Con casi 51%, Carrió arrasó en Capital: Filmus segundo y Lousteau, tercero

La lista oficialista Vamos Juntos, encabezada por Elisa Carrió, arrasó en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, con el 50,93% de los votos, y quebró el récord de las Paso, mientras Unidad Porteña, con Daniel Filmus, se aseguró el segundo lugar con el 21,74 y el tercero fue para Evolución de Martín Lousteau, con 12,33 puntos.

El sorpresivo cuarto lugar lo ocupó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Marcelo Ramal, con 5,81% de los votos —que sin embargo no le permitió entrar a la Cámara de Diputados— y luego se ubicó la agrupación massista Avancemos hacia 1País Mejor con Matías Tombolini, con el 4,88%.

En el quinto lugar se colocó Autodeterminación y Libertad, del histórico líder socialista Luis Zamora, con apenas el 4,31%.

Vamos Juntos obtuvo 974.886 votos —casi 32 mil más que las PASO—; Unidad Porteña, 416.225; Evolución, 236.008; Frente de Izquierda, 111.160; Avancemos, 93.438 y Autodeterminación y Libertad, 82.511.

Con estos resultados, Vamos Juntos consiguió ocho de los trece cargos de diputados nacionales —suma uno a los siete que puso en juego—, Unidad Porteña logró tres —también gana uno aunque sale Carlos Heller que era de País Solidario aliado a la fuerza— y los últimos dos para Lousteau, pese a que fue el único candidato que tuvo menos porcentaje que en las Paso.

El Frente de Izquierda de Ramal quedó a pocos votos de obtener un escaño.

En Ciudad también se eligieron legisladores y con este resultado, el oficialismo —con la lista que lidera el actual ministro de Modernización, Andrés Freire— suma cuatro legisladores a los 28 que ya tiene en el parlamento local, por lo que pasará a tener un total de 32 diputados, de los 60 que sesionan.

Cerca de las 22 y con la elección definida, Carrió habló en el búnker de Cambiemos en Costa Salguero ante militantes muy entusiasmados. Tras confesar que anhela que Mauricio Macri "sea el gran presidente de la historia argentina", señaló: "Estamos festejando algo muy profundo e histórico, que es la victoria de un pueblo, desde la Quiaca a Santa Cruz. Cambiemos está ganando a lo largo y ancho de la Nación y es el triunfo de ustedes, de todos nosotros, de una Argentina posible, de verdad, con derecho, sin violencia, con paz",

Lilita superó el récord del 50,13% alcanzado en las Paso de agosto y estableció un número histórico para el macrismo en la Ciudad, porque nunca logró ese porcentaje en una elección intermedia, ya que en 2013 había logrado el 39%.

El abultado resultado demostró que las declaraciones de la dirigente oficialista sobre el caso Santiago Maldonado al final de la campaña, por las que debió pedir disculpas públicas, no tuvieron impacto en el electorado porteño.

Previo al cierre de la campaña, Carrió hizo una particular comparación entre la conservación del cuerpo de Maldonado encontrado en el río Chubut y el estado de Walt Disney, tras haber dicho que tenía información sobre la posibilidad de que el joven estuviera en Chile.

En la lista oficialista acompañaron a Carrió y también entraron a la Cámara de Diputados la actual vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, Carmen Polledo, y el periodista Fernando Iglesias.

También consiguieron entrar al Congreso por el oficialismo: Juan Manuel López, Paula Mariana Oliveto Gago, José Alejandro García, Facundo Suárez Lastra y Patricia Holzman, quien reemplazará a Joana Picetti, separada de la lista por la Justicia Electoral a raíz de denuncias de violencia familiar.

En su novena participación en la Ciudad, Filmus se afianzó en el segundo lugar y junto con Gabriela Cerruti y Juan Cabandié —que renueva el cargo— ingresarán a la Cámara baja.

Por Evolución, Lousteau y Carla Carrizo —que también renueva— fueron elegidos diputados y asumirán el próximo 10 de diciembre.

En las primarias de agosto, Carrió consiguió el 50,13% de los votos, muy por delante de Filmus, con el 20,96%; seguidos por Lousteau, con un 13,19%; Tombolini, con 3,97%; Ramal, con el 3,84%, y Zamora, que obtuvo el 3,76% de los sufragios.

Por el PRO, se le vence el mandato a Alicia Besada, Eduardo Conesa, María Lopardo, José Luis Patiño, Marcelo Sorgente, mientras que por su aliada Coalición Cívica, se termina el plazo de gestión para Carrió, que renueva, y Sánchez.

