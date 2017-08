Argentina participa cada vez más del auge de los videogames de PC

Este 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, una pasión disfrutada por los amantes de los videojuegos y que este año moverá más de 100.000 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales unos 430 millones corresponden a la Argentina.

América latina tuvo un crecimiento del 13,9% con relación a 2016 y los números son: México 1.400 millones; Brasil 1.300 millones; Argentina 423 millones y Colombia 291 millones. En un año que marca un hito para la industria de los videojuegos, con ingresos que superan los 100.000 millones de dólares según el reporte de mercado global 2017 dado a conocer por la firma de análisis Newzoo, el mundo celebra el Día Mundial del Gamer este 29 de agosto.

Aunque oficialmente no se ha instituido una fecha, en 2008 las revistas de la editorial AxelSpringer, en España, lanzaron esta iniciativa, teniendo eco en cierto sector, específicamente los millennials quienes son parte de esta comunidad.

Hace cinco años, Newzoo lanzó su primer informe mundial sobre los mercados de juegos; hoy los ingresos globales ascendieron a unos 70.000 millones de dólares. Un crecimiento descomunal ilustra cómo las compañías se han reinventado para adaptarse a nuevos desafíos. Este estudio detalla que "las perspectivas nunca han sido mejores, pero requiere una nueva forma de ver el mercado. La mayoría de los juegos ahora ofrecen a los consumidores entretenimiento en tres niveles diferentes: jugar, ver y crear.

Las compañías de juegos se están convirtiendo rápidamente en empresas de entretenimiento completas, aumentando dramáticamente el tiempo de contratación y asegurando la posición de juego como el pasatiempo favorito del mundo".

También detalla que la mayor tajada la tienen los territorios de Asia y el Pacífico, que generarán 51.200 millones de dólares este año, o lo que es lo mismo, el 47% de los ingresos totales de los juegos mundiales. Le sigue América del Norte, la región de Europa y Africa y en tercer puesto, con una tajada de sólo 4,4 mil millones, América latina.

México, con 1.400 millones; Brasil, con 1,3 mil millones; Argentina, con 423 millones y Colombia, con 291 millones, marcan la delantera en una región que ha encarado un crecimiento del 13,9% en relación a 2016. Con una población online de más de 397 millones, América latina exhibe una comunidad gamer de casi 206 millones de integrantes, según el propio Newzoo.

Liga profesional

Hace dos semanas se daba a conocer la noticia de que la empresa de videojuegos Blizzard lanzaría a finales de este año la primera liga profesional de videojuegos y seria de su juego de disparos Overwatch. La marca indicó que los jugadores que formen equipo de cualquiera de las ciudades representadas ganarán un mínimo de 50.000 dólares anuales. Además de un salario garantizado, los jugadores de esta liga recibirán seguro médico, planes de ahorro para cuando se retiren, así como el 50% de los premios y bonos que obtengan por su desempeño en las partidas.Para tener una idea, el juego Dota 2 ha ganado más de 100 millones de dólares en efectivo en 754 torneos, y League of Legends, alrededor de 41 millones en 1873 torneos.

Entre los gamers mejor pagados en lo que va del año, teniendo en cuenta sólo los premios por competencias y no los patrocinios , la página eSports earnings señala a Saahil "UNiVeRsE" Arora, de Wisconsin, Estados Unidos, con casi 3 millones de dólares desde que empezó a competir en 2011 y al coreano Lee "Faker" Sang-hyeok, considerado como una de sus principales leyendas de League of Legends.

Los jóvenes miembros del equipo juegan y entrenan 10 horas diarias para ser los mejores. Su "gaming house", una casa transformada en un centro de entrenamiento para jugadores profesionales de videojuegos. El día transcurre entre partidas en equipo, individuales y revisiones de jugadas. La financiación de una gaming house podría estar entre los 45 y los 70 millones de pesos. Aquí no solo viven, sino que además reciben todo lo que necesitan para triunfar. A su favor tienen el auge de una industria indetenible y, por tanto, la mirada de las marcas más importantes.

La firma de computadoras Acer acaba de anunciar su apoyo al equipo Isurus Gaming, quien acaba de disputar la final de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends. De mano de su línea Predator, Acer se alista para el Argentina Game Show y sigue ganando protagonismo en el universo gamer, en momentos en los que las PC cobran mayor relevancia en esta industria. Contra la creencia de los que miran el fenómeno de afuera, las consolas han perdido cuota de mercado en favor de las PC, que pueden tener una potencia asombrosa.

"Nuestro portafolio de productos gaming cada vez crece y se diversifica más, definiendo nuevos puntos de partida en temas como sistema de refrigeración o hardware. Buscamos ser líderes en la región y para eso no sólo estamos poniendo en manos de los jugadores toda la tecnología que exigen, sino además, estrechando los lazos con la comunidad gaming de la región", asegura Angélica Dávila, gerente de Mercadeo de Acer para Latinoamérica. Acer fue nombrado sponsor y proveedor oficial de monitores para los eventos League of Legends (LoL) de 2017; proporcionará potentes monitores gaming Predator a una serie de eventos, incluidos el Campeonato Mundial de League of Legends, Mid-Season Invitational, y la Summer Split League of Legends Championship Series en Norte América y Europa. Y es que las marcas entran a un segmento muy competitivo y lo hacen de todas las maneras, esperando liderar una parte importante del mercado de las PC. Este interés se convierte en una gran esperanza para los gamers locales en un escenario que brilla en la región.

