La otra cara del "Polaquito"

El abandono de la infancia –y en el doloroso caso del Polaquito, el desprecio y la utilización– es no sólo desde lo afectivo, sino también desde la convivencia en el quehacer diario, una gran involución de la sociedad. Sociedad a la cual pertenezco. Sociedad en la cual actúo y muchas veces me dejo llevar "por lo que hacen todos", por "lo que me conviene", por "lo que me resulta cómodo", porque "todos lo hacen". Así me encuentro encendiendo la tele para que mis nietos se queden quietos, comprando lo que me vende la publicidad, repitiendo lo que escucho o leo sin reflexionar cuál es la fuente. Escuela, club, biblioteca, teatro, cine, bares, restaurantes y espacios comunes de esparcimiento, reciben cantidad de chicos y jóvenes sin evaluar previamente si están preparados para una oferta respetuosa y enriquecedora. No quiero detenerme en la cara oscura. Esta vez es la otra cara que deseo compartir. En estas tan movidas vacaciones de invierno un espectáculo de jóvenes rosarinos enalteció el tiempo libre de nuestros bajitos, y de los no tan bajitos. Se trata de una propuesta conjunta entre el Teatro Municipal La Comedia, la Escuela Municipal de Artes Urbanas, la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico "Ernesto de Larrechea", el Programa Escuela Móvil, La Isla de los Inventos, el Taller de Inclusión y Comicidad Distrito Centro, y la Banda Infanto Juvenil Villa Hortensia del Distrito Norte. Chicos y chicas de nuestras barriadas, con profesores que se la jugaron actuando con ellos o animándolos desde la platea, nos sumergieron en el país mágico del musical "A través del espejo" y "Lo que Alicia encontró ahí". Calidad y calidez. Una puesta en escena digna de elencos ya consolidados. Luces, trajes, coreografías y mucha, mucha ternura. Un equipo de profesionales rosarinos, enamorados y apasionados en los diversos lenguajes artísticos posibilitaron que estos jóvenes encuentren un espacio digno. No fueron nota de programas televisivos, ni grandes titulares, y la prensa local los reconoció con mesura. Sí lograron el aplauso cerrado de la platea y muchos, como yo, acompañamos el aplauso con ojos nublados por lágrimas. Son nuestros y les debemos mucho. Gracias profesores y alumnos; y por muchas funciones más para intentar que no haya más Polaquitos en esta Argentina que sangra.

Amanda Paccotti

¿Por qué no cátedra de prevención del aborto?

Hemos leído en La Capital tantos comentarios sobre esa "cátedra del aborto" y la defensa que con tanta solercia hace su promotor desde la autoridad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. No lo pararán 150 ni 200 mil correos en contra, ni campañas pro vida. En lugar de tantas polémicas entre defensores y adversarios del aborto, ¿no sería menos conflictivo y más humano hacer una cátedra para evitar embarazos no deseados y después rechazados? ¿No queda mucho para investigar sobre métodos anticonceptivos naturales o artificiales, y mucho para una profunda concientización? ¿O es mejor "aborto libre" como revancha y como victoria?

Guido Bergonzi

El tango "Tarde" y las elecciones

Se acercan unas nuevas elecciones y, a mis 59 años, afloran viejos temores producto del desencanto. Porque, parafraseando al tango "Tarde", cada acto eleccionario me recuerda que "de cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía, error de haber querido ciegamente matando inútilmente la dicha de mis días". Y es que después de haber padecido décadas de desgobierno, en vez de haber disfrutado los distintos gobiernos de nuestra joven democracia, no me queda otro consuelo que admitir que "tarde me di cuenta que, al final, se vive igual mintiendo; tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo, ¡pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz!". Y es que, pese al dolor que llevo encima, la pérdida de la fe me hace sentir miedo. "Miedo de que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir". Porque "todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe". En estas nuevas elecciones, espero no hallarme una vez más "perdido en un torrente de burlas y mentiras". Es más, quisiera dentro de unos años poder decir feliz con mi suerte, que mi ilusión de vivir en una Argentina próspera, camino al futuro, todavía vive, y no que "mi ilusión no ha de volver" porque "la pobre está cansada, deshecha y maltratada por tanto padecer".

Daniel E. Chavez

A los candidatos a concejal

Mediante esta carta quiero expresarles a todos los candidatos a concejales de Rosario que veo una campaña distinta en la mayoría, hablando cada uno de sus propuestas, sin insultos ni chicanas, como debe ser. Esto se debe a la calidad humana de todos los candidatos a muchos de los cuales conozco y doy fe, y a pesar de sus diferencias políticas, veo que se pone énfasis en números, en proyectos y en ideas como debe ser el juego de la democracia, los que son votados por mayoría, gobiernan; y los que pierden, acompañan. Esperemos que siga esto así hasta el final por el bien de Rosario, la ciudad de todos.

Federico Wacker

El honorable Julio De Vido

El ex Ministro kirchnerista de Planificación, Julio De Vido se encontró con una agradable sorpresa. La honorable diputada por el FPV, Diana Conti, se encaramó como defensora a ultranza del resistido "honorable" diputado. La citada señora primero manifestó su "asco" por quienes están apurando la salida del Congreso de quien debió responder en tiempo y forma por robo, estafa, defraudación, sobreprecios, pagos adelantados, trabajos inconclusos y otras linduras en la obra pública durante su gestión ministerial. Ahora, habiéndosele pasado los indeseados efectos del asco, amenaza a nuestro país con un castigo que nos van a imponer desde la Comisión de Asuntos Internacionales de la ONU por cercenar los derechos humanos del honorable diputado. ¿Habrá pensado la señora Conti en los derechos humanos que nos cercenó el kirchnerismo al utilizar la obra pública como el principal recaudador para el mayor robo cometido en el mundo por un gobierno en funciones? ¿Será que los Honorables ciudadanos argentinos no estamos incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 1948? Tal declaración universal en su artículo 30 dice "nada en esta Declaración se interpretará como confiriendo derecho alguno al Estado, grupo o persona para emprender y desarrollar actividades o actos que supriman cualquier derecho y libertad proclamados en esta Declaración". En buen romance esto quiere decir que el kirchnerismo populista, el honorable diputado y la honorable diputada se fregaron en la Declaración Universal y su articulado para llenarse los bolsillos a costa de cercenar millones de derechos humanos que no respetaron ni pensaron respetar jamás.

Rubén Mario Baremberg

El año de la sensibilidad política

Lamentablemente cursamos otra vez, año por medio, un año perdido de campaña política. Viendo una vez más como salen de sus countrys políticos que no veíamos desde las últimas elecciones, para contarnos lo que no harán con nuestra plata, como si fuera suya y nos hicieran un favor. Asco da la utilización de personajes pseudofamosos, como el caso emblemático del "Lichu", famoso por haber salido de una enfermedad en la que la gente lo apoyó masivamente. Malas noticias, Lichu, estás tirando tu imagen por la borda de un barco socialista que se hunde. O el de Amalia, cuyo mayor logro fue salir con un famoso o ser una panelista de lengua picante. En pos de humanizarse, inundan nuestro celular con nombres propios como "Vero, madre de Tolo y Mia; Facu, ex rugbier, hijo de Pepe y buena persona..." Penoso. Exhiban algún trabajo, una carrera universitaria, ¿no saben lo que es un CV? O aún peor: "estuvimos en la casa de Adela, de 102 años, emocionante; de don Pedro, el plomero de barrio Triángulo..." ¿No ven que dan lástima? ¿Tan tontos nos creen? Y seguimos con las gigantografías que valen fortunas (ya deberían explicar quién las paga), y lo único que provocan es que miremos para otro lado para no ver sus caras riéndose de nosotros. Por último; deberían explicarle al socialismo que hacer una cloaca 20 años después de gobernar ininterrumpidamente no es un gran logro. Más bien da vergüenza ajena. El "va queriendo", después de tantos años de desidia es una muestra de la incapacidad, cinismo y aislamiento de nuestros políticos.

Guillermo Frucella

Ansés no construye, destruye

Para los que no estaban de acuerdo con mis denuncias, ¿se dan cuenta ahora que esta "grieta," como se estila decir, es la más profunda y perversa que ha producido el gobierno? Sin ánimo de ofensa y con mis facultes mentales bien controladas, acuso al gobierno que voté de un genocidio despiadado de ancianos que tiene una desgraciada semejanza con nuestros presos políticos. Los que descartan, destruyen y humillan a sus mayores no tienen perdón de Dios.

