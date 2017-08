Educación ciudadana

Diariamente se realizan en Rosario dos ceremonias que debieran ser acompañadas por la sociedad y ser emblema de la ciudad: izado y arriado de la bandera en el Monumento Nacional a la misma. Sin embargo, basta pasar por allí en los horarios indicados para observar que a la mañana, salvo que se trate de una fecha trascendente para alguna institución o colectividad no hay nadie presente salvo la guardia de Gendarmería. Al anochecer directamente nunca hay nadie. Por otro lado, se escucha en boca de políticos y medios de comunicación que las elecciones de este año son "de medio tiempo" porque no afectan al Poder Ejecutivo, ocultando por mala intención o desconocimiento que el Poder Legislativo dicta las normas que debe obedecer e implementar el Poder Ejecutivo (y controlar que lo haga). En las Paso desarrolladas el 13 de agosto quedó demostrado un gran desconocimiento de lo que las mismas significan en el proceso democrático del país al punto que políticos y comunicadores hablan de "ganadores y perdedores" como si los partidos políticos compitieran entre sí en vez de ser elecciones internas. En función de esto se propone. 1- Durante el año lectivo presente y sucesivos, convocar diariamente a un colegio para que sus alumnos de tercer año participen (según su horario de clases) de la ceremonia de izado o arriado de la bandera en el Monumento Nacional. 2- Finalizada la ceremonia matinal o previo a la misma en el caso vespertino, los alumnos realizarán una visita guiada por el Monumento para conocer no sólo los detalles arquitectónicos sino los mensajes que revelan los símbolos expuestos en cada rincón. 3- Tras la recorrida los alumnos tendrán una reunión en el Concejo con un edil con quien compartirán las preocupaciones de su propio barrio. El concejal que los recibirá será uno distinto por día de acuerdo al orden alfabético de sus apellidos (para evitar que se acomoden ideologías según el grupo asistente). 4- Se deberá asignar un presupuesto para el traslado en colectivo de los alumnos, ida y vuelta a las escuelas, y el servicio de una merienda durante el encuentro con el edil. 5- Los colegios tendrán prioridad desde la zona periférica hacia el centro. Este proyecto debe encararse en conjunto por el Concejo de Rosario, la Dirección del Monumento Nacional a la Bandera y el Ministerio de Educación de la Provincia, y poder hacerlo en el presente año, antes de la finalización del ciclo lectivo, es una demostración de voluntad política para la inclusión de los jóvenes sin diferencias sociales en el proceso democrático. Se envía este mensaje a todos los bloques de concejales de la ciudad de Rosario.

El 23 de agosto de 2017 se reunieron en Rusia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso Vladimir Putin. La reunión versó sobre el intento iraní de acelerar su tecnología nuclear. Dijo Netanyahu que proseguir este proyecto hará peligrar la paz con Eretz Israel, Oriente Medio y el resto del mundo. El presidente Putin pronunció un discurso sobre los actos terroristas de Isis en Europa: "Cualquier minoría de otro país que quiera vivir en Rusia debe trabajar, comer, estudiar, respetar las leyes rusas. Si prefieren su ley y vivir como viven, les aconsejamos ir a otros lugares. No les vamos a garantizar ningún privilegio ni cambiaremos nuestras leyes atendiendo sus deseos. No nos interesa cuánto griten o que nos acusen de discriminación porque no toleraremos esa falta de respeto. Debemos aprender mucho de los suicidas y muertos en Norteamérica, Inglaterra, Francia y Holanda, si queremos sobrevivir como nación. Los terroristas están venciendo en estas naciones pero no lo harán en la nuestra. Nuestras tradiciones y costumbres no son compatibles con la falta de cultura y formas de vida primitiva del terrorismo islámico". ¿Está la República Argentina preparada culturalmente para sostener un discurso como el del señor Putin? Un matutino porteño adelantó la llegada del primer ministro israelí a nuestro país. Sabemos de los atentados a la Embajada de Israel, a la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocemos la muerte del fiscal federal, Alberto Nisman, por investigar el convenio secreto Irán-Argentina sobre Amia. El ex canciller kirchnerista, Héctor Timerman, reconoció que el convenio existió después de negarlo mas de tres años. De concretarse la llegada de Netanyahu a suelo patrio, imagino que tendrá agendadas bastantes preguntas respecto a estos hechos acaecidos desde hace 25 años. Quisiéramos responderle con seguridad y conocimiento, pero temo que no tenemos respuesta para ninguna.

Estoy escuchando a muchos ciudadanos de a pie, como es mi caso, manifestándose en contra de las resoluciones de la Justicia que tanto reclamamos en marchas multitudinarias. Los jueces son los mismos, sólo que en distintos fueros. No dictan las condenas correspondientes por la falta de idoneidad jurídica e inhabilidad moral. Hemos visto la riqueza y los estilos de vida de muchos de ellos, multimillonarios, con el agravante de que no pagan ganancias como sí lo hace un simple trabajador, ergo, quienes ejecutan las leyes, frente a ellas no son iguales. Es una casta superior. Cuando vemos como favorecen con sus fallos a los delincuentes sentimos que somos violados, ultrajados, pisoteados en nuestro fuero íntimo, a sabiendas que también son permeables y parte de la comisión del delito. Así está nuestra vapuleada República. Freiler, Boudou, Menem, Sala, comisaria Susana Aveni, comisario Pedro Potocar, el narco Andrada, por citar unos ejemplos, están de nuevo entre nosotros como si nada hubiera ocurrido. Cabe destacar al juez Gustavo Hornos, que sugiere al Poder Legislativo que para tener una democracia sólida es necesario una Justicia independiente.

Buscando escuela para nuestros hijos

Que bronca da cuando querés educar a tu hijo y te ponen palos en la rueda, cualquiera sea la escuela elegida, ya sea pública o privada. Primero anotan a los hijos de las maestras, segundo, a los hijos de las porteras; tercero, a los hermanos de los alumnos que ya están en la escuela; cuarto, a los hijos de ex alumnos. Finalmente, quedan en total no más de cinco vacantes, las cuales van a sorteo entre 30 o 100 anotados. Digo esto porque creo que en el siglo XXI, en la era de la tecnología, este sistema que tiene el Ministerio de Educación de la provincia me parece muy perverso para los chicos y padres que deambulan por distintos establecimientos educativos buscando un lugar para que sus hijos puedan estudiar. Es algo que el gobierno debería rever. A tomar nota.

