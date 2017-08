Llega a Rosario la selección de fútbol de amputados

Llega a Rosario el mejor nivel del fútbol de amputados del país. La selección argentina, con tres jugadores locales, disputará un encuentro con el equipo Los Guerreros, de Rosario, el sábado próximo a las 16, en Campus (Sorrento 1403). Luego del partido el plantel local hará su presentación oficial y el de sus flamantes camisetas.

Se podrán presenciar los entrenamientos del equipo albiceleste, este viernes a las 16 y el sábado y el

domingo a las 10.

La selección está dirigida por el técnico paranaense Marcelo Hereñú, quien convocó a 27 jugadores, entre ellos a Hernán Travagliante, Iván González y Facundo Bernal, de Rosario. Al fútbol de amputados lo juegan personas que han perdido piernas o pies por accidentes de trabajo o vial (la minoría carece de miembros por cuestiones congénitas). Entran a la cancha con bastones (no con muletas) siete jugadores: seis más el arquero, cuya característica es que tiene amputación de mano pero no

de piernas y por esa razón no puede atajar fuera del área. El deporte comenzó a desarrollarse

en Argentina en 2001, en Paraná (Entre Ríos), de la mano de Hugo Hereñú, hoy presidente de la

Federación Argentina de Futbolistas Amputados (Fafa). Ese mismo año, en octubre, la selección participó por primera vez en un campeonato Mundial, en Notério, Brasil, y logró el quinto puesto. Y dos años después, en 2003, jugó en Maringá, Brasil, el campeonato Sudamericano, donde logró el primer puesto.

Los directivos de la federación sostienen que durante los cinco años posteriores el equipo no contó

con espacios para entrenar, lo que dificultó la inclusión de más jugadores. Pero se siguió jugando

con los deportistas que habían comenzado el recorrido: los de Entre Ríos, Río Gallegos, Rosario, Mendoza y también los de Córdoba. En 2010 se logra organizar el primer Mundial en Argentina, en Crespo, Entre Ríos, con la presencia de 16 países. Nuevamente el equipo nacional se ubica entre los mejores, llegando a la final, que pierde contra el equipo de Uzbekistán (una de las máximas potencias en este deporte).

La última competencia internacional fue la Copa Confederaciones en Colombia, durante 2016.

A fines de este año la selección competirá en la Copa América, que se prevé tenga sede también en Colombia. En tanto el próximo Mundial se realizará el año que viene en México.

En Rosario la historia del fútbol de amputados comenzó en 2010, luego del Mundial en Entre Ríos. Se

formó la Asociación Civil Rosarina de Deportistas Amputados (Acroda) y al año siguiente se jugó el primer interprovincial.

Los Guerreros son parte de Acroda y están integrados por Miguel Lemos (Santa Fe), Branco Sánchez (Reconquista), Marcelo Núñez (Chaco), Nicolás González (Esquel),Hernán Travagliante ( Rosario),

Iván Gonzalez ( Rosario), Facundo Bernal ( Rosario), Luis Ceballos (Venado Tuerto), Esteban Ojeda

(Rosario), Esteban Monje (Rosario), Alejandro Ferrer (Rosario) y Darío Soldatti (Pérez). Siete de los jugadores están preseleccionados.

El cuerpo técnico está integrado por Cristián Buschiazzo y Héctor Travagliante, ambos de Rosario.