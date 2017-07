Como usuaria del transporte urbano de pasajeros y vecina del macrocentro de mi ciudad, me siento profundamente afectada por la decisión de cambiar el recorrido de algunas líneas de transporte que circulaban por calle Rioja desde tantos años. Estoy plenamente de acuerdo que en esa determinada zona histórica se busque encontrar la serenidad que hemos perdido, pero no lo estoy en el no considerar a otras zonas que buscan encontrar menos dificultades en el uso de los colectivos. Mi caso es el de muchos vecinos de calle Rioja a partir de bulevar Oroño hacia el oeste. Desde la época de los tranvías, siempre circularon medios de transporte por dicha arteria hasta que decidieron que eso terminara en marzo de este año, lo que implica ir a tomar o descender de un colectivo a tres cuadras, implica riesgo e inseguridad puesto que las paradas desde hace tiempo son cada trescientos metros, aproximadamente. Por ejemplo, las que funcionaban por calle Rioja y Callao, o Rioja y Riccheri, pasaron a Ovidio Lagos y San Juan, o Santa Fe y Ovidio Lagos. Un poco distantes, me parece, sobre todo para nosotros, personas de la tercera edad que buscamos también seguir teniendo los mismos beneficios que contábamos desde hace tiempo. Creo que se debería repensar el recorrido de las líneas 138, 139 y 145, que favorecían a todos los que habitamos por Rioja y calles aledañas. Dicha zona no pertenece al centro histórico de la ciudad. Además, y en caso concreto de calle Santa Fe, los mismos conductores afirman la incomodidad que encuentran en cada parada, con filas de colectivos esperando para acercarse a los lugares de ascenso y descenso de pasajeros, puesto que coinciden casi todos en la misma esquina. Ejemplo es la de Ovidio Lagos y Santa Fe. Conclusión, un cambio negativo en comodidad, cambio que no coincide con el mensaje socialista de que "la sociedad sea verdaderamente inclusiva". "Cambiar para no perjudicar", debería ser el lema de todos los gobiernos. Quizás, el que me lea pueda informarme de las causas que llevaron a esta innovación que afecta a muchos vecinos de calle Rioja y que, repito, no pertenecemos al microcentro. Esperando una reconsideración del tema y en nombre de todos los vecinos de esta calle, desde bulevar Oroño hasta avenida Francia. Muchas gracias.

Martha Vaccari

La triste partida de la Fiera Rodríguez

Lamentablemente cuando apenas asumió la actual comisión directiva de Newell's Old Boys me veía venir una mala gestión. Endeudaron aún más al club, hicieron sus negocios con jugadores del montón que jugaron poco y/o no rindieron, no les pagaron a los jugadores, tampoco a los empleados, ni a los docentes del Cienob (el colegio del club), y menos al cuerpo técnico saliente. El presidente Bermúdez se encargó de pelearse con todos estos en los medios con mentiras, declaraciones desafortunadas y fuera de lugar con total cinismo. Desde el día uno ya declaraba que la situación económica del club era brillante y que el problema sólo era futbolístico, logrando mentirnos en la cara. Volvió a hacer lo mismo en enero pasado diciendo exactamente lo mismo cuando se le debían meses atrasados a los empleados y jugadores. Trajeron buenos jugadores (Moiraghi, Quignon, San Román) pero también otros que jugaban poco o eran insostenibles en el equipo titular (Matos, Amoroso, que costó más de un millón de dólares, a Sills se le compró el 50% del pase; Jacobo Mansilla reclamando $1.600.000 pesos aproximadamente y jugando menos de 10 partidos, Voboril no aportó nada importante y reclamando también al club) logrando que tapar a pibes que eran campeones de reserva y ya prácticamente pueden jugar en primera. Esta comisión vendió (y mal) a un buen proyecto de arquero como lo era Unsain por u$s 300.000 aproximadamente a Defensa y Justicia y deja libre a otro arquero campeón de reserva como Kevin Humeler. Quisieron vender a Milton Valenzuela (lateral izquierdo de la selección argentina Sub 20) a un grupo inversor que lo lleve a España por sólo 700.000 dólares y las agrupaciones políticas del club en conjunto con socios e hinchas insistieron en que no hagan la transacción y dieron marcha atrás. En un año se sacaron de encima a los ídolos Formica, Scocco y hoy a Maxi Rodríguez de forma autoritaria, desprolija y con pocas ganancias para las arcas del club, dejando así a un plantel sin referentes ni experimentados que les marquen el camino a los más jóvenes. El maltrato injusto y público que recibió el DT anterior, Diego Osella, por parte del presidente es algo que tampoco toleré y que dejó a la vista una vez más la clase de dirigente y persona que es Bermúdez. Ahora permiten que el empresario (ademas de representante) Granero haga sus negocios con las incorporaciones que trajeron recientemente y quieren traer. El mismo que estuvo gerenciando a Talleres mandándolo al Federal A. Esto puede terminar muy mal si los socios e hinchas no les ponemos un freno a estos dirigentes que se libraron de ídolos para poder hacer sus movimientos personales dentro del club con total impunidad. La ida de la Fiera fue la gota que rebalsó el vaso. El sentimiento de tristeza por la forma en que se fue el jugador más importante de los últimos veinte años no lo puedo cambiar. La angustia y la impotencia que siento por estas cosas que pasan todos los días en el club que amo es increíble.

Roberto Moreno

Correr levanta sospechas

Cierta vez, hace como treinta años, en una película policial vi una escena que me causó mucha gracia, quizás, por considerarla demasiado ridícula. Un joven, desbordado por la ansiedad de la situación personal que estaba viviendo, se lanzó a correr por la vereda y, de pronto, un hombre comenzó a perseguirlo. Al advertir esto, el joven aumentó la velocidad de su andar y quien lo perseguía, igual. Corrió a la máxima velocidad que pudo el muchacho, pero antes de las dos cuadras fue alcanzado por su seguidor, el cual le hizo una toma de artes marciales y lo derribó. El perseguidor era un policía, que al tenerlo en el piso, le preguntó al joven por qué corría; a lo que él respondió: "porque tú me persigues". Tras identificarse, el policía, comenzó a requisarlo, mientras le preguntaba: ¿qué hiciste?", suponiendo que era un ladrón. Pero el muchacho,aclaró finalmente su situación. Jamás hubiera pensado yo entonces, que a esta altura de mi vida, iba a sucederme algo similar. Porque le aconsejé a un joven que salga a correr por la avenida (como yo lo hacía en mi juventud) y me respondió: "No, no quiero correr por la avenida, porque me va a detener la policía, o voy a pasar vergüenza cuando la gente me vea y piense que corro porque he robado algo". Lo que expongo parece gracioso, pero son mayores las ganas que dan de llorar.

¿Por qué sacan los árboles?

Como se aproxima la época de la primavera, la Municipalidad ha decidido festejarla de una manera original, talando y quitando árboles de la plaza de la Cooperación, de Mitre y Tucumán. Esta sí que es una actitud optimista, seguramente inspirada en las ideas del señor Donald Trump, que niega el fantasma del calentamiento global. En todo el mundo supuestamente desarrollado se plantan árboles con ingenuo criterio ecológico. Aquí en cambio se los saca, reviviendo con estética metafísica el estilo de las plazas secas de los años setenta: el cemento es salud. Hay algunos pesimistas que dicen que la plaza resultará tórrida en verano y quedará tan árida y gris como la ideología socialista.

La dictadura del exitismo

Le preguntaron una vez al Negro Fontanarrosa: ¿qué sensación tiene al ver simpatizantes adversarios quemando banderas del club de sus amores? "Nada... no me produce ninguna sensación, un símbolo nunca significa ni vale más de lo que simboliza". Esta reflexión nos plantea una disyuntiva entre algunos paradigmas que son caldo de cultivo para generar controversias y negociados mediante los cuales hoy se logran invertir dichos valores en provecho de la deshonestidad. La camiseta del club del barrio o el de sus amores, el símbolo, la necesidad de que los pibes practiquen un deporte, o el cariño incondicional de un hincha, son hoy avasalladas en todos sus sentidos por la magnitud que ha alcanzado el gran negocio llamado fútbol. La "magia televisiva" y el tendencioso periodismo especializado, lo único que valoran es ganar y salir primeros. La gloria o el oprobio, el éxito o el fracaso rotundo, exageración de la exageración hasta la vida o la muerte, literalmente. Han logrado fomentar la dictadura del exitismo en extremo, como si lo único valioso fuera ir primero en la tabla de posiciones de la vida, a sabiendas de que la gloria penetra, pero la desgracia vendida como noticia, también vende sin importar el precio que se factura.

Norberto Ivaldi

Un padre que pide ayuda

Soy un padre de Rosario con impedimento de contacto, mi hija fue trasladada ilícitamente, secuestrada hace cuatro meses a otra provincia (Corrientes) por su madre, desobedeciendo un régimen de visitas. En los Tribunales de Rosario me hacen un retardo injustificado, y desapareció hace más de tres meses el expediente de la causa. No me dan respuesta alguna, nadie se hace responsable, son cómplices del secuestro. Mi hija tiene cuatro años, no sé nada de ella, no tengo comunicación alguna, sólo conozco su ubicación y no es un lugar acorde en donde ella ahora se encuentra. Su madre y la familia con la que vive tienen antecedentes, se presentaron pruebas y miran para otro lado, violando mis derechos y los de mi niña. Mi hija peligra y nadie me da respuesta alguna, mi hija necesita de su papá. Espero que puedan ayudarme. Les dejo el link de la carta completa si les interesa en Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fb74783222731997&00006009759682. Les pido por favor, ayúdenme.

Maximiliano Verón