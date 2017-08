Bauza confirmó lo que dijo Ovación

La mayor satisfacción que puede tener un periodista que trabaja para un medio es que el anticipo que maneja o publica, tarde o temprano se terminé confirmando. Justamente Edgardo Bauza en la entrevista que le concedió a este diario ratificó lo que publicó Ovación hace casi un mes, cuando ya era un hecho que Claudio "Chiqui" Tapia se convertiría en el presidente de la AFA. El Patón le puso palabras a la situación con lujo de detalles: "Yo estaba afuera de la selección antes de que Tapia asumiera", dijo con acierto. Un sentido aplauso para el ex entrenador de la selección nacional. Porque esa declaración lo retrata como un hombre de bien. Como una persona que, gracias a su inteligencia, intuía que con la nueva dirigencia de la AFA ya se transformaba en un estorbo. Por eso debió irse apenas perdió contra Bolivia, pero también son atendibles los argumentos que expuso en la mencionada nota sobre por qué no presentó la renuncia.

Bauza también tiene razón cuando dice que no le fueron de frente. En cualquier circunstancia siempre es repudiable no mirar a los ojos a alguien para evitar hablarle con la verdad. Por más que el proyecto del Patón no se oxigenaba ni trayendo los tres puntos de la altura de La Paz. Es que Tapia, Angelici y compañía siempre tuvieron en la cabeza a Jorge Sampaoli. Por algo ayer, por primera vez, el presidente de Sevilla le dio un viso de credibilidad a lo que también se leyó en estas páginas hace semanas: "Sampaoli recibió una oferta para dirigir a la selección nacional", declaró José Castro a un medio español. El Zurdo dirigirá a Sevilla hasta el 21 de mayo. A partir de esa fecha se activará la cláusula de rescisión y arreglará su nuevo vínculo para manejar el seleccionado nacional. En esos días volará a nuestro país para la presentación formal y luego dará la lista de los convocados para los partidos amistosos del 9 de junio contra Brasil en Melbourne y el 13 ante Singapur en el mismo país.

En conclusión: siempre se agradece que los protagonistas certifiquen de su boca lo que esta vez adelantó este diario. Incluso, tiene un supremo valor porque el que lo admitió fue Bauza. Un técnico tallado en la cultura rosarina y elogiado a más no poder en estas columnas en los casi 150 años que cumplirá en noviembre el diario La Capital.