En la década del 50 leíamos en la escuela un libro llamado "Upa", texto de fácil comprensión que contenía frases como estas: "Mi mamá me ama", "Mi papá me ama", "Evita me ama", "Los ferrocarriles son nuestros". Luego, en la secundaria padecimos la variación del modo de educar, disciplina aún no totalmente desarrollada en nuestro país, y eternamente atada, o sometida parcialmente según los acontecimientos, a las ideologías de turno. Desarrollando materias como "Educación democrática" o "Instrucción cívica". Incluyendo capítulos enteros a la denominada "Segunda Tiranía", diferenciando a Rosas de Perón, o comparando, no se entendía muy bien. Etapa en que la confusión histórica, emocional y criteriosa de nuestra formación como (iba a escribir "patriotas", pero no damos la talla) ciudadanos de "buena leche", quedaba destrozada. "Ese señor, aquella señora, ¿me amaban o eran unos tiranos"? No importaba cuál era mi opinión, cuáles podrían haber sido mis beneficios, cuál era mi libertad social de ciudadano para juzgar los hechos o expresarme, la idea a imponer era (y aparentemente sigue siendo) forzar la ideología de turno. Dejando en clara evidencia que lo que subyace es "adoctrinar", ocasionalmente por medio de la educación, lamentablemente luego con el tiempo pasó a tener capítulos de imposición forzada. Penosamente, así hemos crecido, y lo que es peor, hasta lograron acostumbrarnos aceptando a convivir con ello. Hoy, siglo XXI, vemos reflotar con pena este tipo de inducción social, siempre dependientes de la inestable y dudosa capacidad de conducir y gobernar democráticamente que padece la clase política. Reiterando incluso, la participación armada de una organización como la Gendarmería, en un acto escolar para amedrentar y/o prohibir, sin percibir ni respetar ideas ni democracia. El caso Maldonado reitera nuestros —mediáticamente postergados— muy viejos vicios. Paulo Freyre dice: "Si el educador, no se expone sin temores por entero a la cultura y a los hechos de índole popular, difícilmente su discurso tendrá más oyentes que el mismo, logrando subrayar la superioridad lingüística de las clases dominantes".



Una peligrosa coincidencia (III)

En atención a la carta de lectores del 15 de septiembre pasado, de Manuel López Núñez, queríamos llegar a aquellos de su comunidad que, de alguna manera, se sintieron ofendidos por las actitudes, impulsivas tal vez, de algunos ante la superposición de las dos actividades programadas para el 7 de octubre. No creo que haya sido esa la intención. En realidad fue el temor, esperamos que infundado, de que se vuelvan a producir algunas de las manifestaciones exaltadas que han llevado a dañar las paredes de la catedral y las expresiones burlonas y agresivas que los católicos hemos recibido no hace mucho. De todas maneras, sabemos que dentro de su grupo hay personas que desean de corazón acercarse a Nuestra Señora, que es la Madre de todos y fundadora de nuestra querida ciudad. Para ellos que tal vez en algún momento fueron apartados y rechazados, hacemos extensiva la invitación del arzobispo a participar de esta manifestación filial que tradicionalmente se hace en esta fecha. También esperamos de corazón que ambas, tanto la marcha Orgullo como la procesión, se puedan llevar a cabo pacíficamente ya que nosotros compartimos ese ideal que usted manifiesta: cambiar al mundo a través del amor.

Araceli Mateo y Eduardo Pagliarecci



N. de la R: Esta carta responde a la publicada el 15 de septiembre pasado, donde un lector, miembro de la agrupación organizadora de la Marcha Orgullo, rechazaba términos que otra lectora había empleado para manifestar su preocupación por la superposición de dicha marcha y la procesión de la Virgen del Rosario, que todos los años tiene lugar el 7 de octubre en el Parque Nacional a la Bandera.

Esta vez, muy bien por Telecom

Mi teléfono, 03467/460775, después de la última tormenta se quedó mudo. Hicimos el reclamo y la respuesta fue que en 72 horas lo arreglarían, y así ocurrió. Parecería que esa parte de atención al cliente ha sido tercerizada, los dos operarios tenían ropa de una empresa y una inscripción que decía que trabajaban para Telecom. Eficiencia y corrección es lo que demostraron estos dos jóvenes operarios. Como alguna vez supe reclamar agriamente por los incumplimientos de esta empresa, es justo que ahora haga pública esta parte positiva.

Oscar Abdala

San José de la Esquina

Me robaron el celular, pero a nadie le importa

El viernes pasado, en un colectivo de la linea 122, me robaron el celular. Es lamentable que ya no podamos salir tranquilos. Lo llevaba en un bolsillo de mi saco, controlado, pero se me ocurrió avisar que me quería bajar. En el instante de apretar el botón, bajo y ya no estaba más conmigo. Lo voy a extrañar, pero me da mucha tristeza el momento social que estamos viviendo. Además, ni me dieron ganas de hacer la denuncia, total a nadie le importa. Sólo aumentaría la estadística, que tampoco le importa a nadie.

Cristina Burgues

DNI 3.184.242

La soledad de Cristina Fernández de Kirchner

Las actitudes asumidas por Cristina Fernández de Kirchner en los últimos tiempos, durante su actividad proselitista frente a las elecciones de octubre, demuestran que políticamente se encuentra en vías de extinción. Tal posición en la que se encuentra no es más que el resultado de los desaguisados que viene cometiendo desde hace tiempo. Repárese que se equivocó designando como su vicepresidente a Amado Boudou, quien está procesado por varios delitos. Llevando como ministro de Economía a Axel Kicillof, quitándole el manejo de la energía y de los transportes a Julio De Vido, a quien se le puede imputar un sinnúmero de delitos pero que no se le puede dejar de reconocer sagacidad política para cometerlos. Apartarse del criterio de su esposo en el tema Amia, intentado un acuerdo ilegítimo con Irán que le está generando un procesamiento en sede penal, junto con varios funcionarios, con su canciller Timerman a la cabeza. Poniendo como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires a Aníbal Fernández, quien no gozaba de la simpatía de los electores, y le hizo perder las elecciones. Renunciando a competir en las Paso con Florencio Randazzo, lo que le hubiera sumado un número importante de votos, logrando una victoria en provincia de Buenos Aires superior al 5 o 6%. Intentando, frente a la sorpresa que se llevó por no haber obtenido la diferencia que vislumbraba, aunar la oposición pero llevando los votos a su favor. Fruto de todos estos errores, derivados de no escuchar los consejos que sin duda le acercaban sus allegados, cuenta cada día con menos adeptos. En los actos públicos se la ve rodeada de personajes ignotos para la ciudadanía en general. Salvo la intendenta Magario, el intendente Espinoza, el ex alfonsinista Moreau, al resto no los conoce nadie. La mayoría de los gobernadores no la apoya, como tampoco la pluralidad de los sindicalistas, a punto tal que está intentando acercar a su redil político a Hugo Moyano. Todos estos desatinos concluirán con una derrota en las elecciones de octubre, de suerte tal que sólo ella accederá a la banca del Senado, en el que se encontrará en total soledad, toda vez que sus ex seguidores no querrán incorporarla a su bloque, ni incorporarse al que pretenda formar. Por lo demás, será objeto de permanentes escarnios por parte de los integrantes del Senado, opositores a su política, recordándole permanentemente los errores y delitos cometidos durante su gestión.

Roberto Meneghini

DNI 6.069.678

Conmemoración del Día del Profesor

Es una fecha para recordar y saludar a todos los profesores por su trabajo, su vocación, su esfuerzo, su entusiasmo y por abrazar lo que eligieron, poniendo tanto de sí mismos para que medie el interés de los alumnos en lo que les enseñan y transmiten. Una tarea donde la adhesión del alumnado y la participación cumplan con el objetivo que los profesores se han propuesto, facilitándoles que formulen preguntas como el planteo de dudas, en un clima de real motivación. Asimismo, todo lo que ilustre según la asignatura de que se trate, donde se perciba además la confianza del alumnado, sin la vergüenza de no haber comprendido o de haber interpretado erróneamente una fórmula, o expresión determinada. Los profesores transmiten también recursos propios, que a su vez despiertan inventivas diversas en su alumnado. En homenaje a José Manuel Estrada, destacado docente secundario y universitario, escritor, periodista, orador, diplomático y diputado nacional, fallecido un 17 de septiembre, se eligió esta fecha como Día del Profesor. Es justo decir que muchos profesores deben abarcar varias escuelas, institutos, y más de una facultad, por motivos que ya conocemos, trasladando su saber a establecimientos diversos. Profesores y profesoras que por distintos motivos nunca olvidaremos están en el recuerdo de muchos ex alumnos. Otros tantos, también lo estarán. Muchos fueron reales ejemplos y habrá más, sin duda. En síntesis, su paso por las aulas o salones, nos trae el recuerdo de gratas vivencias, aportando mucho más que el contenido de una materia. Sintetizando, tuvieron como otros tienen hoy, la capacidad de trascenderlas, lo que hace que sus nombres y sus rostros, sus enseñanzas y su voces, vayan más allá del aprendizaje que cada alumno haya hecho.

Nora Cardarelli

DNI 14.510.012