Costumbres y convivencia

Con frecuencia en mensajes de texto o de voz, sea en teléfonos celulares o fijos y también en mails, se omite el saludo. Quien desea contactarse, va directo a lo que quiere comentar o preguntar. Incluso a veces esto se da entre vecinos, casi como una costumbre. El "buen día" o "buenas noches", o el simple "hola" no existe, argumentándose apuro o descuido. Si bien no es nada grave, es interesante impedir que no se hagan un hábito las malas costumbres. Es de educación y de respeto impedir que normas tan básicas, vayan a saco rato. Esto después no queda sólo ahí. Se van sumando más omisiones, haciéndose un engranaje casi natural. No vamos a conductas o gestos que hace rato se esfumaron y que su retorno sería tan bienvenido. Yendo a lo anterior, omitir saludarnos por apuro, indiferencia o modalidad adquirida, lejos de ser un tema menor, son claros pasos hacia atrás. A algunos nos pasó o sucede que cuando vamos a hacer un trámite, compra, gestión entre otras rutinas, la educación parece a veces un accesorio. No sólo hemos estropeado el lenguaje, lo que realmente es una lástima. A veces también la manera de plantear hechos, hacer reclamos, como la vivencia de sentirse mal atendido, ya sea en un banco, en una institución, negocio o donde fuere. Es tiempo de que el buen trato sea lo natural, y no tema de reclamo. Comenzar por el saludo no pocas veces pasado por alto, así como la buena atención hacia las personas cuando se está en un mostrador, o dándose un servicio, debería ser habitual. Puede verse también cuando hay gente hablando, la interrupción para preguntar algo por quien está fuera de la conversación, sin pedir permiso ni disculparse después. Cuando nos llevan por delante sin poner atención en la vereda, siendo por ahí en vez de una persona, el cochecito, un bolso o carro de compras que alguien maneja, y sigue de largo sin inmutarse ni dar las disculpas. El asiento de los ómnibus a gente mayor o con niños, como a quien lo precisa ante la evidencia, lleva una pausa que a veces es larga. Eso no quita que haya personas solícitas y cordiales, aunque debamos corregir conductas que son de sentido común y reconocimiento hacia el otro. ¿Será que tendremos que echar un vistazo a lo que nos enseñaron nuestros mayores mientras crecíamos? ¿Será hora de recordar lo que quedó en ese tiempo, cuando parecía obvio que nos quedaría anclado por siempre? Los niños copian lo que ven y los adultos damos el ejemplo. Retomar esa educación que amorosamente se nos dio y respetarnos como nos merecemos, es una manera inteligente de revisar actitudes. Tener predisposición y voluntad sin permitir adormecerlas, o despertarlas si están adormecidas, hacen más llevaderos los tropiezos y plasma más armonía a estos tiempos que necesita de las bondades de dicha palabra.

Nora Cardarelli

El buey solo bien se lame

Da de creer que la ex presidente debe ser una fiel creyente de los dichos, tal es así que como se dice vulgarmente "se corto sola". Si analizamos el accionar de Cristina, vemos que es tan errático que hasta los propios kircheristas no saben en dónde están parados, es indudable que su ego la traiciona. Cree ser la que maneja todo el andamiaje del peronismo, quiere ser la que designa las listas de candidatos, la dueña de la lapicera. En definitiva, se cree la dueña de estancia del PJ. Estima que los votos que lograría siendo candidata les sobrarían como para ganar holgadamente a quien se le oponga a su postulación, pero el verdadero problema de la ex presidente es el 52% de votos que sacó cuando fue electa presidente, si se presentase y sacara un porcentaje muy inferior a ese 52%, sería para ella, sus laderos y partidarios una derrota política y la desaparición de ésta. Estimo en lo personal que los votos que lograría estarían muy por debajo del 25%, muy pobre como para tener aspiraciones mayores.

Manuel Castilla

Tras una buena intención se comete una injusticia

A raíz de una distinción otorgada por el Concejo de la ciudad de Rosario a "la única jotera fuera de Navarra", se esconde una falacia, que de por sí no sería nada más que una más, sino que lleva en sí una pérdida de estímulo a muchos jóvenes que realmente se esfuerzan por progresar en las distintas disciplinas que desarrollan. Caso específico es el referido a "cantar jotas". La jota es una expresión folclórica de algunas regiones de España y se destaca en Navarra, Aragón y en el País Vasco. En Rosario existen otros jóvenes que practican ese género, por ejemplo en el Centro Vasco Zaspirak Bat y en el Centro Navarro. En la Argentina hay otros cultores de esa tradición y en el mundo existen cientos. En Rosario esa persona, más allá de sus cualidades que nadie las pone en duda, no tiene ninguna trayectoria. No hace más de un año que canta y no pertenece a ninguna escuela local. Es de destacar que dentro del arte local tenemos como ejemplo los cientos de jóvenes que estudian en la Escuela Municipal de Música, en la Escuela Municipal de Danzas "Ernesto de Larrechea", así como los integrantes del Ballet Estable Municipal de Rosario, ambos ballets requeridos por innumerables instituciones del ámbito local y regional, y que jamás fueron distinguidos por el Concejo. La literatura, la pintura y demás expresiones artísticas con antecedentes valiosos, recorridos importantes y valores a destacar, deberían ser estimulados, promovidos y no ignorados por el Concejo en lugar de otorgar una distinción a alguien "que dice ser" la "única intérprete de la jota Navarra fuera de España", negando la existencia de otros chicos que están en la misma situación o mejor que ella. No cometamos errores sobre un ámbito tan sensible como la juventud que quiere desarrollar sus aptitudes tanto en la esfera artística como en cualquier otra disciplina, llámese deportes, ciencias, entre otros.

N de la R: El reconocimiento del Concejo a una joven de 15 años fue realizado hace unas semanas, y obedece a su "dedicación al baile, canto y actuación". La presidenta del Concejo Municipal, Daniela León, fue autora de la iniciativa.

La prioridad es educar al soberano

Resulta que ahora todos estos sinvergüenzas que hicieron estragos en el país durante mucho más de 12 años, y una gran mayoría, con algunas excepciones como toda regla, tendrían que estar "en cana". Como comenta el vulgo desde hace varios años, se quieren juntar para oponerse desde el Congreso de la Nación a todos los proyectos de este gobierno, que a duras penas pudo desarticular todo un esquema económico nefasto que nos iba a llevar a una catástrofe similar a los años 1989 y 2001. Una gran parte de estos políticos son hipócritas y camaleónicos por convicción, y lo único que pretenden en su arribismo es una fortuna personal extendida a sus familiares más cercanos y testaferros amigos. Y cualquiera con algo de cultura sabe que esto es así sin ninguna duda. Yo lo dije ya en varias ocasiones, y lo repetiré todas las veces que sea necesario. En nuestro país hasta que cualquier político no gane más de diez sueldos de la llamada mínima de los jubilados, que no disponga nunca más de fueros de protección para sus errores, llámense robos, y que no puedan ejercer su representatividad en más de dos períodos consecutivos, nuestro país seguirá estando como siempre suelo decir: "como un tren en vía muerta". Y para que esto ocurra la educación de las nuevas generaciones, todos lo sabemos, debe ser una cuestión fundamental de Estado. Es necesario pensar en la evolución que nos propone el futuro, con su gran despliegue tecnológico, y dejar atrás el pasado minado de fracasos y desencuentros.

Felipe Demauro

Dios los bendiga y que sean muy felices

Gracias a ustedes, Lionel y Antonella, nos dimos cuenta de que hay mucha gente que quiere colarse en la vida de los demás. Gracias a ustedes nos dimos cuenta que muchos de la TV son caranchos impiadosos. Insensibles, mentirosos que no dudan a la hora de romper un corazón. Gracias a ustedes nos dimos cuenta de que se puede conservar a los viejos amigos, más allá del dinero que tengan en el banco o en el bolsillo. Gracias a ustedes muchos se casaron y vieron ropas que jamás van a tener puesta. Gracias a ustedes y a otros tantos se valora el terruño querido. No son dioses, no son modelo de nadie. Sigan intentando ser felices en un mundo donde el egoísmo es la chispa que enciende la barbarie. Me produjo felicidad el ver a una pareja dándose amor. Que Dios los conserve, le cuide a sus hijos y familiares. Que puedan ser felices más allá de tantas ruidosas y coloridas mezquindades.

Miguel Faes

DNI 20.052.796

No todo es como lo pintan

Pertenezco al grupo Payab, de padres y abuelos por los niños separados de su familia. Luego de mi separación sufrí denuncias falsas de parte de la madre de mi hija para impedir que pudiera ejercer la tenencia. Digo esto debido a que el tema a presentar está lleno de prejuicios. Pero nuestra organización representa un colectivo que es discriminado por esos prejuicios hacia los hombres padres. A veces se piensa que defendemos a padres abusadores o violentos y esto no es así. El 99 % de los casos de padres que se acercan con un problema de no poder ver a sus hijos es nada más que una decisión arbitraria e injustificada y sin denuncias en contra, al contrario, incluso sin ordenes judiciales que así lo indiquen. Los padres impedidos de ver a sus hijos no son sinónimo de estar denunciados ni tampoco de ser culpables de un delito. Al contrario, son víctimas del abuso del otro progenitor (mayormente mujer despechada) que no sólo ejerce violencia emocional sobre el hombre sino también sobre sus hijos. Y la Justicia tarda años en resolver esto. Porque así como hay padres que abandonan a sus hijos, y hombres violentos, también hay víctimas de extorsiones o daños con lo que más les duele, muchas veces sólo por despecho.

Damián Pastor