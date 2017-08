Las nuevas cajas negras

El lunes 24 de julio pasado, a las 14.30, despegó desde San Fernando (Buenos Aires) una avioneta con dos pilotos y un pasajero rumbo a la formoseña localidad de Las Lomitas, a la que debía arribar a las 17. Sin embargo, a los pocos minutos de la partida se perdió contacto radial con la nave, por lo que se inició un rastrillaje por tierra, agua y aire, hasta ahora lamentablemente sin resultado alguno. Para la comunicación entre las torres de control de los aeropuertos y las aeronaves en vuelo, hay radares primarios y secundarios, GPS y sistemas ADS-B (vía satelital); pero la implementación de una técnica que mejore la rápida ubicación de máquinas accidentadas, como las balizas autoeyectables con las que están equipados algunos aviones militares desde hace 30 años, sigue siendo una asignatura pendiente en la aviación civil. La compañía europea Airbus está desarrollando una caja negra eyectable que no quede atrapada entre los restos de un avión, y que active el GPS; la caja estaría lista en 2019. Por su parte, según informa La Vanguardia.com de Barcelona, una empresa de La Coruña ha patentado un ingenioso dispositivo para que la caja negra pueda ser expulsada automáticamente ante un accidente aéreo en mares, lagos o ríos, y descender con un paracaídas especial para quedar flotando sobre el agua y comenzar inmediatamente con su radiobaliza, a transmitir información sobre el lugar donde quedó un avión accidentado. La empresa española es Indeswittec y en enero de 2015 estaba dispuesta a materializar el proyecto, pero no pude averiguar en qué estado quedó esa determinación. Toda caja negra dispone de una pequeña baliza subacuática que se activa bajo el agua, y que emite señales de radio por aproximadamente tres meses, hasta que "se queda sin batería". Estas señales pueden ser detectadas por un radar hasta una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Al parecer, en un futuro cercano, asistiremos a la construcción y adaptación de las cajas negras expulsables automáticamente cuando sensores específicos indiquen la proximidad de un impacto. Eso protegerá la caja de la destrucción, y pondrá en funcionamiento la radio-baliza. Las cajas negras eyectables no están expuestas a la destrucción y al riesgo de no ser encontradas. Sin embargo, están quienes estiman que no se justifica ese cambio tecnológico porque dado los 10 mil vuelos diarios que se realizan en el mundo, estadísticamente los accidentes aéreos son mínimos. Se está pensando en reemplazar las tradicionales cajas negras por información en tiempo real, pero esa alternativa es extremadamente compleja por lo que se trata de una posibilidad a largo plazo.

Edgardo Urraco





Justicia, te estamos esperando (II)

Curioso comportamiento de los jueces de este gobierno que apañan a estos ladrones de guante blanco. Buscaron la ruta del dinero K, pero también encontraron las empresas en Panamá Papers, Panamá Leaks, cuentas en Bahamas de los Macri, coimas de Oderbrecht. A esto sumemos la deuda estatizada de Cavallo a los Macri, que de siete empresas llegaron a 49 de las mejores en la dictadura, deuda que se la pagamos los argentinos. Esos expedientes siguen cajoneados, y curioso también el dos por uno a los genocidas. Estamos endeudados por 100 años renunciando a la soberanía, y la plata que pidieron no se sabe dónde está. Los ministros empresarios tienen cuentas en el extranjero, por eso es que no llegan inversiones, y puedo seguir nombrando mucho más pero no me alcanzaría el espacio que gentilmente me brinda este prestigioso diario. Nos sacaron medicamentos a los jubilados, no al 82% móvil que pregonó Macri, pensiones a jubiladas viudas, discapacitados, Procrear, precios cuidados, recuperación de los ferrocarriles, programa Qunita, conectar igualdad, Fútbol para todos, ley de Medios Audiovisuales, Asignación Universal por Hijo. Nos trajeron impuestazos, cierres de pymes, empresas, comercios; no llegamos a fin de mes, gente en situación de calle, mortalidad infantil, programa de vacunaciones, desnutrición, desempleo, 160 pueblos y ciudades desconectadas por el tren, no hay consumo de leche, pero abrieron las importaciones, le sacaron los impuestos a las mineras, al campo, pusieron la prestigiosa directora de bicicletas. Nos sacamos de encima el FMI y ellos se arrodillaron ante el organismo. Ni qué decir el beneficio a Clarín y las condonaciones de sus deudas. Negociados con las aerolíneas low cost, y los millones que se sumó con la venta de las acciones de los peajes después del aumento. Y 214 causas más las acumuladas en estos 16 meses. Por eso antes de escribir con los pies, hay que investigar y ver la realidad.

Ana María Sargenti

DNI 11.448.450





El maestro de Siruela

Extremadura, su nombre deriva del latín, "extrema dorii", o sea extremo del Duero, por su posición con respecto a este río, al que se llama Douro cuando ingresa al territorio de Portugal. Extremadura es una Comunidad Autónoma de España, su capital es Mérida, y está formada por dos provincias, Cáceres al norte y Badajoz al sur. Un rasgo de esta zona, es la profusa migración de sus habitantes hacia otros territorios y sobre todo a América, dada por la aridez de su territorio. Ya en la época de la conquista, fueron muchas las tripulaciones que provenían de aquí, en búsqueda de trabajo y de aventura, así también conquistadores y exploradores, como Vasco Núñez de Balboa, Francisco de Pizarro, Hernán Cortez, Pedro de Valdivia, Pedro de Alvarado y otros, todos oriundos de estos lugares. El español es el idioma oficial y el "fala" es un dialecto ligado al portugués y el gallego, que también se habla en esta región. Existe en esta zona un pueblo de 2.500 habitantes, en la provincia de Badajoz, llamado Siruela. Aquí se ubica el célebre refrán: "El maestro de Siruela, quién no sabía enseñar y puso escuela", es una creación imaginaria, en cierto modo folclórica, es una crítica burlona hacia aquellas personas ignorantes que hablan u opinan sobre temas que desconocen. Es un error escribir "Ciruela", dado que no tiene relación con el fruto. Por la frecuencia con que leemos o escuchamos este conocido refrán, pienso que merece saber de sus orígenes, para su mejor interpretación.

Omar Alfredo Re





Otro infierno en la torre

En una recordada escena, el gran actor Steve Mc Queen que interpretaba a un bombero en "Infierno en la Torre", gran referente de lo que se llamó en su momento "cine catástrofe", le dice a un ingeniero: "Cada vez los hacen mas altos". Se edifican torres altísimas pero al parecer no se piensa o se planifica como enfrentar un incendio en caso de que éste surja en esas torres y en pisos altos. Se acaba de incendiar una torre de 86 pisos con 600 departamentos y unas seis tiendas en Dubai (torre Torch, es decir, "antorcha"), que no es el primero, precisamente, en el que puede advertirse la tremenda altura en que se desarrolla el siniestro. ¿Cómo se supone que llegarían las líneas de los bomberos a un piso 40 o 60, por dar un ejemplo? ¿Qué probabilidades o chances de escapar tienen los habitantes de esos pisos altos en caso de incendio? El ego y el afán mercantilista del hombre parece no tener límites. ¿Qué necesidad tiene de erigir torres tan altas?

DNI 11.270.762