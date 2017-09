Donantes de órganos darán testimonio en un congreso

Sandra Mihanovich es una de las invitadas para dar testimonio sobre por qué donar órganos en vida. Ella será una de las disertantes de la primera Jornada Nacional Comunidad Donante, un nuevo desafío, que organizaron Rosario Solidaria y Dar Vida. La actividad será este jueves, desde las 9.30, en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El 13 de agosto de 2012 Sandra Mihanovich donó un riñón a su ahijada de bautismo, Sonsoles Rey Obligado. Esta acción altruista tomó visibilidad gracias a la cantante, pero no es la única persona que decidió hacerlo. En la jornada que se realizará el jueves habrá testimonios de donantes anónimos que explicarán por qué hacerlo.

"Esta jornada estará centrada, por primera vez, en las personas que deciden donar", explicó Jorgelina de la Torre, una de las organizadoras. "La mayoría de las veces se aborda este tema desde la necesidad que tiene alguien de salvar su vida a partir de un acto de generosidad de otra persona. Esta vez queremos que los donantes sean los protagonistas", remarcó.

Otro de los que participarán de esta jornada será Anderson Felippe el brasilero que dio médula ósea al joven rosarino, Lisandro (Lichu) Zeno, y que este día se encontrarán los dos por primera vez.

También hablarán Silvia Trivisonno como familia donante, María Laura Moscato, fundadora de la Casa del Donante de Funes, Gabriela Jaramillo, miembro de Donenos Vida, y Néstor Quiroga, donante habitual de las colectas externas.

No faltará la presencia de Alejo Ferrero, el niño de 8 años que donó médula a su papá, y también estará presente el seminarista chaqueño que fue donante de médula en marzo de este año, Cristián González, entre otros. Todos ellos se darán cita el jueves, de 9.30 a 18, en la sede de la UCA (Pellegrini 3314) .

La actividad está impulsada por la Red Nacional de Promotores de Sangre, Órganos y Médula que este año eligió a Rosario como sede de esta Jornada, luego de comprobar el compromiso demostrado en la construcción de la comunidad donante.

Durante la Jornada, el coordinador del Registro Nacional de Expresiones del Departamento de Comunicación Social del Incucai, Walter Espinosa, comentará cómo es la situación actual en Argentina sobre el registro de donantes y médula ósea.

Por su parte, la coordinadora del Programa provincial de Hemoterapia, Andrea Acosta, disertará sobre la donación de sangre y plaquetas, y otro tanto harán la responsable del área de donación de sangre del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), Moira Soboleosky, y el director médico el Hemocentro Regional, Ivan Leiva. También participará el subdirector del Centro Único de Ablación y Donación de Órganos, Silvio Pulcinelli,

No faltará la presencia de la Fundación Argentina OncoHematológica Pediátrica (Faohp), Cenaih Oncología, Payadoctores Rosario, FotoPositiva, familia de Antonella Trivisonno, Sociedad de Beneficencia Rosario, Red Argentina de Promotores SMO, Payamédicos en Rosario Fundación Leo Messi.

Simultáneamente, a partir de las 8, y durante toda la mañana, se podrá donar sangre y registrarse en médula ósea y órganos.

Cómo participar