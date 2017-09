El recurso natural por excelencia

¿Qué país es rico en recursos naturales? Pues el "recurso natural" excelente es el ser humano, la mente humana y su capacidad creadora. Eso explica que Japón, tan pequeño, sea una potencia y que Holanda logre ser el segundo exportador global de productos agrícolas, teniendo solo el 2% del territorio de Argentina que posee, en las pampas, algunas de las tierras más fértiles del mundo. Es que allí el mejor recurso natural es mejor "explotado", o sea, las personas tienen más libertad –menos "regulaciones" estatales– y pueden maximizar el desarrollo de sus capacidades. Por caso, como resultado de la nueva ley alemana que permite que pequeños productores vendan energía, pueblos como Wildpoldsried, de sólo 2.600 habitantes, producen siete veces más energía de la que consumen a partir de molinos de viento, placas solares y los excrementos fermentados de sus vacas, hierbas, manzanas podridas, patatas y biomasa en general. Así, la cooperativa local, en 2016, ganó seis millones de euros vendiendo energía sobrante. Ahora, uno de los sectores donde mejor se ve lo destructiva que resulta la "regulación" estatal es en el manejo de los residuos. Lo común es que los gobiernos "regulen" la recolección, tratamiento y destino de la basura. El resultado –además del mayor daño ecológico– es que los ciudadanos pagan por la recolección cuando los hogares deberían recibir dinero por la venta de sus desechos. México tiene la planta recicladora de PET (materia prima de los envases plásticos de bebidas) más grande del mundo, PetStar. Verdek, también mexicana, recicla 400 toneladas de tetra pak por mes, produciendo una tonelada de celulosa blanca y 350 kilos de poli aluminio cada dos horas. De los neumáticos desechados se obtiene small, material para obra civil, combustible para cementeras, acero, losetas. El 40% de los residuos son orgánicos que pueden convertirse en abonos para agricultura o en biogás si fermenta. Scrapital es un portal para el reciclaje donde se puede comprar y vender desperdicios. La ciudad de Monclova, México, cobra a las empresas privadas la recolección de basura. Mientras que, en muchos países, la cadena comienza con los llamados "cartoneros", hurgadores de basura que venden lo que juntan a los "intermediarios" –acopiadores, galponeros– quienes la clasifican y la venden a las industrias que la compactan o directamente la reciclan. Según el Banco Mundial, cada día el mundo produce 3,5 millones de toneladas de residuos sólidos hogareños. Y todo eso tiene un valor y deberían pagarnos por nuestra basura, si el mercado –recolección, disposición y tratamiento– de los desperdicios estuviera lo suficientemente desregulado y privatizado. Solamente en Europa, según la Comisión Europea, una gestión eficiente de los residuos supondría la creación de 2,4 millones de empleos y un negocio de uS$ 200.000 millones anuales. Cómo será de rentable la basura que en muchas ciudades existen robos al punto que el 75% de los 53 millones de toneladas de basura electrónica globales anuales –según la ONU– desaparece del circuito oficial, y una red de tráfico –empresas fantasmas incluidas– se encarga de mover un negocio extraordinario incluido el comercio internacional. En el libro "Junkyard Planet", Adam Minter asegura que el reciclaje mueve uS$ 500.000 millones anuales en el mundo y emplea a más gente que cualquier industria exceptuando la agricultura.

Alejandro A. Tagliavini

Usurpación política sin piedad y con impunidad

En todos lo países del mundo existe el patrimonio histórico pero todos tienen sus leyes correspondientes para que así sea. Determinan cuándo, cómo y con qué motivo puede una propiedad privada someterse al mismo para beneficio de todos y la humanidad entera. En mi caso me usurparon la titularidad de nuestra propiedad sin orden judicial, sin aviso, y sin motivo legal, sólo el pretexto de una "disposición municipal" totalmente arbitraria. Hace 12 años que pretendo liberar esa usurpación pero no logré nada. Los políticos y funcionarios de turno son ciegos, sordos y mudos ante todo requerimiento legal que no esté libre de su poder absoluto. La propiedad está en Jujuy 1755 de esta ciudad, es una casa simple, casi en ruinas, que no tiene cristales, ni mármoles, ni vivencias de algún personaje histórico que hubiese vívido allí, ni de interés social por obras de infraestructura que pueda necesitar la ciudad. Esta absurda obstinación va en contra de leyes nacionales, provinciales y/o municipales, y la propia Constitución nacional; y hasta las mismas leyes que determinan el Pacto de Costa Rica de los Derechos Humanos.

Walter Oscar León

DNI 5.981.998

Educación democrática (II)

En su carta titulada "Educación democrática", del 19 de septiembre pasado, estimo que la memoria del lector Ivaldi le ha jugado una mala pasada. Es muy cierto que en nuestros lejanos días de la escuela primaria, durante la época del gobierno peronista, fuimos sometidos desde primer grado inferior a un bombardeo propagandístico sin precedentes de parte del gobierno no superado por ninguna administración posterior. Pero esa situación no tuvo nada que ver con el famoso libro de Constancio C. Vigil llamado "UPA", con el cual yo también aprendí mis primeras lecturas antes de iniciar formalmente el ciclo primario. Ya en las escuelas estatales nos imponían otras lecturas como el libro "Evita", donde están las frases que menciona don Ivaldi, y "La razón de mi vida", autobiografía dudosamente atribuida a Eva Perón. Las maestras dictaban temas referidos a acciones de gobierno como el 2º Plan Quinquenal, todos los días nos ponían un sello alusivo al mismo en el inicio de las hojas del cuaderno y éste debía ser obligatoriamente de una marca que presentaba en su primera hoja una ilustración a todo color del presidente en su uniforme militar de gala. Como es obvio, estaba prohibida toda opinión que contradijera en lo más mínimo las ideas oficialistas en medio de un acuerdo tácito que mezclaba el temor y la autocensura que nos recomendaban nuestros padres en casa en los casos en que sus ideas políticas no acordaran con las que se imponían en la época. Lo que he relatado es rigurosamente cierto y pueden dar prueba de ello todos los argentinos que tengan la suficiente edad para haberlo vivido en persona. El libro "Evita" está disponible en la web donde pueden ojearse, si se disfruta de un estómago resistente, las 47 fotografías que lo presentan. Dejo al criterio de cada uno la evaluación de esa forma de educar a los ciudadanos para convivir en una verdadera democracia.

Carlos E. Oggero

DNI 6.058.288

Reconocimiento a la Municipalidad

Muchas veces en estas páginas he sido crítico de la actuación de las actuales autoridades municipales de Rosario. Hoy debo hacer un comentario totalmente distinto. Y es a partir de un hecho familiar que me sucedió hace algunos días. El viernes a la mañana, mi hija luego de dejar a sus hijos en el colegio, tomó un taxi rumbo a su trabajo. Al llegar, notó que había dejado en el móvil dos mochilas con ropa de los chicos, tablet, y equipos de fútbol que debían usar a la tarde. Pasado el momento de confusión y lamentos, mi yerno llamó a distintas oficinas de radio-taxis para que lo ayudaran a ubicarlo. No tenía ningún dato del taxi porque había sido tomado en la calle. Por lo que desalentaron las expectativas de éxito. Luego, lo orientaron para que recurriera a la Municipalidad, al número 147. Allí le tomaron el reclamo, con los datos del viaje, y que si tenían noticias lo llamarían por teléfono. A esta altura, nadie en la familia esperaba una respuesta positiva. Felizmente, no fue así. En minutos, devolvieron el llamado. Habían ubicado el taxi, se comunicaron con la empresa de radio (Fonotaxi) que a su vez contactó al taxista. Este dijo que tenía las mochilas a nuestra disposición. Sólo teníamos que coordinar la entrega para finalizar el trámite. Lo cuento para que nuestra experiencia sirva a quienes pudieran encontrarse en similar situación. Aprovecho para agradecer al anónimo conductor por su honradez. Y nuestro agradecimiento a los funcionarios municipales actuantes en la ocasión, que con su trabajo a conciencia y su vocación de servicio ayudan al bien común de los contribuyentes. Puntos para esta gestión municipal. Muchas gracias.

Jorge Bustamante

Un despido con causa justa

El controvertido y polémico periodista Roberto Navarro reaccionó exactamente como un kirchnerista recalcitrante al referirse a su escandaloso y merecido despido del Canal C5N y Radio 10. Mientras el comunicado oficial redactado por los directivos de esos medios de comunicación, se fundamenta con total claridad la decisión de prescindir de los servicios del conductor, en razon de "la personalidad híper agresiva del despedido, agravadas por su irrespetuosidad y mala educación, condiciones casi nulas de convivencia, y maltrato reiterado con empleados y colegas, ademas de una marcada inclinación al embuste". Navarro denunció –fiel al estilo que lo caracteriza– ser víctima de una contumaz "persecusión política" de parte del gobierno del presidente Mauricio Macri. Aunque han sido muy pocas y casi nulas las expresiones de solidaridad y/o defensa recibidas de parte de sus compañeros de trabajo y colegas, una de la excepciones es el infalible relator de fútbol uruguayo, Víctor Hugo Morales, que aún ante lo que se advierte como resolución claramente irreversible de parte de la patronal, persiste en tender un puente que revierta la decisión. Sería otra noticia más que agradable para mí, y tal vez para muchos de mis compatriotas, que el hermano uruguayo hiciera causa común con el despedido y presentara su renuncia.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301



Proselitismo con nuestra plata no

Recientemente la Anses ha lanzado un plan de créditos que inicialmente era para jubilados y pensionados, pero que se extendió masivamente. Se trata de Argenta, y beneficiará a dos millones más de personas que no aportan a Anses, es decir se utilizan los fondos de los jubilados, una malversación con fines proselitistas que hasta ahora ha llegado a más de treinta mil millones de pesos. El gobierno presta nuestra plata, pero no nos paga las deudas ordenadas por sentencias; no es solamente malversador a costa de nuestra caja, sino que es infractor al no cumplir con el pago ordenado judicialmente.

Silvio Pizarro

DNI 1.738.044