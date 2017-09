El mercado y los políticos

"No queremos escuelas funcionales a las necesidades del mercado", rezaba la pancarta de una estudiante izquierdista durante una manifestación en Buenos Aires. Pobre chica, la han engañado al punto de llevar ese cartel que, realmente, dice "no queremos escuelas funcionales a mí, a mi familia y a mis amigos". Los políticos le han hecho creer que el mercado son empresarios que manejan la economía pensando en sus ganancias, porque de este modo pueden justificar la necesidad de que los gobiernos (ellos) intervengan en la economía y hagan grandes negocios, corrupción de por medio. Irónicamente, muchos ricos suelen apoyar esta idea porque necesitan de los políticos para armar negocios suculentos, como cuando piden controles aduaneros que impiden la competencia del exterior. Así, estos empresarios hacen enormes ganancias empobreciendo a las personas comunes (el mercado real), lo que retroalimenta la idea de que "el mercado" es sólo un abuso de los ricos, cuando es todo lo contrario: es la persona común que se relaciona pacíficamente con otras en pos del beneficio económico de ambos. El corolario es que no existe, por un lado, la libertad económica y, por el otro, la libertad política o física. No existen distintas libertades, existe sólo una indivisible salvo en la mente de los políticos que quieren justificar cuando coartan la libertad en su propio beneficio. Quizás, el caso más sintomático sea el de China, que libera al mercado –a las personas– parcialmente pero no termina de desembarazarse del comunismo y sigue coartando la libertad en buena medida, con lo que deja de crecer todo lo que podría. Desde su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping ha promovido la noción de "soberanía de internet", por la que Beijing puede dictar a sus ciudadanos lo que no pueden ver y publicar en la red. Está prohibida Instagram, Snapchat y Twitter porque el gobierno estaba nervioso por el papel que jugaron en la Primavera Árabe y la Revolución Verde de 2009 en Irán. Gmail y Youtube son unos de los muchos servicios de Google que están restringidos por los reguladores chinos, salvo en Hong Kong que mantiene un mayor grado de libertad, lo que redunda en un mayor desarrollo económico. La censura china llega a la ridiculez de bloquear transferencias de dinero con números que coinciden con fechas sensibles, como la represión contra los manifestantes de la Plaza Tiananmen el 4 de junio de 1989. Lo que viene a demostrar que no existe realmente una línea divisoria entre libertad económica, política, física o de difusión de ideas. Críticas sobre derechos humanos, Tíbet o el Partido Comunista están prohibidas. Por cierto, y quizás esta sea la clave de todo, se prohíbe informar sobre la riqueza de los funcionarios chinos. Periodistas extranjeros, diplomáticos o activistas locales encuentran en la aplicación WhatsApp uno de los pocos reductos en los que escapar de la férrea censura china. Sin embargo, desde hace pocos días, los usuarios han visto cómo incluso este servicio de mensajería se bloquea y tiene numerosos problemas técnicos. Es un momento muy sensible ya que el próximo 18 de octubre la ciudad de Pekín acogerá el XIX Congreso del Partido Comunista, que se celebra cada cinco años y en el que muchos dan por hecho que Xi Jinping renovará su cargo como presidente, aunque existe incertidumbre sobre quienes lo acompañarán en el Comité Permanente del Politburó, el órgano de mayor rango del partido.

Alejandro A. Tagliavini



¿Dónde quedó aquello de "los niños primero"?

Nos dirigimos para expresar nuestra disconformidad en cuanto a la atención recibida en la Fundación Museo los Niños del Alto Rosario Shopping, el 13 de septiembre pasado, por parte de una empleada de allí. Ella, de forma muy insolente, atendió a nuestros nietos con muchísimo porte de grandeza y recibieron malos tratos, por lo que quedaron muy angustiados ante esta situación. Simplemente ellos querían jugar unos cinco minutos más y ella les dijo que no se podía porque tenía que cerrar para irse. Está bien, cumple su horario de trabajo, pero hay otras formas de expresar que no y se la entendería, pero con muy malos modos y creyéndose que es dueña del lugar prácticamente nos echó. Que la presente sirva para que el superior o encargado observe como tratan a los niños y a las personas mayores para que esto no vuelva a ocurrir.

Valentino Sosa

DNI 4.439.219



Que por favor no nos defienda más

El sábado 23 de septiembre el candidato a diputado por Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, en un acto que realizó en nuestra ciudad, dijo que "hay santafesinos que siguen teniendo esperanza y que sienten que entre todos podemos reconstruir la Argentina", y que "son muchos los ciudadanos que siguen viendo en CFK la esperanza para estar mejor". Ciertamente, muchos la votaron pero la mayoría de los argentinos no vemos el modelo kirchnerista más que como el ícono de la corrupción y de la devastación no sólo económica sino moral e intelectual que asoló el país durante 12 años. También pidió que "se vote al Frente Justicialista para ganar la provincia y tener representantes que defiendan en el Congreso los derechos de los santafesinos". Rossi asumió en diciembre de 2005 como diputado nacional y fue propuesto por Nestor Kirchner como presidente del bloque en la Cámara Baja del FpV, siendo el principal vocero de su gobierno en el Congreso por casi dos mandatos (ocho años). En ese año el FpV sumó 50 bancas. Entonces, habiendo sido parte del bloque mayoritario, es obvio que no defendió a Santa Fe cuando se aprobó la quita de la coparticipación que nos corresponde por derecho. Tampoco defendió a los productores agropecuarios que se sintieron traicionados por los nueve diputados del FpV por Santa Fe cuando se aprobó la famosa 125. La Sociedad Rural de nuestra provincia dijo al respecto que "la actuación de los diputados nacionales del justicialismo (Agustín Rossi, Jorge Obeid, Juan Silvestre Begnis, Walter Agosto, Alberto Rossi, Ariel Dalla Fontana, Ana Berraute, Paulina Fiol y Gustavo Marconato) en la discusión y resolución legislativa del régimen de retenciones agrícolas, se alineó claramente a favor de un inocultable daño a los intereses de la provincia de Santa Fe en beneficio del sistema fiscal nacional, por ambiciones económicas o políticas satisfechas o por una claudicante cobardía, frente a las presiones del patrón nacional de turno, arrojando de esta manera su honra a los perros". Así fue como cientos de productores terminaron fundidos merced a las políticas del oficialismo perdiéndose miles de puestos de trabajo. Tampoco protegió a los santafesinos cuando ocupó el cargo de ministro de Defensa, ya que durante su mandato desaparecieron de Fábrica Militar Fray Luis Beltrán millones de municiones. La intendente Mónica Fein, en referencia a declaraciones de Agustín Rossi, quien propuso junto a Rodenas la conformación de un amplio frente opositor para combatir al macrismo dijo: "Rossi tiene que explicar muchas cosas que pasaron en su gestión. El fue ministro (de Defensa) cuando en Fray Luis Beltrán desaparecieron armas y balas. Fue el que definió que el problema del narcotráfico era un problema de Rosario y Santa Fe, negando que es una cuestión compleja federal. Demostró que lo único que le importa es dónde va a quedar él, no le importa ni Rosario ni Santa Fe". Opino igual. Por si esto fuera poco, ha manifestado públicamente que en el caso De Vido, de haber estado como diputado el 26 de julio, hubiera votado como sus pares del FpV, es decir a favor de la "no expulsión". Creo que quizás deberíamos evitar que nos siga "defendiendo" porque hasta ahora lo ha hecho muy mal, y no hay razones para pensar que ha cambiado ya que sigue siendo fiel a su líder política. No me representa. El futuro de país que anhelo está en las antípodas del modelo que por 12 años nos gobernó, del cual Rossi fue y es parte.

Graciela Torres



La conducta de ciclistas y motociclistas

Señora intendente, usted liberó parte de las calles para que algunas personas circulen en bicicleta, pero lo que no hizo es educar a los ciclistas para transiten por las bicisendas con el resultado de que no le dan importancia y hacen lo que les viene en gana. Educar era su responsabilidad ya que cada día muere una persona a causa de esa locura, como también pasan en moto tres personas en pleno microcentro delante de los inspectores de Tránsito. Es una vergüenza que en nuestra ciudad pasen esas cosas que son muy graves. Me parece que debería investigar y verá que es la pura verdad.

DNI 14.056.813



Cuidado a quién llaman para colocar cerámicos

En los meses de mayo y junio del corriente año, utilizamos los servicios de un colocador de cerámicos que saca avisos en varios diarios de la ciudad que dice "colocación de cerámicos a $ 120", con el numero fijo y un celular. Este hombre vino a ver el trabajo, pasó el presupuesto y estuvimos de acuerdo. Cuando comenzó el trabajo empezó a decir que no era lo que pensaba, que sería más dinero, un precio irrisorio. Esto llevó a que termináramos discutiendo y se llevó una parte del dinero y sin terminar el trabajo. Fue tal mi indignación que quise compartirlo con ustedes para que tengan cuidado a quién llaman.

Ariel Manolino

DNI 29.272.486



Qué pasa con las heladeras Siam?

Adhiero a la carta del 3 de septiempbre pasado firmada por Germán Lisomini porque es igual a mi caso. Desde que compré una heladera Siam "no frost" en Musimundo Portal Rosario el 14 de enero pasado, a pesar de la visita de técnicos y cambio de heladera, sigo sin freezer y sin respuesta ni del negocio ni de Siam.

Lilian Morgavi