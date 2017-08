Jornada de Percusión en la UNR con Marcelo García y Rubén Lobo

El viernes, desde las 10, se realizará una jornada de percusión en la Escuela de Música de la UNR, Berutti 2195, con la participación de reconocidos instrumentistas y docentes que cerrará con un gran concierto en el que tomarán parte los músicos invitados Rubén Lobo y Marcelo García.

La organización del evento, a cargo del profesor Pablo Rodríguez, detalló los horarios de cada actividad:



- De 10 a 13 con el Profesor Rubén Lobo "Del Bombo Legüero a la Batería"

- De 15 a 18 con el Profesor Marcelo García "Percusión con Accesorios"

- A las 18 Concierto de Cierre con la participación de Barrilete Cósmico percusión educativa experimental

- Informes en Secretaría de Extensión – Escuela de Música - Facultad de Humanidades y Artes – UNR



Rubén Lobo es uno de los baterista - percusionistas más reconocidos del folklore nacional, además de arreglador y dueño de una excelente voz.

Nacido en la provincia de Tucumán, República Argentina, comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Provincial continuándolos en el Nacional y en forma particular con maestros acreditados en los diferentes estilos.

A lo largo de su trayectoria acompaña y graba con diferentes artistas argentinos ( Mercedes Sosa, León Gieco, Alberto Cortéz, Sandro, Raúl Lavié, Charly Garcia, Jairo, Mariano Mores, Ariel Ramirez...etc.)

Durante 20 años fue percusionista de Mercedes Sosa a quien acompañó en sus giras por distintos países ; participando en la grabación de diferentes discos con ella , incluyendo su último disco "Cantora 1 y 2",.

También lo ha hecho con otros artistas internacionales ( Peter Seeger, Milton Nachimento, Chico Buarque, Pablo Milanés, Tania Libertad,.....etc.), llevándolo a tocar en los escenarios más importantes del mundo ( Philharmonie Munich Halle de Hamburgo, Tempodrom de Berlín, en el Vaticano,Teatro Tenda de Milán, Teatro Olímpico de Roma, Festival de Töender en Dinamarca, en el Palais Des Beaux de Bruselas, Volkshaus en Zurich, en el Staatshalle de Viena, en el Grand Rex de Paris, en el Centro Cultural de la Villa en Madrid, en el Royal Festival Hall de Londres, y en otros tantos escenarios de Suecia, Holanda, Israel, Grecia y Luxemburgo.

Como así también en los más importantes escenarios de Estados Unidos ( Carnegie Hall, Lincoln Center, Symphony Hall de Boston, Kenedey Center, etc), en el Saint Denise de Montreal, Vancouver Theatre , en el Teatro de la Ciudad en el DF de México y en tantos otros lugares de PuertoRico, Venezuela, Colombia Ecuador, Salvador, Cuba, Antillas Holandesas, Nicaragua, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina).

Apodado "El Profe" por León Greco dicta clases y clínicas en los institutos musicales más prestigiosos del país.

Ejerció como docente en la: -Cátedra de Batería y Percusión Folclore III y IV (Escuela de Música Popular de Avellaneda) -Cátedra de Percusión Tango (Escuela de Música Popular de Avellaneda) -Cátedra Ciclo Básico Batería (Escuela de Música Popular de Avellaneda) -Cátedra de Percusión Folclore y Tango (Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla) -Cátedra de Percusión Folclore en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)



Y es considerado un referente para la nueva generación de bateristas y percusionistas folclóricos.



Marcelo García

De 1989, a mediados del 2015 fue baterista y percusionista de la banda de León Gieco. Hasta el 2003 fue baterista del "Club de Guitarras Callejeras" (Eduardo Rogatti, Aníbal Forcada, Dragón Moglia, Mariano Leiva) Integro "Jirafas en la India" junto a Roberto Kuczer. Músico invitado en grabaciones y / o conciertos de Zito Segovia, Guillermo Zarba, Daniel Viglietti, Melania Pérez, Opus 4, Emilio Del Guercio, Edelmiro Molinari, Gabriela, Kubero Díaz, Nito Mestre, León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Charly García, Celeste Carballo, Los Guarros, Las Blacanblus, Silvia Iriondo, Sinesi-Franov, Alfombra Mágica, "Chango" Farías Gómez, Rubén Carrasco, Pablo Trosman, Daniel Volpini entre otros.

Participó en muestras de arte, teatro, danza y películas.

Dicta clases en su estudio en Villa del Parque (C.A.B.A.)

Integró numerosos grupos con actuaciones en teatros, radio, TV y giras en el interior y exterior del país, entre las que merecen destacarse: U.R.S.S. - RDA. - Japón - Francia - Israel - Inglaterra - Alemania - España - Uruguay - Brasil - Chile - Bolivia - Perú - Ecuador – Colombia-



Conjunto de Percusión - Barrilete Cósmico

Está integrado por 8 alumnos del profesor Pablo Rodríguez, es un espacio donde se hace hincapié en la creación individual, grupal y también en la ejecución de obras contemporáneas y del ámbito de la música popular para diferentes sets de percusión. En este momento el conjunto está presentando un concierto con 6 piezas como: Amores-John Cage, Línea rítmica-creación grupal, Motivo Rítmico con variaciones-anónimo, Latin Rondeau -Tom O`Connor Cajoneando-Creacion grupal, Sonatina-Aln Ridout





Profesor Pablo Rodríguez



Pablo Rodríguez ha cursado sus estudios en la Escuela de Música de la UNR, en la Escuela Provincial de Música de Rosario, en el Instituto de Música de UNL, y fue becado para participar de festivales internacionales de percusión y para tomar clases de marimba con Angel Frette.

Como docente es profesor de batería de la Escuela de Música de la UNR, profesor de percusión en la Escuela Provincial de Música de Rosario, en la Escuela de Arte de San Nicolás, en la UNR adultos, en la UTN de San Nicolás y en la Orquesta Infanto Juvenil del barrio la Tablada.

Ha formado parte del Ensamble Rosario, de la Orquesta Municipal de Villa Gobernador Gálvez, de la Orquesta Juvenil dela UNR , de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario.

Es refuerzo de la Orquesta de Cámara municipal de Rosario y del Ensamble de Vientos municipal de Rosario.

Ha tocado y ha grabado cds y a realizado giras con músicos cómo: León Gieco, Joel Tortul, Armando Manzanero, Franco Luciani, etc.

Actualmente se encuentra grabando un cd con su grupo de percusión educativa experimental Barrilete Cósmico.