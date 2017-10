El actual presidente de NOB cometió todos los errores y delitos que un presidente de un club de fútbol pueda cometer; nos está llevando a una situación de quiebra irremontable y como si esto fuera poco, de la mano de su vicepresidente segundo, ahora procede físicamente contra los socios. Los que estuvimos en la asamblea del miércoles 11 de octubre, o los que vieron por TV las imágenes, llegamos a extrañar al Pimpi Caminos. Sí claro, al menos con él en las asambleas de López había un caudillo que controlase la horda; aquí no, fue una banda de salvajes que no respetaron edades, mujeres, golpearon a mansalva, robaron billeteras y cometieron todas las tropelías posibles. Al día siguiente, en el bar de Pte. Roca y Cochabamba –donde desayuna todos los días–, con esa voz de gritón e ignorante de la que goza, se mofaba de cómo corríamos. En la noche del 9 de noviembre de 1938 los nazis organizaron toda clase de tropelías, linchamientos y asesinatos contra la población judía, por eso esa noche, donde el tirano Hitler se sacó definitivamente la careta, es conocida como la Noche de los Cristales Rotos, en clara alusión a los anteojos que llevaban las víctimas, en su mayoría personas de edad. Los pogromos de esta asamblea comenzaron el miércoles a la mañana, donde huestes enviadas por miembros de la CD que tenemos individualizados, empezaron a amenazar por todos los medios: mensajes telefónicos, llamadas, visitas a locales comerciales, estudios jurídicos; y eclosionaron en la asamblea ni bien la oposición ganó la votación para presidirla. Esta vergüenza epilogó con las declaraciones de Damico a todos los medios que tuvo a mano: la culpa la tuvimos las víctimas, tal como rezaba Völkischer Beobacter de Munich en su portada del 10 de noviembre de 1939: "los judíos tuvieron la culpa...". Señores, si bien nos encontramos ante un club balbuciente, errático, manguero, pedigüeño, tenemos que tener la certeza de que de la mano de las autoridades judiciales y de los funcionarios de la IGPJ esta locura está pronta de llegar a su fin. No tengo ninguna duda que el mandato de principios del siglo XX primará.

Lisandro Brebbia

Socio vitalicio, 45.291

Los exabruptos del señor Bonfatti

Hace pocos días el ex gobernador Bonfatti comparó al pueblo que votó a Hitler con el que votó a Macri, jamás escuché tanta irracionalidad, es increíble tamaño exabrupto. Si es que ha pedido disculpas, ya está, ya lo dijo, cuánta torpeza. "Cuando la estupidez gangrena el cerebro, la enfermedad ya no tiene remedio", algo parecido decía Voltaire cuando se refería al fanatismo. La estupidez es parte de la mediocridad de muchos argentinos. ¿El socialismo no siente vergüenza ajena? Yo sí.

Omar Marcelino Medina

DNI 6.060.714



¿Y ahora a quién le reclamo?

Como todas las mañanas me fui a trabajar y dejé mi auto estacionado a las 8, en Rodríguez entre Zeballos y Montevideo, más precisamente entre las numeraciones 1545 / 1567. Al regresar a mi vehículo a las 15.30 encuentro una multa y dañado con rayones. Un vecino del lugar me informó que una cuadrilla estuvo cortando el árbol que allí se ubica y habían empujado mi vehículo dejándolo delante de un garaje, que también me dijo que las ramas que caían del árbol golpeaban sobre mi vehículo. Llame al 147 y me dijeron que no tomaban mi reclamo o denuncia, luego al 911 y tampoco lo hacían, una verdadera impotencia.

Guillermo Bresciani

DNI 29.926.377



El próximo domingo tengamos memoria

El próximo domingo tendremos comicios para elegir autoridades locales, provinciales y nacionales, según los casos. Esto que manifiesto no es ninguna novedad; pero mi comentario apunta a advertirles a muchos votantes que les pueda fallar la memoria, en los que me incluyo. Por lo tanto contribuyo con mi advertencia para no volver a caer en viejos errores al elegir los postulantes de los diversos partidos políticos para ocupar diferentes cargos. La provincia de Santa Fe es una de las más ricas y productivas de la Argentina; la actividad agropecuaria y metalúrgica, ligada a la maquinaria agrícola son puntales en la economía tanto provincial y regional. Con la nefasta resolución 125 implementada en la era kirchnerista pretendían poner de rodillas al sector agropecuario, perjudicando notablemente a los involucrados mencionados más arriba, fundamentalmente al campo. El sector agropecuario se mantuvo firme en sus reclamos y logró su objetivo al hacer caer esta resolución en una votación parlamentaria reñida, que desempató el entonces vicepresidente Cobos con su voto "no positivo". El partido gobernante que tenía en ambas cámaras la mayoría no logró su objetivo, felizmente. Uno de esos legisladores, obsecuente e incondicional era el hoy candidato Agustín Rossi, propuesto a diputado nacional, que apoyó a ultranza esta resolución. Por lo tanto tengamos en cuenta al momento de sufragar los comportamientos y antecedentes de los candidatos, que una vez más recorren cuanto oportunidad se les presenta para usufructuar de la función pública, situación esta que sería bueno revertir y terminar con los cargos vitalicios de los políticos y sindicalistas.

Roberto Jorge Bengoechea

DNI 6.544.439



Podemos evitar una tragedia

Hermoso el río. No abrió la temporada pero a la Municipalidad no se le prende la idea de mandar a la GUM a controlar un poquito a los irresponsables que se meten al agua. Sabemos que no se puede, pero si pasa algo no lo solucionemos siempre conque "está el cartel", o "la gente sabía que no estaba habilitado". El rosarino es transgresor por naturaleza pero simplemente porque sabe que total "no pasa nada, total no hay inspectores". Y nos acostumbramos a llorar sobre la leche derramada. Recauden si quieren, pero ¿por qué no prueban multando a los que hacen caso omiso de las reglas o del sentido común? Siempre les va a salir mas barato una multa que una vida.

Mirta Picerni



Un basural muy cerca del centro

Señora intendenta: ¿sabe usted que en la esquina de calles Jujuy e Iriondo hay un lugar donde los carros vuelcan basura y escombros? ¿Sabe que hace 28 años que ese lugar no tiene barrido, al igual que Iriondo al 100? Me parece que ya es tiempo que haga algo. Mande personal a verificar. Los vecinos tenemos derecho a vivir dignamente. Es acá nomás, a 20 cuadras de calle Corrientes, frente a la cerealera.

Juan Carlos Sotelo



Deplorable estado del cementerio El Salvador

Necesito expresar la sensación de dejadez que sentí al entrar al cementerio El Salvador, lugar de descanso de nuestros seres queridos. Suciedad en los pisos ya que los tachos de residuos no existen, canillas sin agua, lavaderos llenos de restos de flores secas de muchos días, y digo además de todo lo que significa ese lugar, también pagamos impuestos. ¿Qué hace la Municipalidad? ¿Controla ese lugar o sólo recauda? ¿Empleados públicos haciendo qué? Total, seguimos pagando. Una raya más al tigre, pero ya son muchas.

Florencia Quilici



El enojo con el pensador diferente

El otro emite opiniones distintas, opuestas desde lo más sencillo o lo más profundo, y la reacción es inmediata. El enojo se presenta como fuente aseguradora de conceptos y permite descalificar al otro que es considerado un tonto, provocador, desubicado, agresivo, que no quiere a nadie, está contra la educación, los buenos principios y la sociedad organizada. Es un izquierdista temible acérrimo, un desubicado, un ateo irreversible, un abortista, o puede ser un capitalista cruel que lo único que le interesa es el dinero y desconoce la equidad. Así el enojo obnubila la razón, afirmando conceptos que parten de la subjetividad, que no dejan espacio a un análisis, alejan a los hermanos y va terminando con el respeto entre los ciudadanos. Tan lastimoso como real. Y parte desde arriba para abajo, si es que en esta sencilla reflexión colocamos "arriba" a los que conducen al país o intentan hacerlo. No pueden sostener sus principios, sus posturas, más de cinco minutos, sin agredir al que no piensa igual. Y el ataque se presenta, descalificador y agresivo. En estos días preelectorales lo vivimos en todos los medios, en la calle, en los negocios, en nuestros trabajos. Tal actitud que no es otra que la propia inseguridad, gobernada por sentimientos novedosos que se han instalado en la sociedad en estos últimos años, y nos llevan a razonar y decidir, desde nuestros sentimientos de bronca y enojo y no desde los objetivos que persigue cada candidato. En pocos días, iremos a votar. Quizás podamos hacerlo con la razón que tanto necesitan nuestros seguidores de vida. El momento es difícil como nunca, pero no insalvable. Corrámonos del enojo. El otro tiene razones valederas, nosotros también. Existen los grises, no todo es blanco o negro. Sería genial poder armonizar un poco, para elegir entre todos los actores posibles, quiénes son capaces de trabajar para crear un futuro de grandeza y quiénes son los que sólo pretenden tener una banca que solucione sus problemas económicos por muchos años. Los tenemos a la vista. Sólo nos resta tranquilizarnos para poder verlos tal cual son, y así poder votar sin equivocarnos.

Edith Michelotti