tenía relación con la atinada actitud tomada por la maestra. En el caso recientemente trascendido en una escuela de la ciudad de Garín, se planteó una perimetral para la mamá, decidido por el establecimiento en relación a lo ocurrido. Desconozco si existen formas de anticiparse a escenas de esta índole, cuando hubiera que hablar con algunos de los papás sobre dónde poner más atención en su hijo, para lograr cambios necesarios y beneficiosos. A veces, sólo el hecho de plantearlo con la debida corrección es recibido con contundente desagrado por algunos papás, cuando el enfoque debe ser el opuesto. Quizás haga falta algo que prevenga estos episodios, además de las sanciones existentes. En todos los casos hay que aunar esfuerzos y poner en la cima buena voluntad y predisposición, trasladándola al menor para su posterior avance y beneficio.

Nora Cardarelli



N. de la R: El miércoles pasado, en la escuela N° 5 Hipólito Yrigoyen, de Garín, una docente de tercer grado fue atacada por la madre de uno de sus alumnos. Ocurrió al mediodía en la puerta de salida cuando la maestra, Alejandra Pereyra, de 25 años, fue golpeada por otra mujer, quien le pegó una cachetada y le tiro de los pelos.

Un aniversario anticipado

Hace unos años un amigo que cumplió dos campañas en la base Marambio, me regaló magníficas fotos que tomó en esa gélida región del Sector Antártico Argentino. Con esas imágenes y sus comentarios hice una página en internet que titulé: Antártida Argentina, Territorio Final. Le comuniqué la novedad a mi amigo suponiendo que el sitio en la red le traería gratos recuerdos, y que le produciría orgullo dado que yo había incluido fotografías en las que él aparecía en primer plano ante la base y el paisaje de Marambio; y porque había transcripto sus comentarios que hizo con precisión científica y nostálgicas sensaciones. Pero para mi decepción, me comentó que la página podría ocasionarle inconvenientes con sus jefes de la Fuerza Aérea, por lo que procedí a eliminar inmediatamente el sitio. Cada 22 de febrero se conmemora el Día de la Antártida Argentina, dado que el 22 de febrero de 1904 comenzó la ocupación permanente de la Antártida en la isla Laurie de Las Orcadas del Sur, por parte de nuestro país. Es cierto que para el 22 de febrero faltan algunos meses, pero el mirar esas fotos que inspiraron mi frustrada experiencia en internet, me despertó el deseo de escribir esta breve nota.

Edgardo Urraco

¿Un Estado laico?

En su nota "El Estado laico y los símbolos religiosos" (21 de agosto), Adrián Gerber censura, invocando el criterio de Andrés Gil Domínguez, que en las reparticiones oficiales se exhiba la cruz de Cristo. Su razonamiento parte de una premisa falsa. Porque la Argentina no es un Estado laico. Los Estados Unidos sí lo son. En el otro extremo, los Estados teocráticos. Verbigracia, la República Islámica de Irán. En los Estados Unidos ya los exiliados religiosos del Mayflower predicaron la doctrina de la muralla, luego establecida en la Constitución de 1787. El artículo 2 de nuestra Constitución, en cambio, manda sostener "el culto Católico Apostólico Romano". Incluso en el Preámbulo, que forma parte de la Constitución y hasta puede fundar una sentencia judicial, se invoca a "Dios, fuente de toda razón y justicia". El artículo 19, en tanto, encomienda a Dios juzgar las acciones privadas de las personas. Y ni hablar del, hace poco derogado, artículo 14 del Código Civil: disponía el catolicismo como "la religión oficial del Estado". En cuanto al presidente de la Nación, al asumir prestará juramento: artículo 93. Y jurar se jura por una divinidad. Bien que, reconozco, este último argumento es opinable. Ahora si discutimos, que no sea para tener razón sino en búsqueda de la verdad. Lo que sí, si hay una cruz colgada en un recinto judicial me gustaría que sea en una pared lateral. Que los jueces no le den la espalda. Gerber adhiere al repudio de Gil Domínguez, e invoca la ley 1.420 de educación común explicando que esa normativa es laica. El dato es inexacto. Y nada tiene que ver con la problemática que repasamos. Además, la ley 1.420 fue derogada por la ley Federal de Educación 24.195 de 1993. El Estado argentino es confesional.

Julio Chiappini

DNI 6.071.522

¿Dónde están los camilleros del Pami I?

Tengo a mi madre internada en el policlínico Pami I. De la atención en la guardia, donde ella estuvo desde el jueves a la tarde, no me quejo, pero sí de la falta de camilleros. El viernes pasado a las 17.30 la iban a pasar a una habitación con cama asignada, pero recién a las 20 me comunicaron que el traslado no se efectuaría por falta de camilleros; mejor dicho, había uno solo que hacía los traslados en sillas de ruedas, y a mi mamá había que movilizarla en camilla. El otro turno comenzaba a las 12 de la noche y a esa hora, como es lógico, no hacen traslados. Mi mamá siguió internada en la guardia hasta las 18.30 del sábado. Ya estuve en otras oportunidades por internación de mi madre y también de mi padre, siempre el mismo problema: los camilleros. Entiendo que no es un trabajo para nada fácil pero se puede prever. No es lo mismo para el paciente estar en una habitación, reitero, ya asignada, que permanecer en la guardia aunque esté bien atendida. Cabe destacar que la atención en el piso es excelente, tanto los médicos como los enfermeros, y el personal de limpieza, hacen su trabajo correctamente. Espero que alguien pueda hacer algo sobre este tema, son nuestros ancianos, que de sus sueldos pagan para una mejor atención, no están gratis allí.

Adriana Santamaría

DNI 12.725.665

En defensa de los inquilinos

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por absoluta mayoría que la comisión de los contratos de alquileres la tienen que pagar los propietarios. Es un paso más que importante en la defensa de los derechos de los inquilinos y para empezar a poner un freno a los abusos y especulación del mercado inmobiliario. Lo mismo venimos proponiendo para la provincia de Santa Fe, porque los honorarios profesionales son materia de legislación provincial. Esperemos que este paso adelante signifique un impulso para su avance en la legislatura de nuestra provincia. En este marco, es imprescindible que se apruebe la ley nacional de alquileres que regula los precios y extiende el contrato con fines de vivienda a un mínimo de tres años. Como también la creación de la Defensoría del Inquilino en el marco del Estado municipal y una Tasa al Inmueble Ocioso en nuestra ciudad, proyectos que ingresamos al Concejo en el año 2015. Hoy el sostenimiento de un alquiler se lleva más de la mitad del sueldo de un trabajador promedio, por eso de lo que se trata es de avanzar hacia un sistema de alquileres más accesible, equilibrado y transparente.

Sebastián Artola

Titular de la Defensoría del Inquilino de Rosario

El cobro del plus médico

Hay un proyecto en la Legislatura provincial, presentada por el diputado Rubeo, sobre el cobro abusivo del plus. Sería interesante que se previera, cuando un paciente se presenta a solicitar un turno a cualquier prestador privado o público, que ante la consulta y el pedido de un especialista, se le otorgara un papel con el membrete institucional, donde conste el día y hora de la consulta, el apellido y nombre del paciente, para quien está solicitando el turno, y la fecha que le otorgan para el facultativo. Demás está expresar que junto a la propuesta del legislador, de tener a la vista en todo nosocomio la ley, se podría exhibir los plazos de máxima en que se deben dar los turnos, siendo una prueba irrefutable, la constancia del turno solicitado. De los controles que evidentemente deberían hacerse a través del Ministerio de Salud, se podría ver mejorado el tiempo de esos turnos, y con el aporte que denunciara el paciente, el Ministerio podría actuar, y hacer un seguimiento, a los fines de dar cumplimiento a la ley si se aprobaría, es de conocimiento público que según la especialidad que se requiere, en la actualidad el turno se otorga a 60 u 90 días. Un numero 0800 podría ser una alternativa para comunicar toda aquella irregularidad, actuando ante la prueba irreversible, que aporta el paciente.

Luis Alberto Cattaneo

DNI 6.066.740