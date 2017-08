El legado de los filósofos

Desde tiempos ancestrales, los filósofos griegos, particularmente con sus inapreciables mensajes, nos dejaron un valor inconmensurable. Claro, ellos no se imaginaron, a pesar de su inteligencia, que el mundo iba a sufrir una transformación trascendental. Hoy lamentablemente no podemos parafrasear a esos grandes, el mundo actual nos arrima a ojos vista con los cambios que se arrogan aquellos de querer cambiar por vía de la imposición un verdadero mundo de fantasía. Nuestro gran Discepolín ya en el 1934, con su incansable "Yira, Yira", lo preanunciaba a su modo, con un lenguaje orillero y bien lunfardo. Todo es lo mismo, ya nada es igual, pero mucho tiempo después de aquellos grandes filósofos. Y así hoy nos vemos atosigados por conductas que se quieren imponer. Incurrir por convicción en hábitos o vicios que no se hermanan con el sentido común. Claro, es que los adultos nacimos mucho tiempo atrás y no aceptamos el modelo impúdico a loca carrera que se pretende instalar. Y bien que los medios enraizados en esa política pretenden llevar para su molino, Querer cambiar modalidades que debieron quedar instaladas en una sociedad sin necesidad de cambios arteros, y porque no agraviantes, que lesionan la moral y las buenas costumbres. Sin entrar a fomentar la falta de ética, los formadores de opinión deberían conformar un equipo bien entrenado junto a congresales, Iglesia, derechos bien humanos, amén de psicólogos y filósofos y verdaderas ONG's que traten con seriedad la problemática en cuestión. Esto sí, aquello no. leyes y Código Civil hermanados en un solo propósito: el mantenimiento o sostenimiento de un estilo de vida que se corresponda con el amor al prójimo, la ética, la moral, las buenas costumbres y, por qué no, el sentido común que nunca debieron quedar apilados en el arcón de los recuerdos. La doctrina cristiana es la que debe prevalecer en todos los órdenes. Qué cada uno piense y obre como quiera, el libre albedrío se lo permite, tomando de él lo que más le interesa o conviene. Así nos va.

Oscar H. Rodríguez

¿Tenía razón el Viejo Oligarca?

Más allá de lo que se puede pensar, el "Viejo Oligarca", es considerado un autor griego de un texto, sin autor determinado, intitulado "La Constitución de los atenienses". En él dada consideraciones como las siguientes, se signó a su posible autor con el epíteto que es utilizado como antipopular cuando no como antidemocrático, como si una cosa fuese sinónimo de la otra. "Si quienes gobiernan de modo adecuado son los ricos y los hombres de provecho, lo que están haciendo los del pueblo es fortalecer lo opuesto a ellos mismos. Es en toda tierra lo mejor contrario a la democracia. Pues entre los mejores existe muy poca indisciplina e injusticia y es muchísima la atención a lo provechoso, mientras que en el pueblo es muchísima la ignorancia, la indisciplina y la miseria. Pues la pobreza los arrastra a ellos con más fuerza a la maldad y a algunos de los hombres por escasez de medios económicos sólo les está permitida la falta de educación y la ignorancia". (El Viejo Oligarca, La constitución de los Atenienses).

Hernán López

Al señor ministro del Interior

Usted dijo que los santafesinos estamos cansados de socialismo y yo le contesto: 1) Antes de hablar paguen lo que le deben a la provincia: a) $50.000.000.000 por retenciones indebidas de acuerdo a fallo de la Corte. b) El costo de la autovía ruta 19 desde Santa Fe a San Francisco (nosotros la pagamos y a Córdoba se la hacen, discriminación). c) Los $250.000.000 que eran para los productores lecheros inundados, que la Nación comprometió y que los puso la provincia porque usted sabe, señor ministro porteño, que las vacas comen todos los días. 2) Si se nota que los santafesinos se cansaron del Frente Progresista Cívico y Social, porque es quien gobierna, no el socialismo; y se nota que se cansaron de la honestidad y la transparencia porque convengamos que durante 10 años no se registró un solo hecho de corrupción (y eso que los muchachos habrán buscado exhaustivamente para tratar de matar al gobierno), corrupción a la que nos tienen acostumbrados los del Frente para la Victoria, por eso ganaron Santa Fe, porque la gente vota a los corruptos. Corrupción que es un modelo en la familia del señor presidente, no nos olvidemos del Correo Argentino, ente otras muchas, y del primo con Odebrech, y todos los ministros que tienen fortunas en el extranjero, incluido el señor presidente. Tiene razón señor ministro, Santa Fe se cansó de la honestidad.

Octavio Morero

Agradecimiento al cuerpo de enfermeros

Muchos alguna vez, pasamos la experiencia de tener un familiar internado en un sanatorio. Todos somos recibidos por ella: la enfermera. Ella es quien nos contiene, ella es la que calma nuestros miedos con sus palabras llenas de amor. Están siempre atentas a nuestros llamados. Quiero agradecer la buena atención, predisponibilidad que todo el personal de enfermería del sanatorio Primordial de Casilda tuvieron en los días que estuvo recientemente internado mi padre (el cual falleció). Al personal de enfermeras, Melisa, con su carisma natural, siempre dispuesta, alegre; Rocío, gran calidez; Amorina, un ejemplo de ternura y paciencia; Evangelina, un ser de luz, siempre dispuesta a contenerte, a dar ánimo, dedicada por completo a la profesión; a un enfermero que no recuerdo su nombre, muy alegre siempre. A Griselda, a Zulema, a Angela. A todos, gracias. Ojalá muchos sanatorios contaran con un grupo humano como este, donde tratan al enfermo y a la familia con una humanidad, delicadeza y tacto que emociona y alivia el sufrimiento del momento. Gracias por lo que día a día dan a los otros: amor.

Patricia Rossi

DNI 17.814.837

El sur también existe

Esta carta está dirigida al señor concejal que se ha preocupado tanto por la gente que utiliza el celular caminando y con la vista baja, y que al ser alcanzado con la luz roja del semáforo horizontal le advierta el peligro de seguir avanzando. Me agradaría mucho que también se preocupara en instalar un semáforo peatonal en la intersección de las avenidas San Martín y Arijón, ya que en este nudo vial pasan 11 líneas de colectivos, mientras que en los horarios comerciales, la densidad vehicular llega a 42 vehículos por minuto como promedio. El agravante de esto es que los vehículos que vienen por San Martín desde la nueva estación de trenes, como los que vienen desde el centro de la ciudad o desde bulevar Oroño hacia este cruce, pueden girar a la derecha, hacia la izquierda o seguir en línea recta. Sumando todas estas conducciones diferentes para que el pobre peatón pueda resolver de alguna manera al paso o a la carrera, como se hace actualmente. Para una mayor ilustración, le informo que en esa esquina está la escuela 392 Juramento de la bandera, y el Jardín de Infantes "Jesús de Nazareth", a los cuales asisten asisten alumnos de diferentes edades y no utilizan celulares para cruzar las avenidas.

Umberto Poles

DNI 6.018.773