Feliz Día de la Madre

Como sucede con los próceres de nuestra nacionalidad, con la madre, el padre y los amigos, se ha escrito y hablado tanto de ellos, que cuesta hallar algo nuevo que decir. No obstante, suele aparecer un resquicio en donde encontrar alguna reflexión acerca de la madre; esa figura cuya luminosidad universal alumbra el camino de todos. Hay una fuerza interior casi indestructible que caracteriza a las madres de cualquier condición social o raza. Un temple que les permite afrontar todas las contingencias adversas que afectan a sus hijos; un férreo temperamento que aflora cuando deben cuidarlos sin desmayo en sus lechos de enfermos o luchar contra enfermedades crueles, prolongadas y costosas que ellos padecen. Cuando hacen milagros para adquirir medicamentos cada vez más costosos, o gestionar prótesis y trasplantes complejos que generalmente requieren realizarse en lejanos países. Cuando extreman esfuerzos para procurar un dinero extra que nunca alcanza, sobre todo si por distintos motivos, no tienen una pareja con quien luchar en inquebrantable unión. Aquellas que felizmente están libres del problema económico, tienen una angustia menos que afrontar cuando el destino les juega una mala pasada con la salud de sus hijos, pero igualmente deben desplegar todo su esfuerzo y valor en esas dramáticas circunstancias. El cuidado y preocupación de las madres comienzan cuando el bebé emite su primer llanto y se prolongan a lo largo de la vida. Todas las virtudes que adornan a las madres biológicas están presentes en las "madres del corazón", que se hacen cargo con igual cariño y dedicación de sobrinos o de niños adoptados. En los últimos años ha crecido el número de madres adolescentes que a veces rozan la niñez; una preocupante situación que pone en riesgo la salud de ellas y la de los bebés. Es un tema que obedece a cuestiones sociales, económicas y educativas; un problema de difícil resolución que demanda una intervención multidisciplinaria por parte del Estado. Cualquier mujer a la que Dios no le dio la gracia de ser madre, aunque no fluya por su sangre y su espíritu todo el torrente de increíbles sensaciones de aquellas que pudieron dar a luz, se siente inspirada por la inmensa fortaleza que irradian las madres, como una influencia mágica de la que emana valor, constancia, paciencia, comprensión, amor y fe. Según la leyenda un niño por nacer le preguntó al Creador, quién cuidaría de él al iniciar su aventura de vivir en la Tierra siendo tan pequeño e indefenso, y cómo se llamaría ese ángel maravilloso que tendría a su lado; y el Todopoderoso le contestó: no te preocupes por su nombre, ¡tú le llamarás mamá! Cada país tiene una fecha distinta para agasajar o evocar a la madre; y como entre nosotros esa fecha es la del tercer domingo de octubre, quiero saludar afectuosamente a las madres argentinas, haciendo extensivo el saludo a todas las mujeres del mundo que tienen la gloria de ser madres.

Edgardo Urraco





Queremos tener nuestras escrituras

Soy un vecino de la ciudad, compré un terreno en Roldán, barrio Punta Chacra Weekend 1, y desde 2012 no podemos escriturar por diversos problemas con el loteo, hoy en día falta solamente la firma del intendente de Roldán y está haciendo sufrir a más de 40 familias que por su capricho no podemos acceder a nuestros terrenos. No sabemos por qué no quiere poner su firma, tal vez sea que se acercan las elecciones. Lo único que sabemos es que queremos poder escriturar y el intendente cajonea el expediente, que ya está con la resolución aprobada del Ministerio de Medio Ambiente.

Bruno Acánfora Greco





Gracias al bombero anónimo y al Heca

Tengo 47 años y el 23 de agosto pasado a las 10 de la mañana nací de nuevo, mi situación ha sido pública ya que las imágenes de mi camioneta nueva volcada en la esquina de Cafferata y bulevar Seguí por causa de otro vehículo que hizo una mala maniobra fueron vistas en los canales de televisión. Los daños materiales se solucionan de alguna manera, la vida de uno o la integridad física no. Digo que nací de nuevo porque el accidente me provocó una lesión importante en mi brazo izquierdo con abundante pérdida de sangre y músculos y tendones comprometidos. Me dijeron testigos que gracias a un señor bombero que pasaba por ahí y que hizo un torniquete en mi brazo hoy estoy contando esto y rehabilitándome. A este señor que no conozco su nombre le agradezco infinitamente con todo mi corazón. Pero también quiero comentarles a todos mis vecinos de Rosario que también le agradezco al Heca, a la Salud Pública de Rosario, por sus cuidados y por hacer que hoy estoy acá. Y esto no es poco porque un hospital como el Heca no existe en el país. A veces uno dice a mi no me va a pasar nada y cuando ocurrió, lo primero que pensé es que me tenían que llevar al Heca y el hospital estuvo como estuvieron mis amigos y familia. Esto lo digo porque me preocupa que escucho muchos charlatanes que dicen y critican todo y no defienden nuestra ciudad, miran a Rosario desde la mirada de Buenos Aires y eso nos perjudica, como perjudica que nos deban los señores kirchneristas o el actual gobierno la cifra de 50 mil millones de pesos que son nuestros. Ninguno de los dos gobiernos han podido inaugurar o construir hospitales como los que tenemos nosotros.

Rafael Zambrano





Mujeres que mueren (III)

Doctor Novaresio, celebro que usted, en su nota del domingo pasado en este diario, se declare abiertamente defensor de la vida ya que probablemente podamos llegar a entenderemos mejor. La temática abortista no se mantiene en la oscuridad institucional, todo lo contrario. Usted lo dice, son muchas las propuestas a favor de la despenalización que se presentan desde todos los sectores políticos pero no avanzan porque hay muchas dudas al respecto. Son muchos los que piensan que el embrión humano es un ser vivo desde el momento cero y no es porque no puedan hacer un esfuerzo de simple raciocinio. Los estados a los que usted se refiere no son comparables, una cosa es la muerte cerebral de un ser humano después de la cual no puede mantenerse la vida sino por medios artificiales y otra la de un ser humano que carece de corteza cerebral pero que naturalmente se va a formar sin ninguna intervención extraña. Si establece como inicio de la vida un número de semanas fijo tiene que saberse el minuto exacto de la concepción, esto es prácticamente imposible. Se puede saber el día de la ovulación, el día del acto sexual, pero el momento exacto del encuentro del espermatozoide con el óvulo depende de tantos factores que puede variar en horas. Si usted aprueba un aborto en la semana 12, ¿lo aprobaría en la semana 12 y 1 día? En la nota marca y remarca las 12 semanas. ¿Sabe usted hasta qué semana quieren despenalizar el aborto? Le aviso que los que lo proponen van por más. El genoma humano se podrá diferenciar en un 1% de un chimpancé, pero también en sólo un 50% de una mosca. Ese 1% de diferencia no nos hace chimpancés evolucionados ni moscas extremadamente desarrolladas. Es incalculable la cantidad de alteraciones que representan ese 1% por la enormidad de genes y de moléculas comprometidas. Doctor Novaresio, yo también defiendo la vida, la vida de la mujer que no tiene por qué cargar con una muerte en su historia y la del ser humano indefenso que lleva en el vientre.

Araceli Mateo