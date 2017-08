Los 90 años de La Ocho

Después de leer el completo suplemento sobre los 90 años cumplidos por la emisora LT8, que publicó La Capital el domingo 6 de agosto, muy poco es lo que puede agregarse referido a ese grato acontecimiento. Sin embargo, quiero hacer un breve comentario: el señor Daniel Vila escribió que "la radio sobrevive a cualquier avance tecnológico que haga la humanidad"; y es verdad, tanto, que con el advenimiento de la televisión se pensó que la radio tenía "fecha de vencimiento". Es cierto que en los primeros tiempos sufrió el impacto de "la pantalla chica" y fueron extinguiéndose las radionovelas, los programas cómicos "en vivo", y los guitarristas y las orquestas estables que a diferentes horas acompañaban a cancionistas y cantores. Perdieron su esplendor los espacios centrales de la radiodifusión que alguna vez se iluminaron con intérpretes de la talla de Gardel, Magaldi, Corsini, Libertad Lamarque, Nelly Omar, Los Trovadores de Cuyo, La Tropilla de Huachi Pampa, Los Troperos de Pampa de Achala, Eduardo Falú, Enzo Valentino, Jorge Vidal; Los Abrodos, Los Hermanos Abalos, Los Chalchaleros, Los Quilla Huasi, Antonio Tormo, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Juan D´Arienzo, Alfredo D´Angelis, Héctor Varela, Oscar Alemán, Feliciano Brunelli, Santa Anita y Varela Valerita. Eso sucedió fundamentalmente en las emisoras Belgrano, El Mundo y Splendid de Buenos Aires. En tanto en Rosario pasó algo similar, y la audiencia rosarina lamentablemente dejó de escuchar audiciones como las que animaron Los Panameños, Casaloma Jazz, Julio Conti, José Sala, Luis Chera, Lily Ortiz, Víctor Villamayor, Tarragó Ros, Delia Rodríguez, "la Chaqueñita", Ricardo Sánchez, el dúo Forcat, Nancy Valdez, Zulma Laurenz, Bernardo de Bustinza, Norberto Blesio, Federico Fábregas, Ricardo Almirante y Alfredo Noli. Pero con imaginación y capacidad, la histórica radio se fue recomponiendo y hoy tiene un venturoso presente. En cuanto a LT8, por haber trabajado cinco años como técnico en la planta transmisora que la radio tenía en Granadero Baigorria, por haber compartido cálidos momentos en "Los habitantes del silencio" que la recordada Angelita Moreno conducía en las madrugadas, y en el rincón folclórico que tenía Domingo Márquez. Por haber cantado una vez en el programa que animaba en las mañanas Quique Pesoa, y haber estado conversando con Juan Carlos Mareco (Pinocho) en "Sábado vital", que hizo en La Ocho. Por haber viajado como operador en la avioneta que la radio contrató para transmitir una carrera de Turismo de Carretera entre Diamante y Puerto Iguazú, acompañando al periodista Nency Zanuzzi, en lo que fue una hermosa experiencia humana, técnica y paisajística. Y por último, en virtud de haber disfrutado agradables reuniones con "el negro Boxer", Rodolfo Cavañaro, Domingo Moreno y Eduardo Stali; por todo eso, no sin añorar aquellas voces emblemáticas de Gloria Selva, el "Turco" Roberto Peña y Fernando Vilmar, como asimismo las guitarras estables de Velázquez, Taberner, Abreu y Oviedo; radioteatros que polarizaron a la sintonía, y a los artistas, periodistas, animadores, locutores, técnicos y empleados mencionados en el extenso suplemento dominguero de La Capital, adhiero a las voces que sincera y jubilosamente saludan a LT8, la Radio de Rosario, en sus 90 años de andar transitando los caminos casi mágicos del aire.

Edgardo Urraco



Seguiremos paseando por la Rambla

La Rambla representa el espíritu de Barcelona, una ciudad cosmopolita por excelencia que te recibe de brazos abiertos. La Rambla es salir a caminar y escuchar decenas de idiomas diferentes en unos pocos metros. La Rambla es un movimiento constante de turistas andando con vendedores de palos selfies que se le acercan a cada paso. La Rambla son sus olores y los infinitos sabores del mercado de La Boquería. En la Rambla podrás ver muchachos de todas partes del mundo vistiendo la camiseta del Barça. También verás mujeres con el velo, y adolescentes con ligera ropa de playa. La Rambla es católica, musulmana, judía, hindú, atea. ¡Es la calle más antagónica al fundamentalismo! Las parejas enamoradas caminan de la mano, y no les importa quién esté mirando. Ni si son hombres o mujeres. La Rambla es un espectáculo de una riqueza social única. De una diversidad cultural inclusiva y respetuosa. Atentar en la Rambla es, además de buscar un dolor con saña inimaginable, un acto contra la diversidad humana y su sana convivencia. Estamos llorando, estamos sufriendo. Pero no les tenemos miedo, vamos a recuperar la identidad de la calle catalana más famosa, y seguiremos paseando por la Rambla.

Guillermo Cid

DNI 34.770.687

Civilización o barbarie

La barbarie de la milicia islámica tiene un por qué. La pérdida de grandes territorios en Irak y Siria los obliga a hacer una demostración de fuerza. Intentan compensar la derrota en estos países con atentados en Europa para tratar de convencer al mundo que no han perdido su poderío. Encuentran adeptos entre los hijos de inmigrantes y los convertidos al Islam. Los musulmanes están presentes en Europa desde los inicios del Islam, en el siglo VII. Se estima que hay 1.600 millones de fieles musulmanes en el mundo. En Europa viven 45 millones. El Islam ha formado parte de la historia de Europa y es parte de su realidad demográfica actual y del futuro. A partir de ahora será imposible entender el Viejo Continente al margen de su componente musulmán, de la misma forma que será imposible entender el Islam sin tener en consideración su componente europeo y occidental. Un total de 42 federaciones islámicas existen en España, donde residen un millón quinientos mil musulmanes que tienen pendiente la elaboración de una representación pública que sea un referente común. Lo acaecido en Barcelona, Cambrils y en otras ciudades españolas, tiene un condimento especial para los islamistas; por su historia. En "La Reconquista" iniciada por los cristianos de las montañas del norte peninsular, el nombre de Al Ändalus se fue adecuando al menguante territorio bajo dominación musulmana, cuyas fronteras fueron progresivamente empujadas hacia el sur hasta la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, que puso fin al poder islámico en la península ibérica, aunque la mayor parte de la población musulmana quedó en la península. La cultura musulmana ha invadido silenciosamente al Occidente, y ya están sacando sus afiladas y destructoras garras las milicias del Isis.

Manuel Basanta

Lo que dejaron las Paso en Rosario

La intendenta Mónica Fein declara, en una nota publicada por este diario, ponerse al hombro la campaña hacia octubre 2017, que va revertir el fracaso electoral de las Paso. Groso error, no fue en estas últimas elecciones que le dieron el espaldarazo. Con poca avidez y cintura política, propia de quienes sólo ostentan ambición desmedida con claros objetivos de seguir perteneciendo a los privilegios que provee el Estado municipal y un buen ingreso para su ostentosa vida, olvida que la advertencia se la dieron en 2015, cuando casi pierde la Intendencia con una ilustre desconocida hasta ese momento. Ahora bien, el candidato Pablo Javkin, después de competir en 2015 contra Fein, lo coactaron y se sacaron un contrincante de encima, y le volvieron a voltear sus convicciones (que evidentemente no tiene), para realizar una triste performance, perdiendo en cinco seccionales, saliendo segundo en dos, tercero y cuarto en las demás. Como copiando los dichos de otros políticos fracasados, quiere revertir lo que no pudieron en dos años, casi nadie vota a los perdedores. Entonces tienen plazo de vencimiento y preparen las valijas porque ya no tienen retorno.

Luis Alberto Cattaneo

DNI 6.066.740

¿Por qué no pronunciamos las "s"?

Un vicio de pronunciación, muy arraigado en muchos argentinos, en algunas provincias, especialmente en las llamadas del Litoral, es el de la no pronunciación del sonido de las eses finales de las palabras. Esta carencia no se presenta entre los nativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni del Conurbano bonaerense, como tampoco en los nacidos en la ciudad uruguaya de Montevideo. Se denomina a esta anomalía de la dicción "sigmapenia", cuyo significado proviene del griego, en el que "sigma", es la dieciochoava letra de su alfabeto y equivale a la "ese", de nuestro abecedario latino, y el sufijo "penia", cuya acepción es,"disminución o ausencia", está como ejemplo: en leucopenia, que significa disminución de los glóbulos blancos en la sangre. Este vicio de pronunciación se debe, entre nosotros, a la numerosa y mayoritaria corriente inmigratoria italiana, que pobló nuestro país, entre los finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En el idioma italiano, los plurales no se obtienen como en el nuestro, mediante las eses finales, sino que se logran por el cambio de vocales finales, en concordancia con los artículos, como ejemplos podemos citar: "il molino", para el singular, hace "i molini" para el plural, "il treno", pasa a "i treni" en el plural y dos casos de femeninos, "la bambina", pasa al plural como "le bambine" y "la casa", se convierte en "le case". A los italianos, les cuesta mucho esta pronunciación, por no haberla usado en su idioma materno, por lo tanto esta dificultad se la trasladaron a los que acá hablaban español. Espero que con estos ejemplos, prestemos mucha más atención, en cuanto al correcto decir de nuestros plurales.

Omar Alfredo Re