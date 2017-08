El protagonismo vecinal

Pronto se cumplirá un año de una iniciativa barrial que merece destacarse. Se trata de una zona de la ciudad habitualmente estigmatizada como violenta, poco segura, a pesar de su ubicación geográfica, a pocas cuadras del centro comercial y político de Rosario. Los vecinos de la Villa La Lata –como la llamamos los rosarinos– saben de lo que hablo y no vale la pena abundar en detalles. En los últimos meses de 2016, el artista local Dante Taparelli le hizo una propuesta a la barriada, que sus habitantes no sólo aceptaron sino que la asumieron como propia: pintaron con colores llamativos y alegres los frentes de sus viviendas sobre un par de calles, logrando un efecto muy agradable no sólo para los fronteros alcanzados por la intervención artística sino también para los miles de rosarinos que, como yo, pasamos a diario por esas calles. Con muy pocos elementos, pero con ingenio y buen gusto, reconvirtieron un pequeño espacio de Rosario y aportaron a una imprescindible integración de su barrio a la ciudad a la que pertenecen. Cada mañana, cuando transito por esas calles, no puedo dejar de pensar en un aspecto de esta experiencia que considero debe resaltarse. El apoyo de las autoridades es destacable porque indica que los gobernantes tienen presente que hay zonas que necesitan una atención especial, porque hay que remontar años de discriminación y escasa atención de los poderes públicos; también el aporte de materiales para la obra que hicieron varios comerciantes de la zona es plausible, porque no todos los vecinos tienen posibilidades de solventar los gastos que implica el proyecto. Pero más destacable aún es el protagonismo de los habitantes de la zona (que, reitero, no son los únicos beneficiarios de la excelente idea de Taparelli, ya que los beneficiarios somos todos quienes vivimos en esta ciudad). Los vecinos de Villa La Lata se identificaron con el proyecto, lo hicieron propio, le pusieron literalmente el hombro porque ellos mismos aportaron la mano de obra para embellecer sus casas, y ellos mismos lo cuidan, porque ha pasado casi un año y los frentes se mantienen tal como lo imaginó el artista. Ese protagonismo de la gente del barrio es estimulante y nos lleva a confirmar que para superar situaciones similares de abandono y estigmatización hay que fomentar y privilegiar la participación de los mismos afectados, porque la intervención gubernamental y su aporte material son el puntapié inicial, pero su permanencia en el tiempo y su consecuente trascendencia como modelo a seguir en otros sitios también olvidados durante años descansa en que los ciudadanos lo internalicen como propio y, si es necesario, adecuen las ideas con sus propios criterios y las iniciativas de los interesados terminen de dar forma propia a los proyectos de los especialistas.

Dra. María Angélica Gastaldi

Malvinas, ¿una provincia?

Habría que felicitar a los alumnos de La Plata y a los docentes que premiaron su idea. Ignoro si esa puede ser la mejor solución al conflicto pero al menos ayuda a mover las neuronas de muchos políticos de cara al futuro. Al paso que van ellos, jamás veremos una salida. Si la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, lo definió como "barrabasada", los dos argumentos que cita son para un jardín de infantes. En primer lugar, cuándo escuchó decir que de ponerse en práctica se haría a espaldas del Congreso. Muchas leyes, por más importantes que hayan sido, nacieron de una simple charla ciudadana. En segundo lugar, lo que Cancillería debe hacer no es entenderse con los ingleses sino con los habitantes de Malvinas. Por si la señora gobernadora no lo sabe, ellos se denominan "malvinenses" en nuestro idioma y "falklanders" en inglés. Es increíble que los funcionarios que más cerca están de ellos no se hayan enterado aún que ya no son una colonia. No estoy diciendo que haya que aplaudirlos, digo que al hablar de Malvinas demostremos conocer bien la realidad.

Ricardo Gómez Kenny

DNI 6.019.530



N. de la R: La gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, reafirmó hace unos días la jurisdicción nacional y provincial sobre las Islas Malvinas, al asegurar que ella es "la gobernadora" del archipiélago y no Nigel Phillips, el ex militar designado por el Reino Unido como autoridad de las islas a partir de septiembre. Bertone utilizó las redes sociales, como Twitter y Facebook, para solicitar a los medios de comunicación que "ayuden a transmitir que el Reino Unido, usurpador de nuestro suelo, no designa al gobernador de Malvinas", según señaló.

El valor del silencio

Dice el proverbio "No hables, a menos que puedas mejorar el silencio". Lamentablemente hablamos mucho, más de lo necesario, aunque generalmente resultan naderías. No somos la excepción comparando con el resto del mundo, mucha palabrería cuando el escenario se presta para la ocasión, y poca sensatez en los lugares que realmente importan. La idea de convertirnos en un país en serio se diluye al desperdigar sin escrúpulos tantas palabras vanas y ociosas. El caudal incontenible que padecemos de frases agresivas y/o tendenciosas, sin la mínima sustancia edificante, inundan incontables programas de TV, se manifiesta como irreparable en algunos programas radiales, mancha de negro o de amarillo las páginas de los medios escritos, para culminar su triste derrotero en el discurso degradante de algún diputado o senador si ningún tipo de vergüenza, engordando su léxico constantemente con el insulto que siempre resulta ser fascista. Sin olvidar una de las pasiones argentinas como intercambiar pavadas con fervor en las redes sociales, enturbiando y confundiendo, resaltando la humillación de la razón en un tiroteo verbal y escrito que resulta más un producto del "alpedismo" colectivo, que de una colaboración positiva. Resulta lógico aceptar a quien habla o grita legítimamente por un profundo dolor personal o por una injusticia, jamás a los que hablan de más sólo porque disponen de los espacios y medios para hacerlo. La manifiesta propuesta resulta ser emitir palabras al viento, buscando anular el pensamiento, e intentando siempre acrecentar la intriga. Relevando sin reparo alguno, una antigua regla de conducta ética y moral: "De cosas que no se debe hablar...lo educado resulta callar".

Norberto Ivaldi

Fueros, amparo de corruptos

Días atrás, hemos sido testigos de un hecho de deshonra y desprestigio. Fue protagonizado por un centenar de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación para amparar a uno de ellos acusado de corrupción con una veintena de causas abiertas en su contra. Fue un hecho vergonzante. El cuestionado se mataba de risa. Fue una burla al ciudadano de bien, y se puso en ridículo a todos los argentinos. Me baso en tres razones principales: la Justicia es corresponsable, un sector de la sociedad lo protege y el legislador aduce en su defensa que todos somos corruptos. Con respecto a los fueros, a pesar de que soy un lego en la materia, me permito sugerir a abogados, constitucionalistas, legisladores y comunicadores que aclaren algunas cuestiones. Tengo entendido que los fueros son regidos por la Constitución, protegen para que tengan libertad de opinión en el ejercicio de sus cargos, y en relación con los otros poderes del Estado. No protegen al sospechado o a quien ha cometido hechos ilícitos. Los fueros son inherentes al cargo del representante del pueblo. El desafuero implica la suspensión lisa y llana, en tal cargo. Son irrenunciables. Ejemplo, fue pura demagogia la absurda renuncia a los fueros de los legisladores masistas. Para ello, deberían renunciar a sus cargos. En los procesos de corrupción, la víctima principal es la sociedad, que goza de dos derechos fundamentales, uno que la Justicia castigue a los responsables, y segundo, que devuelvan lo robado. En Argentina, esta situación parece muy lejana y los jueces seguirán haciendo oídos sordos a los fiscales para proceder al desafuero. Si no, ¿cómo se explica tanta desesperación de quienes han sido presidentes, para obtener fueros? Para pensar.

Jorge Bustamante

DNI 6.042.889

Fiebre amarilla

Al parecer tal como señala con preocupación el doctor Rieux, personaje de la novela "La peste", de Albert Camus, es muy difícil librarse de ciertas pandemias. Estas resurgen periódicamente con feroz potencia. En la región argentina, la fiebre amarilla diezmó a una importante porción de la sociedad en 1852, 1858, 1870 y 1871. Los factores fueron diversos para la expansión del mal. Entre otros, la infame Guerra del Paraguay que asoló pueblos enteros para la acumulación originaria de múltiples familias burguesas aún dominantes, y la consolidación del capitalismo. Bartolomé Mitre y su cohorte reinando desde la ciudad puerto e instaurando las bases del patrón de acumulación vigente. Fiebre de codicia. Fiebre autoritaria, exterminadora de vidas. Fiebre caudillista de seres mesiánicos que simulan enfrentarse y mantienen persistente la dominación bajo distintos ropajes y colores. Fiebre que humilla, manipula y engaña a la plebe. En tanto los mercaderes atesoran divisas, lingotes y dividendos a costa del padecimiento. Los cordones de pobreza que se ensanchan y el sufrimiento de los humillados y ofendidos no merman. A cuatro décadas pasadas del gran genocidio de mujeres y hombres que luchaban por una sociedad sin injusticias, sin explotación ni opresión. Los efectos residuales de esa peste no se extinguieron y emergen de modo amenazante. ¿Resulta tan difícil percibirlo?

Carlos A. Solero